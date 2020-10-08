Берлин сдержал обещание, несмотря на пандемию

Сегодня, 16 декабря, в Берлине открывается "Форум Гумбольдтов" (Humboldt Forum). Церемония пройдет в режиме онлайн - из-за локдауна. По этой ссылке на ней может побывать любой желающий, причем совершенно бесплатно.
Этого события в немецкой столице ждали, пожалуй, не меньше, чем введения в эксплуатацию нового аэропорта. Удивительно, что именно в этот сложный для всех год Берлину удалось довести до ума два своих многолетних и дорогостоящих долгостроя.
Хотя достроили пока еще не все. Работы продолжаются как снаружи, так и внутри. Церемония открытия не предполагает экскурсии по всем корпусам здания, поэтому строители продолжают работу без спешки. Когда музейные помещения и залы для конференций примут первых посетителей, пока никто сказать не может. Но планов на будущий год - громадье. Здание поделят между собой музеи, городские структуры, а также Университет имени Гумбольдта.
Чего только не было на этом месте! Поначалу здесь было болото. Потом здесь начали селиться торговцы, и к XIII веку обосновался целый жилой район. До середины XVIII века здесь был монастырь доминиканцев. Потом наступила дворцовая эпоха. В 1950 году власти ГДР постановили снести остатки Городского дворца, существенно разрушенного во время Второй мировой войны, и проводить на очищенной площади парады и прочие торжественные мероприятия. В 1976 году здесь построили Дворец республики - один из главных архитектурных символов ГДР, который был снесен в 2008 году.
Итальянский архитектор Франко Стелла построил в центре Берлина импозантное здание, частично в барочном стиле, встроив в новые стены пережившие все исторические перипетии детали старого дворца. Строительство продлилось более семи лет и обошлось в 677 миллионов евро. Внутри здание оформлено и отделано современно. Общая площадь - 40 тыс. квадратных метров.
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Берлинский дворец
Первая крепость, первый дворец
История многострадального сооружения началась в 1443 году. Курфюрст Фридрих II Бранденбургский построил замок на берегу реки Шпрее, чтобы контролировать торговые пути. Изображения этого первого замка не сохранились. Потом на этом месте стали строить в XVI веке роскошный дворец в духе эпохи Возрождения. Его достраивали и расширяли. Он был резиденцией маркграфов, королей, а позже - кайзера Германии.
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Берлинский дворец
Женщина в белом
"Где мой дворец?" - вопрошает одетая в белое девушка. Согласно легенде, в Городском дворце время от времени видели привидение - "Женщину в белом". Если все пойдет по плану, то скоро у нее снова будет, где пугать суеверных, - спустя 580 лет после закладки первого замка, 63 года после варварского сноса королевского ворца и двадцати лет дебатов о том, стоит ли восстанавливать здание.
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Берлинский дворец
Зияющая дыра в сердце Берлина
Место, на котором стоял дворец, вновь обретет свое культурное и историческое значение не раньше 2018 года. По плану Городской дворец завершит архитектурный ансамбль, состоящий из Берлинского кафедрального собора, Музейного острова, Люстгартена и Цейгхауса. Смета этого амбициозного проекта составляет 590 миллионов евро.
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Берлинский дворец
Два города
Эта карта, датированная 1652 годом, - старейший план города. Вернее, двух городов. Красным на ней обозначен Берлин, а желтым – так называемый Новый Кёльн, некогда существовавший на территории современной немецкой столицы. Когда чертили эту карту, Кёльн-Берлин был обедневшим захолустьем. События Тридцатилетней войны 1618-1648 годов разорили город, отбросив его назад в Средневековье.
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Берлинский дворец
Резиденция представительского класса
Курфюрст Фридрих III, чью голову в 1701 году увенчала королевская корона Пруссии, озаботился в связи со своим новым статусом сооружением соответствующей резиденции. По заказу короля зодчий Андреас Шлютер превратил замок в один из великолепнейших образцов архитектуры немецкого барокко. Таким дворец выглядел на одном из его эскизов.
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Берлинский дворец
Многострадальный купол
Архитектор Андреас Шлютер в 1706 году решил увенчать дворец 94-метровой колокольней. Но средневековый фундамент оказался неподходящим для этого. Зодчего отстранили от строительства дворца. Его преемник намеревался украсить западный портал дворца более скромным куполом - тоже неудачно. В результате купол был построен в 1850-1854 годах по проекту Карла Фридриха Шинкеля.
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Берлинский дворец
По вкусу и моде
Стройка растянулась почти на полтысячи лет. Каждый хозяин переделывал дворец по своему вкусу и тогдашней моде. Впрочем, это касается лишь внутреннего убранства. В остальном же, не считая пресловутого купола, здание сохраняло внешний облик образца 1700 года. Последние преобразования произошли по приказу кайзера Вильгельма Второго: во дворце появились ванны, отопление и электричество.
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Берлинский дворец
Подмостки истории
Десятки тысяч человек собрались на площади перед Городским дворцом вечером 1 августа 1914 года, когда Германия объявила войну России. Вот-вот выйдет на балкон дворца кайзер Вильгельм, чтобы объявить всеобщую мобилизацию: "Больше нет ни партий, ни конфессий. Сегодня все мы - немецкие братья!.." Война, как мы помним, занчилась поражением Германии и падением монархии.
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Берлинский дворец
Потрепанный революцией
9 ноября 1918 года Вильгельм II отрекся от престола. Социал-демократ Филипп Шейдеманн провозгласил в Германии республику. А буквально два часа спустя коммунист Карл Либкнехт объявил республику социалистической, стоя перед Берлинским дворцом, который, как водится, и оккупировали революционеры. 24 декабря 1918 года против них были брошены регулярные воинские части. На фото - дворец после обстрела.
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Берлинский дворец
"Предназначен под снос"
В результате бомбардировок Берлина в 1945 году во дворце вспыхнул пожар, который длился четыре дня, однако стены дворца выстояли. После раздела столицы Германии дворец оказался в советской зоне оккупации. При поддержке СССР к власти в ГДР пришли коммунисты. Партийная номенклатура не стала церемониться с барочным "пережитком прошлого", и в 1950 году дворец взорвали.
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Берлинский дворец
Асбест для народа
На его месте в 1974 году вырос Дворец республики - место заседаний псевдопарламента ГДР и проведения культурных мероприятий, что-то вроде московского Дворца съездов. В его конструкции использовали стальные опоры, а чтобы обеспечить огнестойкость, сооружение напичкали 5 тысячами тонн высокотоксичного асбеста.
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Берлинский дворец
Долгое прощание с социализмом
После краха ГДР и воссоединения Германии это историческое место стали снова называть Дворцовой площадью - Schloßplatz. Отравленный асбестом Дворец республик закрыли в 1990 году, но снести здание оказалось не так-то просто: в этом случае произошло бы высвобождение канцерогенного асбеста. Строение долго разбирали - вплоть до конца 2008 года.
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Берлинский дворец
Споры о восстановлении
Германия воссоединилась, "Дворец республики" еще стоял, и шли споры о восстановлении взованного Ульбрихтом Городского дворца, причем, весьма ожесточенные. Каким быть ему: современным или стилизованным, с куполом или без, а может, вообще не быть? Проводились конкурсы, строились макеты, создавались компьютерные анимации... В 2002 году бундестаг принял решение о реконструкции исторического здания.
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Берлинский дворец
Дворец за 1000 часов
На строительство дворца берлинцу Паскалю Ленхарду потребовались 1000 часов и сравнительно небольшая сумма. Его макет из 400 тысяч деталей конструктора Lego создан по чертежам победителя международного конкурса на лучший проект Городского дворца. Им стал итальянец Франко Стелла, представивший на суд жюри современный вариант исторического здания.
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Берлинский дворец
Таким будет храм культуры и науки
Концепция такова: с трех сторон фасад барочный, а с четвертой – современный, словно мост между прошлым и настоящим. В честь знаменитых немецких ученых, братьев Гумбольдтов новый комплекс будет называться Humboldt-Forum. В нем будут храниться художественные, исторические, научные экспонаты и архивы, проводиться выставки и конференции... Городской дворец заживет новой жизнью.
Автор: Биргит Гёрц, Ксения Польская