Берлин осудил запрет на работу в России трех немецких НКО

Правительство Германии осуждает решение российских властей присвоить трем немецким некоммерческим организациям (НКО) статус "нежелательных иностранных организаций" и запретить им деятельность в России. Такое заявление сделал в пятницу, 28 мая, в Берлине Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) - официальный представитель правительства ФРГ.

26 мая генпрокуратура РФ признала "нежелательными" в России три некоммерческие организации из Германии, заявив, что они "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Под запрет попало, в частности, объединение Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен"), являющееся, по данным его сайта, "общественной платформой для организации международных волонтерских, молодежных, экспертных, образовательных, активистских обменов самых разных форматов".

Вторая немецкая организация, признанная в России "нежелательной", - Zentrum Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности"). Он позиционирует себя как "независимый аналитический центр, дискуссионный форум и группа по организации проектов". Среди тем, рассматриваемых современными либералами, - климатические изменения, борьба с проявлениями расизма, проблемы ближневосточного урегулирования.

Кроме того, запрет деятельности в России коснулся организации Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев"), который считает своей целью "объединение живущих в Германии носителей русского языка и культуры, сторонников европейских либерально-демократических ценностей и противников путинской диктатуры, агрессии и пропаганды".

Запрет на работу двух членов "Петербургского диалога"

По словам Штеффена Зайберта, Германия "с большим недоумением" приняла к сведению, что под запрет попали две организации, участвующие в "Петербургском диалоге" - форуме для общения гражданских обществ России и Германии, начавшем работу в 2001 году по инициативе президента России Владимира Путина и прежнего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder). "Обе они выступают за диалог и взаимное понимание. Запрет на их работу ни в коей мере не поддается пониманию", - подчеркнул представитель кабинета Меркель, добавив, что правительство Германии требует отмены "этого неправомерного решения".

Ранее руководство "Петербургского диалога" раскритиковало запрет на деятельность немецких НКО в России как "репрессивный" и "абсолютно неприемлемый".

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