 Глава фонда Бёлля в Москве: Запрет немецких НКО - атака на диалог между ФРГ и РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 01.06.2021

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Германия

Глава фонда Бёлля в Москве: Запрет немецких НКО - атака на диалог между ФРГ и РФ

По мнению Йоханнеса Фосвинкеля, запрет в России немецких НКО повредит германо-российским отношениям. Глава представительства в Москве Фонда им. Бёлля назвал это решение властей РФ атакой на диалог гражданских обществ.

Йоханнес Фосвинкель

Йоханнес Фосвинкель

Признание Москвой "нежелательными" трех немецких НКО было, по сути, "атакой на диалог между гражданскими обществами в Германии и России". Об этом заявил в интервью DW во вторник, 1 июня, глава московского представительства германского Фонда имени Генриха Бёлля Йоханнес Фосвинкель (Johannes Voswinkel). Руководитель московского офиса фонда, близкого к немецким "зеленым", подчеркнул, что очень сожалеет о решении российских властей.

По его словам, фактически один из участников "Петербургского диалога" силой ограничивает выбор партнеров по этому форуму - форуму гражданских обществ Германии и России. "Более 20 участников "Петербургского диалога" с немецкой стороны выступили с заявлением, в котором еще раз подчеркнули нежелательность того, чтобы партнеров по диалогу делили на "удобных" и "неудобных", - указал Фосвинкель.

Он рассказал, что сильная обеспокоенность организаций и партнеров, с которыми работает Фонд имени Генриха Бёлля, вызвана не только последним решением включить организации в список "нежелательных", но и "в целом всей чередой запретительных и репрессивных законов, которые были приняты в последние месяцы".

По оценке главы московского представительства Фонда имени Генриха Бёлля, ставшее неожиданностью причисление к "нежелательным" первых трех немецких организаций ухудшит германо-российские отношения.

Какие НКО из ФРГ объявлены "нежелательными"

26 мая российская Генпрокуратура внесла в список "нежелательных" в России организаций Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен"), Zentrum Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности"), а также Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев"), указав, что деятельность этих НКО "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Берлин осудил это решение. Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) назвал "серьезным ударом по усилиям добиться улучшения отношений Германии с Россией" запрет деятельности "организаций, которые стараются содействовать взаимопониманию между нашими двумя странами и народами".

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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