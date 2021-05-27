Глава фонда Бёлля в Москве: Запрет немецких НКО - атака на диалог между ФРГ и РФ

Признание Москвой "нежелательными" трех немецких НКО было, по сути, "атакой на диалог между гражданскими обществами в Германии и России". Об этом заявил в интервью DW во вторник, 1 июня, глава московского представительства германского Фонда имени Генриха Бёлля Йоханнес Фосвинкель (Johannes Voswinkel). Руководитель московского офиса фонда, близкого к немецким "зеленым", подчеркнул, что очень сожалеет о решении российских властей.

По его словам, фактически один из участников "Петербургского диалога" силой ограничивает выбор партнеров по этому форуму - форуму гражданских обществ Германии и России. "Более 20 участников "Петербургского диалога" с немецкой стороны выступили с заявлением, в котором еще раз подчеркнули нежелательность того, чтобы партнеров по диалогу делили на "удобных" и "неудобных", - указал Фосвинкель.

Он рассказал, что сильная обеспокоенность организаций и партнеров, с которыми работает Фонд имени Генриха Бёлля, вызвана не только последним решением включить организации в список "нежелательных", но и "в целом всей чередой запретительных и репрессивных законов, которые были приняты в последние месяцы".

По оценке главы московского представительства Фонда имени Генриха Бёлля, ставшее неожиданностью причисление к "нежелательным" первых трех немецких организаций ухудшит германо-российские отношения.

Какие НКО из ФРГ объявлены "нежелательными"

26 мая российская Генпрокуратура внесла в список "нежелательных" в России организаций Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен"), Zentrum Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности"), а также Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев"), указав, что деятельность этих НКО "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Берлин осудил это решение. Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) назвал "серьезным ударом по усилиям добиться улучшения отношений Германии с Россией" запрет деятельности "организаций, которые стараются содействовать взаимопониманию между нашими двумя странами и народами".

Смотрите также: