 Германо-российский форум назвал ударом запрет немецких НКО в России | Новости из Германии о Германии | DW | 27.05.2021

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Германия

Германо-российский форум назвал ударом запрет немецких НКО в России

"Фактический запрет на работу" для немецких НКО означает "проявление кризиса доверия в германо-российских отношениях". Германо-российский форум сожалеет о решении российской Генпрокуратуры.

российский и немецкий флаги

Германо-российский форум (Deutsch-Russisches Forum, DRF) назвал "серьезным ударом по диалогу между гражданскими обществами" решение Генпрокуратуры РФ объявить "нежелательными" в России три немецкие некоммерческие организации. Об этом говорится в распространенном в четверг, 27 мая, заявлении организации.

В список "нежелательных" в РФ организаций внесены Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен"), Zentrum Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности"), а также Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев"). Две из них были участницами Петербургского диалога, в рамках которого Германо-российский форум регулярно проводит встречи представителей гражданского общества Германии и России.

"Диалог между нашими обществами живет благодаря его открытости и плюрализму. Поэтому важно сохранить весь спектр сотрудничества между обществами", - говорится в заявлении. "Фактический запрет на работу" для этих организаций, по мнению DRF, является "проявлением кризиса доверия в германо-российских отношениях".

На этом фоне депутаты бундестага от партии "зеленых", председатель фракции Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) и внешнеполитический эксперт Мануэль Саррацин (Manuel Sarrazin), потребовали остановки мероприятий Петербургского диалога. "Этот формат уже сейчас стал с российской стороны мероприятием государственной власти, а не независимого гражданского общества. Если же теперь все больше немецких организаций становятся "нежелательными", то этот псевдо-диалог гражданских обществ окончательно превращается в шоу", - говорится в их заявлении.

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    Пять категорий гражданского общества

    В докладе выделено пять категорий гражданского общества. Жители стран с открытым гражданским обществом могут свободно создавать объединения, проводить демонстрации, получать и распространять информацию. В странах с закрытым обществом "царит атмосфера страха", а любая критика правящего режима "жестко наказывается", говорится в документе.

  • Население стран с разными типами гражданского общества

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    Впечатляющие цифры

    Только 2 процента мирового населения, или 148 млн человек, живут в странах с открытым гражданским обществом. Более 7 млн человек - там, где права и свободы ограничены. При этом почти треть населения проживает в государствах с закрытым гражданским обществом.

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    Равнение на Европу

    Практически все страны с открытым гражданским обществом находятся в Европе. Среди них - Германия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония и Латвия. К странам, где гражданское общество находится под давлением, авторы доклада отнесли Турцию, Беларусь и Россию.

  • Гражданское общество в России, Закавказье и Азии

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    Опасность для гражданских активистов

    Согласно описанию, представленному в докладе, в гражданском обществе, находящемся под давлением, активисты, которые критикуют власть, могут быть подвергнуты слежке, преследованию и запугиваниям. Они также рискуют попасть в тюрьму или быть убитыми. В список стран с таким типом гражданского общества наряду с Россией попали еще 33 государства.

    Автор: Ирина Филатова


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