Комментарий: Условный срок активистке "Открытой России" - обманчивое ощущение победы

Прокурор по делу Анастасии Шевченко просил для нее 5 лет колонии. Активистка “Открытой России” стала первой в стране обвиняемой по статье об "осуществлении деятельности нежелательной иностранной организации". В итоге Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Шевченко к четырем годам условного срока.

Тревожное ожидание приговора

Обстановка вокруг здания суда напоминала московский подход к возможным протестам: большое скопление полицейских и сотрудников в штатском, многочисленные экипажи ДПС и железные ограждения, свезенные КамАЗом. Казалось, что суд готовы в любой момент огородить и не допустить какого-либо скопления людей. Все это настраивало на худший сценарий, то есть, реальный срок наказания для Анастасии Шевченко.

Судья Кристина Захаркина зачитывала приговор несколько часов, и разобрать хоть слово из ее речи было решительно невозможно, что лишь усиливало напряжение в зале. Во время перерывов пришедшие поддержать Анастасию Шевченко друзья и журналисты обсуждали, каким может быть приговор, и ни к каким выводам прийти не могли. Такие политические дела невозможно обсуждать, опираясь на логику. Можно лишь гадать, кто и зачем это дело заказал.

В случае с Анастасией Шевченко хочется сказать "обошлось", но по факту активистку "Открытой России" лишили возможности заниматься политической деятельностью и поймали на крючок испытательного срока. Как мы видели в случае с Алексеем Навальным, если есть политическая воля, условный срок легко могут заменить на реальный. И тем не менее, хочется назвать вчерашнее решение суда маленькой победой.

Условный срок - новая нормальность?

Это стало новой российской реальностью: в политических делах условный срок считается почти оправданием. Действительно, нельзя не радоваться, думая о том, что мать двоих детей отправится вместе с ними домой, а не на пять лет в колонию, как требовал прокурор. Но в целом ощущение ненормальности и несправедливости никуда не девается.

Сама Анастасия Шевченко сразу после оглашения не проявляла какой-либо радости, и ее дочь Влада даже удивилась такой реакции. Шевченко ответила дочери, что та поймет ее позднее, когда вырастет. Возможно, вырасти нужно будет и многим из тех, кто считает, что условное наказание - это счастливое окончание процесса для подсудимого.

Политические преследования в России набирают обороты. Уголовные дела возбуждают по любому поводу: участие в мирном протесте, твиты с реакцией на новости и ретвиты с анонсами акций. Сама эта ситуация уже не нормальна, как и то, что людей судят и наказывают за малейшее проявление политической активности. Да, конечно, хорошо, что человек остается на свободе, но ведь его при этом судят, наказывают и часто лишают возможности нормально жить.

Власть ведет кампанию запугивания

Дело Анастасии Шевченко показывает, чего именно боится власть: политической активности в легальном поле. По сути, Шевченко вменяют три эпизода: участие в публичных дебатах, информирование о школе муниципальных депутатов и участие в разрешенном митинге. Исходя из решения суда, подобного рода активность рассматривается в России как угроза конституционному строю и государственной безопасности. Дело Шевченко - послание всем региональным активистам. Вас можно привлечь за что угодно, и если в первый раз мы (власть) проявили снисхождение, то дальше может быть хуже.

Эта кампания запугивания идет не только по регионам. Власть устраивает преследование любого, кто сотрудничает, например с ФБК. И тут уже показательно дело Павла Зеленского, которого арестовали за несколько записей в Twitter, где он резко отреагировал на смерть Ирины Славиной. Преследуют и особо активных муниципальных депутатов, как, например, Юлию Галямину. Приговор ей вызвал, кстати, такие же смешанные чувства, как и приговор Анастасии Шевченко.

"Всех не пересажаете!"

Власть одновременно пытается запугать активных граждан и приучить их к тому, что условное наказание - это уже благо. Мы все чаще видим аналогичные дела и судебные процессы. Кажется, неравнодушным и сочувствующим россиянам придется находить утешение лишь в присказке "хоть не посадили". Правда, так можно дойти и до утешения "хоть не убили".

Впрочем, пример Алексея Навального показывает, что даже если и "не убили", останавливать преследование по политическим мотивам никто не собирается. У власти остался лишь один ответ на любое проявление несогласия - "посадить", и она этим инструментом с удовольствием пользуется. Впрочем, как раз в этой ситуации есть по-настоящему утешительная фраза: "всех не пересажаете".

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

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