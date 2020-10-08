Берлин сдержал обещание, несмотря на пандемию

Сегодня, 16 декабря, в Берлине открывается "Форум Гумбольдтов" (Humboldt Forum). Церемония пройдет в режиме онлайн - из-за локдауна. По этой ссылке на ней может побывать любой желающий, причем совершенно бесплатно.

Этого события в немецкой столице ждали, пожалуй, не меньше, чем введения в эксплуатацию нового аэропорта. Удивительно, что именно в этот сложный для всех год Берлину удалось довести до ума два своих многолетних и дорогостоящих долгостроя.

Хотя достроили пока еще не все. Работы продолжаются как снаружи, так и внутри. Церемония открытия не предполагает экскурсии по всем корпусам здания, поэтому строители продолжают работу без спешки. Когда музейные помещения и залы для конференций примут первых посетителей, пока никто сказать не может. Но планов на будущий год - громадье. Здание поделят между собой музеи, городские структуры, а также Университет имени Гумбольдта.

Чего только не было на этом месте! Поначалу здесь было болото. Потом здесь начали селиться торговцы, и к XIII веку обосновался целый жилой район. До середины XVIII века здесь был монастырь доминиканцев. Потом наступила дворцовая эпоха. В 1950 году власти ГДР постановили снести остатки Городского дворца, существенно разрушенного во время Второй мировой войны, и проводить на очищенной площади парады и прочие торжественные мероприятия. В 1976 году здесь построили Дворец республики - один из главных архитектурных символов ГДР, который был снесен в 2008 году.

Итальянский архитектор Франко Стелла построил в центре Берлина импозантное здание, частично в барочном стиле, встроив в новые стены пережившие все исторические перипетии детали старого дворца. Строительство продлилось более семи лет и обошлось в 677 миллионов евро. Внутри здание оформлено и отделано современно. Общая площадь - 40 тыс. квадратных метров.

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