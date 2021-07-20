Колониальное наследие Германии: ''Форум Гумбольдтов'' внесет ясность?

Берлинский "Форум Гумбольдтов" подвергся критике еще до открытия: из-за постоянного переноса сроков окончания строительства, из-за дороговизны проекта, из-за "старомодного" решения сохранить элементы барочного фасада бывшего Берлинского дворца. Не меньшую дискуссию вызвали и планы разместить в нем объекты из собраний Этнологического музея и Музея искусства Азии. 22 сентября состоялось официальное открытие выставочных пространств этих двух музеев. И к этому событию было приковано особое внимание, поскольку речь идет о спорных экспонатах, касающихся прошлого Германии.

Спорная экспозиция "Форума Гумбольдов"

На втором и третьем этажах западного крыла здания представлены объекты из неевропейских собраний, попавшие в Германию в эпоху колониализма и оказавшиеся в немецких музеях при не до конца изученных обстоятельствах, - всего около 20 тысяч экспонатов из собраний Этнологического музея и Музея искусства Азии на площади в 8500 квадратных метров. Постоянная экспозиция охватывает пять континентов и две тысячи лет истории. Некоторые артефакты показаны впервые. С 23 сентября выставку откроют для публики.

Так, в экспозиции можно увидеть огромную шелковую картину с изображением проповеди Будды, которую создал в 1770 году пекинский придворный живописец Дин Гуаньпэн. Ее приобрел кайзер Вильгельм II (Wilhelm II) в начале 20-го века для демонстрации своего высокого ранга.

Картина на шелке размером 50 кв.м. - экспонат в "Форуме Гумбольдтов"

В новых залах "Форума Гумбольдтов" также разместили частично реконструированные наскальные рисунки из пещер вдоль Шелкового пути, трон 19-го века из царства Бамум, лодки из различных регионов Океании и культурные ценности индуизма. К самым известным экспонатам относится Бенинская бронза - бронзовые изделия из дворца правителя Бенинского царства, которые можно будет увидеть в 2022 году.

Еще один знаменитый объект в экспозиции - 15-метровая лодка с острова Луф. Этот самый большой экспонат Этнологического музея привез в Германию в 1903 году директор немецкой торговой компании Hernsheim & Co с территории современной Папуа-Новой Гвинеи.

Германский колониализм и белые пятна в исторической памяти

Надлежащий подход в презентации объектов колониального происхождения и важность конфронтации Германии со своим колониальным прошлым стали главной темой на торжественном открытии новых выставочных залов. В церемонии принял участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Он указал на необходимость переосмысления колониального прошлого страны.

Франк-Вальтер Штайнмайер на открытии новой экспозиции в "Форуме Гумбольдтов"

"Что касается колониальной эпохи, у нас, немцев, при всей нашей исторической осведомленности, слишком много пробелов. Белых пятен в нашей памяти и в нашем самосознании", - заявил политик в Берлине. По его словам, "Форум Гумбольдтов" должен стать местом воспоминания и напоминания о милитаризме и национализме в "третьем рейхе", а также о немецком колониализме. "Беззаконие, которое немцы совершали в колониальную эпоху, касается всего нашего общества", - подчеркнул Штайнмайер, добавив, что "Форум Гумбольдтов" должен просвещать, способствовать дискуссиям, противодействуя расизму и дискриминации в современной Германии, "стране с миграционными корнями".

Уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс (Monika Grütters) назвала "Форум Гумбольдтов" самым значимым культурным проектом после воссоединения Германии и ареной для демократической культуры ведения дискуссий. Презентация колониальных объектов должна способствовать критическому пересмотру истории страны. По мнению директора берлинского культурного комплекса Хартмута Доргерло (Hartmut Dorgerloh), размещение экспонатов Этнологического музея и Музея искусства Азии в его здании является решающим для успешности всего проекта "Форум Гумбольдтов".

Герман Парцингер: Новая экспозиция - шанс для межкультурного диалога

Рефлексия по поводу колониальных музейных объектов не должна восприниматься как обуза - это шанс для межкультурного диалога, подчеркнул ранее глава Фонда прусского культурного наследия Герман Парцингер (Hermann Parzinger). Он назвал экспозицию тематическим становым хребтом "Форума Гумбольдтов". "Дискуссия о колониальном контексте этой экспозиции привела к тому, что музеи не только в Берлине и не только в Германии начали менять свое отношение к таким артефактам", - цитирует его информационное агентство dpa. По словам Парцингера, уже в будущем году следует ожидать существенных реституций. В частности, Бенинскую бронзу после выставки в Берлине планируется вернуть Нигерии.

"Форум Гумбольдтов" знакомит с культурными ценностями из Африки, Азии, Америки и Океании. На фото - фрагмент дверной рамы из Камеруна

Чтобы ускорить процесс выяснения происхождения некоторых объектов из неевропейской коллекции и их возврата, был создан специальный отдел по вопросам межкультурного сотрудничества. Его руководитель Андреа Шольц (Andrea Scholz) отметила, что музеи с проблематичными коллекциями являются лишь верхушкой айсберга, и, возможно, немецкое общество лишь начинает осознавать его размер. Цель - открыть музейные собрания и отдать дань уважения и справедливости людям из регионов, являющихся родиной таких объектов.

Экспозиции в "Форуме Гумбольдтов" с учетом критики

Размещение в новом культурном комплексе объектов с колониальными корнями вызвало немало критики. Некоторые видят в новой экспозиции демонстрацию былой колониальной власти Германии. Представитель инициативы Berlin Postkolonial назвал на открытии в Берлине "провокацией и унижением" то, что культурные ценности выставляются в реконструированном дворце прусских королей без согласия народов, у которых они были "украдены". Организаторов также обвиняют в "ложной транспарентности", которую "Форум Гумбольдтов" демонстрирует под общественным давлением.

Выставочная концепция была выстроена с учетом критических замечаний. О постколониальных исследованиях провенанса рассказывает бесплатная брошюра, посвященная постоянной экспозиции Этнологического музея и Музея искусства Азии. Информацию о происхождении объектов можно прочитать по QR-кодам. Для детей подготовлена мультимедийная презентация о колониализме. Посетителям временных выставок, также доступных с открытием двух музеев в "Форуме Гумбольдтов", рассказывают о следах колониальной политики на бывших немецких территориях Камеруна, Намибии и Океании. Инсталляция с названием "Ansichtssache(n)" ("Вопрос перспективы") отражает взгляды, которые способствовали не только колониализму, но и формированию восприятия других народов в западноевропейской культуре. Еще одна временная экспозиция знакомит с результатами сотрудничества ученых из Берлина с ассоциацией музеев из Намибии, которые занимались темой геноцида племен гереро и нама, учиненного колониальными войсками кайзеровской Германии в начале 20-го века.

Лодка с острова Луф

Критика способствовала решению судьбы знаменитой лодки с острова Луф. Ранее историк Гёц Али (Götz Aly) писал о том, как она попала в Германию спустя 20 лет после резни на острове, которую устроила кайзеровская армия. Но лишь сейчас было решено найти потомков людей, некогда построивших судно. Потомки были найдены. И замдиректора Этнологического музея Алексис фон Позер (Alexis von Poser) сообщил на днях, что они не претендуют на оригинал и просят дать им копию лодки, чтобы возобновить традицию и создать новые объекты.

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