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Правительство Федеративной Республики Германия

На этой странице собраны материалы Deutsche Welle, соответствующие поисковому запросу "правительство Германии".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Чем Ангела Меркель займется на пенсии и какой кризис считает самым большим. Эксклюзивное интервью DW (08.11.2021) 08.11.2021

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель еще не знает, чем займется после отставки. В эксклюзивном интервью DW глава правительства ФРГ призналась, что политикой больше заниматься не собирается: "Вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову". По словам Меркель, за 16 лет работы на посту канцлера самыми главными вызовами для нее стали миграционный кризис и пандемия.
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Новое правительство ФРГ за массовое строительство газовых электростанций 05.11.2021

Будущий канцлер Олаф Шольц вместе с немецким бизнесом готовит почву для изменения курса: газ должен стать долгосрочным партнером возобновляемой энергетики. Это шанс для России.
19.12.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Lubmin: Blick auf ein Messgerät an der Erdgasempfangsstation der Europäischen Gas-Anbindungsleitung Eugal. Die Eugal-Leitung verbindet die Erdgasempfangsstation in Lubmin bei Greifswald mit der Gasdruckregel- und Gasmessanlage in Deutschneudorf (Sachsen) nahe der tschechischen Grenze. Pro Jahr können nach Unternehmensangaben bis zu 30,9 Milliarden Kubikmeter Erdgas transportiert werden. Bis die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 fertig ist, wird die Leitung aus der Nordeuropäischen Erdgasleitung NEL gespeist. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Власти Германии рассматривают варианты помощи Молдове с газом 28.10.2021

Правительство ФРГ изучает возможности помочь Кишиневу преодолеть газовый кризис. Рассматривается вариант с поставками газа в Молдову немецкими компаниями, пишет Der Spiegel.
ARCHIV - 01.10.2021, Berlin: Robert Habeck (l), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen und Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP, bei einem Pressestatement nach Sondierungsgesprächen von Bündnis 90/Die Grünen und FDP nach der Bundestagswahl. Das Finanzministerium gilt als Schlüsselressort in jeder Regierung. FDP-Chef Lindner hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er es gerne übernehmen würde. Die Grünen treten auf die Bremse. (zu dpa Lindner signalisiert Anspruch auf Finanzressort - Habeck verärgert) Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Почему так важен пост главы Минфина в новом правительстве ФРГ 28.10.2021

На пост министра финансов в следующем правительстве Германии претендуют оба партнера социал-демократов по коалиционным переговорам. Так кто возглавит Минфин - "зеленый" или либерал?
HHLA Logistics Container Terminal Tollerort am Hamburger Hafen / Waltershofer Hafen in Hamburg, 12.08.2012, Luftbild, Deutschland, Hamburg | , container ships at berth HHLA Logistics Container Terminal Tollerort and Walter Hofer Euro Gate Container Terminal in the Port of Hamburg, 12.08.2012, aerial view, Germany, Hamburg

Правительство ФРГ понизило прогноз роста экономики на 2021 год 27.10.2021

В 2021 году ВВП Германии вырастет на 2,6% вместо ожидаемых 3,5%, сообщил министр экономики Альтмайер, указав на задержки в поставках и рост цен на энергоносители. Берлин ждет инфляции в 3 процента.
German Chancellor Angela Merkel looks around during the first plenary session of the German parliament Bundestag after the elections, Berlin, Tuesday, Oct. 26, 2021. At right German President Frank-Walter Steinmeier. (Photo/Markus Schreiber)

Ангела Меркель официально перестала быть канцлером ФРГ 26.10.2021

В день учредительного заседания нового бундестага полномочия Меркель на посту федерального канцлера Германии официально завершились, но она продолжит исполнять свои обязанности до создания нового правительства.
Lawmakers attend the first plenary session of the German parliament Bundestag after the elections, Berlin, Tuesday, Oct. 26, 2021. At right German President Frank-Walter Steinmeier. (Photo/Markus Schreiber)

Новый состав парламента ФРГ. Как учреждался бундестаг ХХ созыва 26.10.2021

Эпатаж правых популистов, охота либералов к перемене мест и канцлер Меркель, пересевшая из правительственной ложи на трибуну для почетных зрителей. DW - о первом заседании бундестага, избранного месяц назад.
Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht beim Deutschlandtag der Jungen Union im Messe- und Congress Centrum Halle Münsterland.

Армин Лашет сложил с себя полномочия премьера Северного Рейна-Вестфалии 25.10.2021

Председатель ландтага Северного Рейна-Вестфалии вручил экс-кандидату на пост канцлера ФРГ свидетельство о прекращении полномочий главы земельного правительства. Новым премьер-министром СВР должен стать Хендрик Вюст.
18/10/2021 00:00:00 Ein Mann wartet am frühen Morgen an der Straße vor einer Tankstelle. Die Kraftstoffpreise liegen derzeit fast so hoch wie im Rekordjahr 2012.

Рост цен на бензин и дизель в Германии: немцы требуют помощи от государства 22.10.2021

Горючее подорожало до рекордных отметок. Это связано с картельным сговором экспортеров нефти ОПЕК+ и политикой правительства ФРГ. Можно ли изменить ситуацию?
07.10.2021 Olaf Scholz SPD Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, kommt am CityCube an. Die SPD will mit FDP und Bündnis 90/Die Grünen Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Bundesregierung nach der Bundestagswahl aufnehmen. +++ dpa-Bildfunk +++

Олаф Шольц может быть избран канцлером ФРГ в начале декабря 21.10.2021

До конца ноября социал-демократы, свободные демократы и "зеленые" планируют подготовить коалиционный договор. В начале декабря планируется избрать нового канцлера и сформировать новое правительство ФРГ.
Derzeit laufen Sondierungsgespräche zwischen SPD, FDP und Grünen um die Bedingungen für eine rot-gelb-grüne Ampel-Koalition abzuklären. Die Bildung einer Jamaika-Koalition wird immer unwahrscheinlicher.

В Германии начались коалиционные переговоры: о чем спорят партии 21.10.2021

СДПГ, СвДП и "зеленые" приступили к официальным переговорам о создании правящей коалиции. Помешает ли спор о запуске "Северного потока - 2" созданию в Германии работоспособного кабинета?
05.10.2021, Borkwalde, Brandenburg, Auf einem grauen Untergrund liegen Parteilogos und stehen Paprikascheiben in den Farben einer Ampel Koalition..

В Германии переговоры о создании новой коалиции начнутся 21 октября 19.10.2021

Как заявил сопредседатель СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс, переговоры о формировании новой правительственной коалиции в ФРГ будут проводиться в 22 рабочих группах.

Россия идет на разрыв с НАТО: ответ Москвы за шпионский скандал? (18.10.2021) 18.10.2021

Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, в ответ на решение Североатлантического альянса об отзыве аккредитации у восьми сотрудников постпредства России, являющихся, по убеждению Брюсселя, незаявленными сотрудниками российской разведки. Как реагируют на нынешние шаги Москвы в штаб-квартире альянса?

Merkel sagt, die EU-Kommission könne Nord Stream-2 nicht mehr stoppen Jahr/Ort: Moskau, 16.05.2019. Die Karikatur darf nur von DW verwendet werden.

СМИ ФРГ о газовом кризисе, зависимости от России, роли Шрёдера и Меркель 16.10.2021

Немецкие журналисты активно обсуждают цели Владимира Путина, выигрыш "Газпрома", роль "Северного потока - 2", ошибки правительства Германии и задачи ЕС.

6662912 29.09.2021 Afghan refugees are seen in a camp on the border between Belarus and Poland near the village of Usnarz Dolny, Belarus. In recent months, Latvia, Lithuania and Poland have reported an influx of undocumented migrants trying to cross into the EU from Belarus and accused Minsk of facilitating illegal migration to destabilize the bloc in retaliation for sweeping sanctions. Viktor Tolochko / Sputnik

Нелегальная миграция в ЕС: Берлин - за расширение санкций против Минска 15.10.2021

Правительство ФРГ предложило Евросоюзу расширить санкции против режима Лукашенко с целью пресечь контрабанду нелегальных мигрантов на территорию ЕС.
Annalena Baerbock (l-r), Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, geben nach den Sondierungsgesprächen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zur Bildung einer neuen Bundesregierung nach der Bundestagswahl ein Statement.

В Германии СДПГ, СвДП и "зеленые" заявили о готовности к коалиционным переговорам 15.10.2021

Немецкие социал-демократы, либералы и "зеленые" заинтересованы в создании "красно-желто-зеленого" правительства. Следующим шагом должны стать официальные коалиционные переговоры.
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