Колониальное наследие. Что с ним будет?

В Берлине в пятницу, 19 ноября, завершается трехдневная конференция о возвращении на родину предметов искусства, привезенных в Германию в эпоху колониализма. Дискуссии в рамках трехдневного онлайн-мероприятия в Немецком центре утраченных культурных ценностей подталкивают к размышлениям и показывают, в какой значительной степени потеря культурного наследия влияет на современность.

"Историческая травма" существует до сих пор, указывает участница собрания, сотрудница Гавайского университета в Маноа Ноэль Кахану. Культурные ценности, в том числе священные предметы и человеческие кости, спорным образом прибывали в Европу с Гавайских островов на протяжении веков.

Долгий путь к реституциям

При этом запросы о реституциях приносят плоды очень медленно. Так, государственное этнографическое собрание Саксонии вернуло человеческие кости потомкам с Гавайев лишь в 2017 году - после 26 лет безуспешных запросов с гавайской стороны.

В ходе онлайн-конференции более 40 ученых и экспертов со всего мира изучают споры между музеями и странами происхождения культурных объектов, разбирают архивы, чтобы отыскать следы, свидетельствующие о незаконном приобретении тех или иных предметов и обсуждают, что именно возвращение человеческих останков или музейных объектов на родину может значить для современного общества.

Подобное обсуждение давно назрело, отметил глава Фонда прусского культурного наследия Герман Парцингер (Hermann Parzinger) в день открытия конференции. "Вопрос деколонизации определенно относится не только к музеям. Это вызов для всего нашего общества и множества других институтов", - заявил эксперт.

Переосмысление колониального прошлого ФРГ

При этом Германия уже достигла некоторых "исторических вех" в переоценке своей колониальной истории, отметила уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс (Monika Grütters). В качестве примера она привела возвращение в Намибию ряда предметов, связанных с национальным героем этой страны - вождем из племени нама Хендриком Витбоем, и обязательство ФРГ в 2022 году начать возврат Нигерии так называемой Бенинской бронзы.

Плеть Хендрика Витбоя в музее имени Линдена в Штутгарте

Эта тема должна иметь приоритет в культурной политике, особенно в Германии, подчеркнула Грюттерс. По ее словам, республика находится в начале процесса примирения с собственным колониальным прошлым, как в политическом, так и в социальном плане.

Культурное наследие Африки к югу от Сахары - в музеях Запада

Среди прочего, участники конференции коснулись темы культурных ценностей из стран Африки к югу от Сахары. По оценкам экспертов, от 80 до 90 процентов предметов культурного наследия этого региона находится в музеях Запада.

Европа на протяжении долгого времени не была готова говорить о реституции, указал в своем выступлении профессор университета имени Фридриха Шиллера в Йене и университета Мэкэле в Эфиопии Вольберт Шмидт. Эфиопия направляла запросы о возвращении ряда предметов своей культуры еще в 1870-х, однако некоторые из них не вернулись до сих пор, подчеркнул он. "Де-факто это означает подрыв эфиопского могущества и самоопределения эфиопского народа", - считает ученый.

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