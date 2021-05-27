Германо-российский форум назвал ударом запрет немецких НКО в России

Германо-российский форум (Deutsch-Russisches Forum, DRF) назвал "серьезным ударом по диалогу между гражданскими обществами" решение Генпрокуратуры РФ объявить "нежелательными" в России три немецкие некоммерческие организации. Об этом говорится в распространенном в четверг, 27 мая, заявлении организации.

В список "нежелательных" в РФ организаций внесены Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен"), Zentrum Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности"), а также Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев"). Две из них были участницами Петербургского диалога, в рамках которого Германо-российский форум регулярно проводит встречи представителей гражданского общества Германии и России.

"Диалог между нашими обществами живет благодаря его открытости и плюрализму. Поэтому важно сохранить весь спектр сотрудничества между обществами", - говорится в заявлении. "Фактический запрет на работу" для этих организаций, по мнению DRF, является "проявлением кризиса доверия в германо-российских отношениях".

На этом фоне депутаты бундестага от партии "зеленых", председатель фракции Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) и внешнеполитический эксперт Мануэль Саррацин (Manuel Sarrazin), потребовали остановки мероприятий Петербургского диалога. "Этот формат уже сейчас стал с российской стороны мероприятием государственной власти, а не независимого гражданского общества. Если же теперь все больше немецких организаций становятся "нежелательными", то этот псевдо-диалог гражданских обществ окончательно превращается в шоу", - говорится в их заявлении.

Смотрите также: