 Что показывают в Венеции | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.05.2021

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Культура и стиль жизни

Что показывают в Венеции

"Как мы будем жить вместе?" - таким вопросом задается самая авторитетная выставка в мире на фоне климатических изменений на планете и других актуальных проблем современности.

На Венецианской архитектурной биеннале-2016

Международная биеннале архитектуры в Венеции- крупнейшая и самая значимая экспозиция такого рода в мире. Однако из-за пандемии коронавируса последнюю, 17-ю по счету, выставку уже дважды приходилось переносить: сначала - в прошлом году с весны на осень, а затем - с осени на нынешнюю весну. C 22 мая по 21 ноября 2021 года она проходит в основном в офлайн-формате. 

Глава Венецианской биеннале Роберто Чикутто (на переднем плане) и главный куратор Хашим Саркис на онлайн-презентации программы Архитектурной биеннале-2021

Глава Венецианской биеннале Роберто Чикутто (на переднем плане) и главный куратор Хашим Саркис на онлайн-презентации программы Архитектурной биеннале-2021

"Как мы будем жить вместе?" - такова общая тема 17-й Венецианской международной биеннале архитектуры. Ее главный куратор, педагог и архитектор ливанского происхождения Хашим Саркис, объявил об этом еще до пандемии. И на фоне климатических изменений на планете, а также проблем, связанных с растущей миграцией населения и усилением политических разногласий в обществе, такая тема приобретает в архитектуре особый смысл: ведь сегодня люди как никогда нуждаются в пространствах, где они могли бы объединиться и жить вместе.

Осветить социальную роль архитектуры

Итак, теперь и архитектурная биеннале проходит под знаком "короны", отметил Хашим Саркис на презентации программы 17-й Международной архитектурной биеннале. В то же время он выразил надежду на то, что не все на венецианской выставке будет восприниматься исключительно через призму пандемии. Как заявил главный куратор, программа биеннале расширена за счет дополнительных проектов, призванных осветить социальную роль архитектуры.

Венецианская архитектурная биеннале-2018. Испанский павильон

Венецианская архитектурная биеннале-2018. Испанский павильон

Помимо проведения традиционных выставок в национальных павильонах, Саркис планирует реализацию ряда новых сопутствующих принт- и видеопроектов, проведение симпозиумов и дискуссий на такие темы, как спорт, миграционный кризис, жизнь после пандемии - с освещением этих мероприятий в интернете. Кроме этого, налажено сотрудничество с танцевальной биеннале. Гости архитектурной биеннале - как те, что приедут в "город каналов", так и те, кто будет следить за работой венецианской выставки онлайн - могут рассчитывать и на то, что им предоставят возможность познакомиться с закулисной жизнью престижного мероприятия.

Взгляд из будущего

В немецком павильоне будет практически пусто: ни текстов, ни фотографий, ни моделей, ни инсталляций. Вместо этого сделана ставка на демонстрацию видеофильмовгде эксперты из разных стран рассуждают о новых моделях взаимодействия людей в обществе, в экономике, в виртуальном мире, а также о гармоничном сосуществовании человека и природы. Этот материал будет доступен для просмотра и в интернете. 

Как пояснил куратор немецкого павильона Олаф Граверт (Olaf Grawert), он и так называемая "Команда-2038" ("Team 2038") - группа архитекторов, художников и ученых, в которую, помимо Граверта, входят Арно Брандльхубер (Arno Brandlhuber), Николаус Хирш (Nikolaus Hirsch) и Кристофер Рот (Christopher Roth) - разработали необычную идею: условный взгляд из будущего, из 2038 года, в сегодняшний день. "Несмотря на крупные кризисы 2020-х и 2030-х годов или даже благодаря им, произошли изменения в нашем мышлении и действиях, которые практически нас спасли", - говорится в концепции.

Когда в феврале 2020 года члены команды "Команды-2038" представляли эту концепцию в Берлине, они даже не предполагали, что очередной глобальный кризис наступит так скоро. Но ошибается тот, кто думает, что подготовленная ими экспозиция будет рассказывать лишь о пандемии коронавируса. Гораздо больше внимания команда уделила таким важным проблемам современности, как, например, нехватка земли под застройку. Ведь, как высказался Граверт в недавнем интервью радиостанции Deutschlandfunk, "если нет земли, я не смогу и строить".

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    Автор: Илле Симон, Элла Володина


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