 Берлин сдержал обещание, несмотря на пандемию | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Берлин сдержал обещание, несмотря на пандемию

Берлину удалось довести до ума два своих многолетних и дорогостоящих долгостроя: новый аэропорт и культурный форум имени братьев Гумбольдтов, где будут проходить выставки и конференции.

Внешний фасад здания

Сегодня, 16 декабря, в Берлине открывается "Форум Гумбольдтов" (Humboldt Forum). Церемония пройдет в режиме онлайн - из-за локдауна. По этой ссылке на ней может побывать любой желающий, причем совершенно бесплатно.

Этого события в немецкой столице ждали, пожалуй, не меньше, чем введения в эксплуатацию нового аэропорта. Удивительно, что именно в этот сложный для всех год Берлину удалось довести до ума два своих многолетних и дорогостоящих долгостроя.

Здание Форума
Строительные работы снаружи

Хотя достроили пока еще не все. Работы продолжаются как снаружи, так и внутри. Церемония открытия не предполагает экскурсии по всем корпусам здания, поэтому строители продолжают работу без спешки. Когда музейные помещения и залы для конференций примут первых посетителей, пока никто сказать не может. Но планов на будущий год - громадье. Здание поделят между собой музеи, городские структуры, а также Университет имени Гумбольдта.

Чего только не было на этом месте! Поначалу здесь было болото. Потом здесь начали селиться торговцы, и к XIII веку обосновался целый жилой район. До середины XVIII века здесь был монастырь доминиканцев. Потом наступила дворцовая эпоха. В 1950 году власти ГДР постановили снести остатки Городского дворца, существенно разрушенного во время Второй мировой войны, и проводить на очищенной площади парады и прочие торжественные мероприятия. В 1976 году здесь построили Дворец республики - один из главных архитектурных символов ГДР, который был снесен в 2008 году.

Во внутреннем дворе
Внутри здания

Итальянский архитектор Франко Стелла построил в центре Берлина импозантное здание, частично в барочном стиле, встроив в новые стены пережившие все исторические перипетии детали старого дворца. Строительство продлилось более семи лет и обошлось в 677 миллионов евро. Внутри здание оформлено и отделано современно. Общая площадь - 40 тыс. квадратных метров.

Смотрите также:

  • Берлинский Городской дворец, ок. 1685 г.

    Берлинский дворец

    Первая крепость, первый дворец

    История многострадального сооружения началась в 1443 году. Курфюрст Фридрих II Бранденбургский построил замок на берегу реки Шпрее, чтобы контролировать торговые пути. Изображения этого первого замка не сохранились. Потом на этом месте стали строить в XVI веке роскошный дворец в духе эпохи Возрождения. Его достраивали и расширяли. Он был резиденцией маркграфов, королей, а позже - кайзера Германии.

  • Где мой дворец? - вопрошает дама в костюме привидения

    Берлинский дворец

    Женщина в белом

    "Где мой дворец?" - вопрошает одетая в белое девушка. Согласно легенде, в Городском дворце время от времени видели привидение - "Женщину в белом". Если все пойдет по плану, то скоро у нее снова будет, где пугать суеверных, - спустя 580 лет после закладки первого замка, 63 года после варварского сноса королевского ворца и двадцати лет дебатов о том, стоит ли восстанавливать здание.

  • Стройплощадка - вид сверху

    Берлинский дворец

    Зияющая дыра в сердце Берлина

    Место, на котором стоял дворец, вновь обретет свое культурное и историческое значение не раньше 2018 года. По плану Городской дворец завершит архитектурный ансамбль, состоящий из Берлинского кафедрального собора, Музейного острова, Люстгартена и Цейгхауса. Смета этого амбициозного проекта составляет 590 миллионов евро.

  • Карта Берлина, 1652 г.

    Берлинский дворец

    Два города

    Эта карта, датированная 1652 годом, - старейший план города. Вернее, двух городов. Красным на ней обозначен Берлин, а желтым – так называемый Новый Кёльн, некогда существовавший на территории современной немецкой столицы. Когда чертили эту карту, Кёльн-Берлин был обедневшим захолустьем. События Тридцатилетней войны 1618-1648 годов разорили город, отбросив его назад в Средневековье.

  • Городской дворец, эскиз Андреаса Шлютера, 1702 г.

    Берлинский дворец

    Резиденция представительского класса

    Курфюрст Фридрих III, чью голову в 1701 году увенчала королевская корона Пруссии, озаботился в связи со своим новым статусом сооружением соответствующей резиденции. По заказу короля зодчий Андреас Шлютер превратил замок в один из великолепнейших образцов архитектуры немецкого барокко. Таким дворец выглядел на одном из его эскизов.

  • Берлинский Городской дворец, 1913 г.

    Берлинский дворец

    Многострадальный купол

    Архитектор Андреас Шлютер в 1706 году решил увенчать дворец 94-метровой колокольней. Но средневековый фундамент оказался неподходящим для этого. Зодчего отстранили от строительства дворца. Его преемник намеревался украсить западный портал дворца более скромным куполом - тоже неудачно. В результате купол был построен в 1850-1854 годах по проекту Карла Фридриха Шинкеля.

  • Берлинский Городской дворец, 1900 г.

    Берлинский дворец

    По вкусу и моде

    Стройка растянулась почти на полтысячи лет. Каждый хозяин переделывал дворец по своему вкусу и тогдашней моде. Впрочем, это касается лишь внутреннего убранства. В остальном же, не считая пресловутого купола, здание сохраняло внешний облик образца 1700 года. Последние преобразования произошли по приказу кайзера Вильгельма Второго: во дворце появились ванны, отопление и электричество.

  • Кайзер Вильгельм объявляет о начале войны

    Берлинский дворец

    Подмостки истории

    Десятки тысяч человек собрались на площади перед Городским дворцом вечером 1 августа 1914 года, когда Германия объявила войну России. Вот-вот выйдет на балкон дворца кайзер Вильгельм, чтобы объявить всеобщую мобилизацию: "Больше нет ни партий, ни конфессий. Сегодня все мы - немецкие братья!.." Война, как мы помним, занчилась поражением Германии и падением монархии.

  • Фасад Городского дворца после обстрела, 24 декабря 1918 года

    Берлинский дворец

    Потрепанный революцией

    9 ноября 1918 года Вильгельм II отрекся от престола. Социал-демократ Филипп Шейдеманн провозгласил в Германии республику. А буквально два часа спустя коммунист Карл Либкнехт объявил республику социалистической, стоя перед Берлинским дворцом, который, как водится, и оккупировали революционеры. 24 декабря 1918 года против них были брошены регулярные воинские части. На фото - дворец после обстрела.

  • Взрыв Городского дворца, Берлин, 1950 г.

    Берлинский дворец

    "Предназначен под снос"

    В результате бомбардировок Берлина в 1945 году во дворце вспыхнул пожар, который длился четыре дня, однако стены дворца выстояли. После раздела столицы Германии дворец оказался в советской зоне оккупации. При поддержке СССР к власти в ГДР пришли коммунисты. Партийная номенклатура не стала церемониться с барочным "пережитком прошлого", и в 1950 году дворец взорвали.

  • Дворец республик, 1976 г.

    Берлинский дворец

    Асбест для народа

    На его месте в 1974 году вырос Дворец республики - место заседаний псевдопарламента ГДР и проведения культурных мероприятий, что-то вроде московского Дворца съездов. В его конструкции использовали стальные опоры, а чтобы обеспечить огнестойкость, сооружение напичкали 5 тысячами тонн высокотоксичного асбеста.

  • Дворцовая площадь, 2003 г.

    Берлинский дворец

    Долгое прощание с социализмом

    После краха ГДР и воссоединения Германии это историческое место стали снова называть Дворцовой площадью - Schloßplatz. Отравленный асбестом Дворец республик закрыли в 1990 году, но снести здание оказалось не так-то просто: в этом случае произошло бы высвобождение канцерогенного асбеста. Строение долго разбирали - вплоть до конца 2008 года.

  • Модель Городского дворца

    Берлинский дворец

    Споры о восстановлении

    Германия воссоединилась, "Дворец республики" еще стоял, и шли споры о восстановлении взованного Ульбрихтом Городского дворца, причем, весьма ожесточенные. Каким быть ему: современным или стилизованным, с куполом или без, а может, вообще не быть? Проводились конкурсы, строились макеты, создавались компьютерные анимации... В 2002 году бундестаг принял решение о реконструкции исторического здания.

  • Берлинский Городской дворец из конструктора Lego

    Берлинский дворец

    Дворец за 1000 часов

    На строительство дворца берлинцу Паскалю Ленхарду потребовались 1000 часов и сравнительно небольшая сумма. Его макет из 400 тысяч деталей конструктора Lego создан по чертежам победителя международного конкурса на лучший проект Городского дворца. Им стал итальянец Франко Стелла, представивший на суд жюри современный вариант исторического здания.

  • Модель нового Городского дворца

    Берлинский дворец

    Таким будет храм культуры и науки

    Концепция такова: с трех сторон фасад барочный, а с четвертой – современный, словно мост между прошлым и настоящим. В честь знаменитых немецких ученых, братьев Гумбольдтов новый комплекс будет называться Humboldt-Forum. В нем будут храниться художественные, исторические, научные экспонаты и архивы, проводиться выставки и конференции... Городской дворец заживет новой жизнью.

    Автор: Биргит Гёрц, Ксения Польская


Контекст

Берлинский долгострой готовится к открытию (фото)

Семь с лишним лет и 644 млн евро, - сейчас появилась надежда, что "Форум Гумбольдтов" откроют уже в этом году и одним крупномасштабным долгостроем в Берлине станет меньше.  

Страсти вокруг креста в центре Берлина

Там, где когда-то жили прусские короли, возводится новый культурный центр - почти точная копия прежнего дворца. Крест на куполе реконструированного здания нравится не всем.  

В Берлине открыт новый аэропорт: его называют "кладбищем миллиардов"

31 октября двери открыл новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург (BER). Его строительство длилось 14 лет и стало одним из самых крупных скандалов в истории подобных проектов в немецкой столице.  

Александр фон Гумбольдт: самый любопытный немец

Александр фон Гумбольдт, 250-летие со дня рождения которого в Германии отмечают очень широко, был ученым-суперзвездой и пророком, чьи выводы сегодня актуальны, как никогда.  

Блеск немецкой столицы: берлинский дворец почти отстроен

Всего два года спустя после закладки первого камня в столице празднуют подведение под крышу Берлинского городского дворца.  

Городской королевский дворец в Берлине станет культурным и научным форумом

552 миллиона евро - такова смета строительства городского королевского дворца в Берлине. За историческим фасадом будет располагаться современный культурный и научный Форум имени братьев Гумбольдтов.  

Дворец республики бывшей ГДР будет снесен

Бундестаг в четверг 19 января окончательно решил судьбу Дворца республики бывшей ГДР, на месте которого уже в следующем году зазеленеет газон. Когда на его месте появится "Форум Гумбольдта", не знает никто.  

Как ликвидировали символ ГДР

10 лет назад было принято решение снести отравленный асбестом Дворец республики в Восточном Берлине - своеобразный символ ГДР. Вместо него стали восстанавливать королевский дворец.  

Аудио- и видеофайлы по теме

По следам Александра Гумбольдта  

Возрождение Берлинского городского дворца  

Берлинский аэропорт: долгострой завершен?  

Также по теме

Deutschland | Eröffnung Humboldt Forum in Berlin

Берлинский долгострой готовится к открытию (фото) 08.10.2020

Семь с лишним лет и 644 млн евро, - сейчас появилась надежда, что "Форум Гумбольдтов" откроют уже в этом году и одним крупномасштабным долгостроем в Берлине станет меньше.

Berlin Baustelle Berliner Stadtschloss

Страсти вокруг креста в центре Берлина 29.05.2020

Там, где когда-то жили прусские короли, возводится новый культурный центр - почти точная копия прежнего дворца. Крест на куполе реконструированного здания нравится не всем.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW