 Amnesty International опасается нового резкого ограничения прав и свобод в России | Новости из Германии о России | DW | 18.05.2021

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Россия

Amnesty International опасается нового резкого ограничения прав и свобод в России

Принятые Госдумой в первом чтении законопроекты направлены на "тотальное изгнание из общественного пространства" критиков российской власти, заявила Amnesty International.

Логотип Amnesty international

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) опасается дальнейшего резкого ограничения прав и свобод в России после принятия поправок в "антиэкстремистское" законодательство и закон о "нежелательных" организациях. Данные законопроекты, которые приняла Госдума РФ в первом чтении, отстраняют от участия в общественной жизни активных критиков властей и нацелены на людей, поддерживавших организации гражданского общества, впоследствии признанные "экстремистскими" и "террористическими", заявила AI во вторник, 18 мая.

 

Российские власти и президент Владимир Путин стремятся к "тотальному изгнанию своих критиков из общественного пространства", заявила глава российского представительства Amnesty International Наталья Звягина, подчеркнув, что в особенности эти действия направлены на отбывающего реальный срок оппозиционера Алексея Навального и его сторонников.

Мишени - движение Навального, "Открытая Россия" и другие организации

"Основная цель этой последней особенно наглой атаки - движение Алексея Навального. Несправедливо заключив в тюрьму своего главного оппонента, Кремль теперь готовится преследовать всех, у кого хватило смелости поддерживать Навального", - подчеркнула Звягина.

Кроме того, мишенью новых поправок могут являться бывшие сторонники и участники гражданских и религиозных групп, попадающих под действие "антиэкстремистского" и "антитеррористического" законодательства, отметила далее правозащитница. "Это не что иное, как отчаянный шаг, направленный на то, чтобы вырвать любой росток видимого несогласия. Власти готовы наказать значительную часть населения за осуществление своего права на свободу выражения мнений и ассоциации, еще более ограничив их возможности для эффективного участия в общественной жизни", - указала она.

Между тем главной целью закона о "нежелательных" организациях, поправки к которому также были приняты в первом чтении, по всей видимости, является еще одна оппозиционная группа - "Открытая Россия", отмечается далее. "Это еще одна сетевая структура, которая сумела встать на ноги в политическом вакууме, созданном режимом Владимира Путина. Ее активисты и сторонники уже дорого заплатили за свое несогласие, и теперь ставки для них будут еще выше", - заявила Звягина и призвала российских парламентариев не принимать данные законопроекты.

Законопроекты приняты в первом чтении

Госдума 18 мая одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому причастные к деятельности экстремистских организаций граждане не смогутпретендовать на депутатский мандат. В случае принятия закона тысячи сторонников, а также спонсоров Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов Навального могут лишиться пассивного избирательного права.

Кроме того, в первом чтении принят законопроект, ужесточающий статью об уголовной ответственности за работу в иностранных неправительственных организациях (НПО), признанных в России нежелательными. Авторы инициативы предлагают наказывать руководителей таких НПО сразу по уголовной статье, а их участников - после единственного административного наказания без привязки к срокам.

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