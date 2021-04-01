Госдума приняла в первом чтении законопроект о "нежелательных" НПО

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении новый законопроект, ужесточающий статью об уголовной ответственности за работу в иностранных неправительственных организациях (НПО), признанных в России нежелательными. За документ во вторник, 18 мая, проголосовали 300 депутатов, 45 были против, два воздержались.
Ужесточение уголовной ответственности
Законопроект ужесточает уголовную ответственность для членов иностранных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными. Сейчас уголовная ответственность за руководство такими НПО или участие в них наступает после того, как лицо дважды за один год привлекалось к административной ответственности по статье об осуществлении деятельности в РФ нежелательной организации.
Авторы инициативы предлагают наказывать руководителей таких НПО сразу по уголовной статье, а их участников - после единственного административного наказания без привязки к срокам. Для глав "нежелательных" НПО максимальное наказание составит от 2 до 6 лет лишения свободы. Участвовавших в деятельности таких НПО, но не руководивших ими по-прежнему будут сначала привлекать к административной, а затем к уголовной ответственности. При этом для применения уголовного наказания будет достаточно хотя бы одно административное наказание.
Инициаторами выступила группа депутатов во главе с председателем комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым.
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Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель