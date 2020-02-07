Новая достопримечательность Берлина: "Форум Гумбольдтов" открыли для публики

Открытие культурного комплекса под названием "Форум Гумбольдтов" (Humboldt Forum) планировалось в прошлом году - к 250-летию со дня рождения великого географа и путешественника Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt). Но - не случилось: строительство затянулось и стоило немалых дополнительных денег. Из-за пандемии в декабре прошлого года состоялось виртуальное открытие "Форума". А сегодня, 20 июля, для реальных, а не виртуальных посетителей наконец открылись выставочные залы в подвальном, цокольном и первом из трех этажей реконструированного Берлинского дворца.

Форум назван в честь братьев фон Гумбольдтов. Александра фон Гумбольдта называли "вторым Колумбом": он занимался изучением культур народов, живущих за пределами Европы. Можно сказать, он совершил "второе открытие" Южной Америки. А его брат Вильгельм (Wilhelm von Humboldt), будучи языковедом, исследовал неевропейские языки, в частности, языки народов Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Именно поэтому в помещениях "Форума Гумбольдтов" будут выставляться так называемые "неевропейские" собрания из фондов Государственных музеев Берлина. Кроме того, "Форум Гумбольдтов" будет предоставлять пространства для экспозиций берлинского Университета имени Гумбольдта и городских выставок.

Новая жизнь Берлинского дворца

Здание Берлинского дворца, одного из наиболее значимых архитектурных памятников эпохи барокко в Германии, пострадало во время Второй мировой войны. Однако некоторые помещения были быстро восстановлены и использовались для проведения выставок.

В 1950 - 1951 годах правительство ГДР из идеологических соображений распорядилось взорвать и полностью снести дворец, поскольку он считался символом империализма. На его месте был построен Дворец Республики, в котором проходили заседания Народной палаты ГДР. Кроме того, дворец выполнял функции дворца культуры. После объединения Германии судьба Дворца Республики стала предметом жарких дискуссий. В 2002 году бундестаг принял решение его снести. На его месте было решено возродить Берлинский дворец. Главный аргумент в пользу реконструкции состоял в том, что архитектурно-исторический ансамбль центра столицы будет снова восприниматься как единое целое.

Внутренний двор Берлинского дворца, в котором расположен "Форум Гумбольдтов"

Стоит заметить, что между дворцом и Музейным островом исторически существовала тесная связь, поскольку все музейные коллекции, выставлявшиеся на острове, брали свое начало в этом дворце. Фридрих Штюлер (Friedrich Stüler), главный архитектор при дворе Фридриха Вильгельма IV, и сам прусский король делали наброски, предусматривавшие архитектурную связь между дворцом и Музейным островом. Их планы, которые казались утопией в середине XIX века, получили шанс на реализацию в наши дни.

План нынешней реконструкции, однако, не предусматривал стопроцентного восстановления дворца. Прежний вид сейчас имеют южный, западный и северный фасады, а также три фасада так называемого Двора Шлютера (Schlüterhof). Дизайн всех остальных частей дворца выполнен в современном стиле - в соответствии с потребностями "Форума Гумбольдтов".

Новая культурная единица находится в эпицентре культурного Берлина, соседствуя с Музейным островом, Немецким историческим музеем, главным зданием Берлинского университета им. Гумбольдта и Берлинской государственной библиотекой.

Споры вокруг креста на куполе

Итальянский архитектор Франко Стелла воссоздал фасады в стиле барокко и купол с крестом и фигурами ангелов. Высказывание прусского короля Фридриха Вильгельма IV, читаемое под куполом, призывает к подчинению человечества христианству. Критики считают, что данная атрибутика не способствует диалогу религий и культур.

Критике также подвергалось решение частично разместить в помещениях дворца экспонаты Этнологического музея и Музея искусства Азии. Для критиков данный шаг символизирует демонстрацию былой колониальной власти. Многие считают "Форум Гумбольдтов" причиной нынешних дебатов о колониализме. Можно ли выставлять произведения искусства и артефакты, которые оказались в немецких музеях при не до конца изученных обстоятельствах? На этот вопрос по-прежнему нет четкого ответа.

Бенинская бронза и другие артефакты

В данный момент дискуссия ведется, в основном, вокруг бронзовых изделий из дворца правителя Бенинского царства, а также о лодке, привезенной в 1903 году директором немецкой торговой компании Hernsheim & Co с территории современной Папуа-Новой Гвинеи.

Ценные артефакты тысячами попали в Европу и США после того, как дворец правителя Бенинского царства был разграблен британцами в 1897 году. Некоторые экспонаты попали в коллекции немецких музеев через арт-рынок. Германия готова вернуть артефакты Нигерии, с которой ведутся переговоры, заявила в интервью DW Моника Грюттерс (Monika Grütters), уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ. Но пока спорные бронзовые изделия и лодка будут выставлены в залах "Форума Гумбольдтов".

Место встреч и экспериментальная площадка

"Колониальное прошлое Германии долгое время было "белым пятном" в нашей культурной памяти", - подчеркивает Моника Грюттерс. Сейчас это должно измениться, отчасти благодаря торжественно открывшемуся 20 июля "Форуму Гумбольдтов". Директор учреждения Хартмут Доргерло (Hartmut Dorgerloh) отмечает, что во всех мероприятиях форума должны быть отражены три главные темы: история этого места, открытия, совершенные братьями Гумбольдтами, а также конфронтация с колониальным прошлым Германии.

Внутри здания есть кинозал, помещения для проведения концертов, выставок, различного рода симпозиумов и так далее. У "Форума Гумбольдтов" - большие планы.

Изделия из слоновой кости: жуткая красота

На открывшейся 20 июля выставке "Ужасно красиво" представлено 200 экспонатов из музеев со всего мира. Экспозиция знакомит посетителей с историей торговли слоновой костью.

Экспонат выставки "Ужасно красиво: слон - человек - слоновая кость"

Уже открылась интерактивная выставка для детей, экологическая выставка с артефактами из Берлинского университета и другие не менее интересные экспозиции.

Еще пустуют некоторые залы, но встреча прошлого с настоящим в "Форуме Гумбольдтов" уже стала реальностью. В магазинчике при музее можно купить сувениры: футболки, кофейные кружки, магнитики. Хитом продаж уже стала открытка с надписью "Вильгельм, Александр и я" (имеются в виду братья Гумбольдты, именем которых назван Форум).

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