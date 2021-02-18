 Комментарий: Условный срок активистке ″Открытой России″ - обманчивое ощущение победы | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 19.02.2021

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Россия

Комментарий: Условный срок активистке "Открытой России" - обманчивое ощущение победы

Приговор Анастасии Шевченко, 4 года условно, вызывает чувство облегчения, однако надо помнить, что этого политического процесса вообще не должно было быть, считает Татьяна Фельгенгауэр.

Aktivistin Anastasia Shevchenko

Прокурор по делу Анастасии Шевченко  просил для нее 5 лет колонии. Активистка “Открытой России” стала первой в стране обвиняемой по статье об "осуществлении деятельности нежелательной иностранной организации". В итоге Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Шевченко к четырем годам условного срока.

Тревожное ожидание приговора

Обстановка вокруг здания суда напоминала московский подход к возможным протестам: большое скопление полицейских и сотрудников в штатском, многочисленные экипажи ДПС и железные ограждения, свезенные КамАЗом. Казалось, что суд готовы в любой момент огородить и не допустить какого-либо скопления людей. Все это настраивало на худший сценарий, то есть, реальный срок наказания для Анастасии Шевченко.

Gastkolumnistin Tatiana Felgengauer

Судья Кристина Захаркина зачитывала приговор несколько часов, и разобрать хоть слово из ее речи было решительно невозможно, что лишь усиливало напряжение в зале. Во время перерывов пришедшие поддержать Анастасию Шевченко друзья и журналисты обсуждали, каким может быть приговор, и ни к каким выводам прийти не могли. Такие политические дела невозможно обсуждать, опираясь на логику. Можно лишь гадать, кто и зачем это дело заказал.

В случае с Анастасией Шевченко хочется сказать "обошлось", но по факту активистку "Открытой России"  лишили возможности заниматься политической деятельностью и поймали на крючок испытательного срока. Как мы видели в случае с Алексеем Навальным, если есть политическая воля, условный срок легко могут заменить на реальный. И тем не менее, хочется назвать вчерашнее решение суда маленькой победой.

Условный срок - новая нормальность?

Это стало новой российской реальностью: в политических делах условный срок считается почти оправданием. Действительно, нельзя не радоваться, думая о том, что мать двоих детей  отправится вместе с ними домой, а не на пять лет в колонию, как требовал прокурор. Но в целом ощущение ненормальности и несправедливости никуда не девается.

Сама Анастасия Шевченко сразу после оглашения не проявляла какой-либо радости, и ее дочь Влада даже удивилась такой реакции. Шевченко ответила дочери, что та поймет ее позднее, когда вырастет. Возможно, вырасти нужно будет и многим из тех, кто считает, что условное наказание - это счастливое окончание процесса для подсудимого.

Политические преследования в России набирают обороты. Уголовные дела возбуждают по любому поводу: участие в мирном протесте, твиты с реакцией на новости и ретвиты с анонсами акций. Сама эта ситуация уже не нормальна, как и то, что людей судят и наказывают за малейшее проявление политической активности. Да, конечно, хорошо, что человек остается на свободе, но ведь его при этом судят, наказывают и часто лишают возможности нормально жить.

Власть ведет кампанию запугивания

Дело Анастасии Шевченко показывает, чего именно боится власть: политической активности в легальном поле. По сути, Шевченко вменяют три эпизода: участие в публичных дебатах, информирование о школе муниципальных депутатов и участие в разрешенном митинге. Исходя из решения суда, подобного рода активность рассматривается в России как угроза конституционному строю и государственной безопасности. Дело Шевченко - послание всем региональным активистам. Вас можно привлечь за что угодно, и если в первый раз мы (власть) проявили снисхождение, то дальше может быть хуже.

Эта кампания запугивания идет не только по регионам. Власть устраивает преследование любого, кто сотрудничает, например с ФБК. И тут уже показательно дело Павла Зеленского, которого арестовали за несколько записей в Twitter, где он резко отреагировал на смерть Ирины Славиной. Преследуют и особо активных муниципальных депутатов, как, например, Юлию Галямину. Приговор ей вызвал, кстати, такие же смешанные чувства, как и приговор Анастасии Шевченко. 

"Всех не пересажаете!"

Власть одновременно пытается запугать активных граждан и приучить их к тому, что условное наказание - это уже благо. Мы все чаще видим аналогичные дела и судебные процессы. Кажется, неравнодушным и сочувствующим россиянам придется находить утешение лишь в присказке "хоть не посадили". Правда, так можно дойти и до утешения "хоть не убили".

Впрочем, пример Алексея Навального  показывает, что даже если и "не убили", останавливать преследование по политическим мотивам никто не собирается. У власти остался лишь один ответ на любое проявление несогласия - "посадить", и она этим инструментом с удовольствием пользуется. Впрочем, как раз в этой ситуации есть по-настоящему утешительная фраза: "всех не пересажаете".

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW.  Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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