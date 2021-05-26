 Берлин осудил запрет на работу в России трех немецких НКО | Новости из Германии о России | DW | 28.05.2021

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Россия

Берлин осудил запрет на работу в России трех немецких НКО

Правительство Германии призвало Россию отозвать запрет на работу в стране трех немецких НКО, указав, что эта мера "не поддается пониманию".

Флажки России и Германии, а также флажок с символикой Петербургского диалога

Две из трех немецких организаций, признанных "нежелательными" в РФ - члены "Петербургского диалога"

Правительство Германии осуждает решение российских властей присвоить трем немецким некоммерческим организациям (НКО) статус "нежелательных иностранных организаций" и запретить им деятельность в России. Такое заявление сделал в пятницу, 28 мая, в Берлине Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) - официальный представитель правительства ФРГ.

26 мая генпрокуратура РФ признала "нежелательными" в России три некоммерческие организации из Германии, заявив, что они "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Под запрет попало, в частности, объединение Deutsch-Russischer Austausch e.V.  ("Немецко-русский обмен"), являющееся, по данным его сайта, "общественной платформой для организации международных волонтерских, молодежных, экспертных, образовательных, активистских обменов самых разных форматов".

Вторая немецкая организация, признанная в России "нежелательной", - Zentrum Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности"). Он позиционирует себя как "независимый аналитический центр, дискуссионный форум и группа по организации проектов". Среди тем, рассматриваемых современными либералами, - климатические изменения, борьба с проявлениями расизма, проблемы ближневосточного урегулирования.

Кроме того, запрет деятельности в России коснулся организации Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев"), который считает своей целью "объединение живущих в Германии носителей русского языка и культуры, сторонников европейских либерально-демократических ценностей и противников путинской диктатуры, агрессии и пропаганды".

Запрет на работу двух членов "Петербургского диалога"

По словам Штеффена Зайберта, Германия "с большим недоумением" приняла к сведению, что под запрет попали две организации, участвующие в "Петербургском диалоге"  - форуме для общения гражданских обществ России и Германии, начавшем работу в 2001 году по инициативе президента России Владимира Путина и прежнего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder). "Обе они выступают за диалог и взаимное понимание. Запрет на их работу ни в коей мере не поддается пониманию", - подчеркнул представитель кабинета Меркель, добавив, что правительство Германии требует отмены "этого неправомерного решения".

Ранее руководство "Петербургского диалога" раскритиковало запрет на деятельность немецких НКО в России как "репрессивный" и "абсолютно неприемлемый".

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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