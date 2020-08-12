 Германия официально признала геноцид племен гереро и нама в Намибии | Новости из Германии о Германии | DW | 28.05.2021

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Германия

Германия официально признала геноцид племен гереро и нама в Намибии

Потомкам жертв геноцида будут принесены официальные извинения. Германия выделит Намибии миллиардную помощь развитию.

Уцелевшие от голода в пустыне представители племени гереро

Германия официально признала геноцидом истребление немецкими колониальными войсками племен гереро и нама в начале 20 века на территории сегодняшней Намибии и принесет потомкам жертв извинения. По итогам более чем пятилетних переговоров Германия и Намибия достигли "согласия об оценке самой мрачной страны совместной истории", заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в пятницу, 28 мая, добавив, что в качестве "жеста признания невыразимых страданий" Германия выделит Намибии миллиарную помощь развитию.

По словам Маса, целью переговоров было "найти совместный путь к подлинному примирению в память о жертвах", и для этого необходимо без приукрашивания назвать своими именами события в период германского колониального правления в сегодняшней Намибии и, особенно, зверства, совершенные в период с 1904 по 1908 годы. "Теперь мы официально признаем эти события тем, чем они являются с сегодняшней точки зрения - геноцидом", - сказал Хайко Мас.

Согласно достигнутой договоренности, Германия выделит на восстановление и развитие Намибии 1,1 млрд евро. Решающая роль в деле реализации этой программы будет принадлежать представителям гереро и нама, которые вместе с намибийской стороной активно участвовали в переговорном процессе. По желанию Намибии, основные средства будут выделены на развитие и реформирование сельского хозяйства в Намибии, водоснабжение и профессиональное обучение.

Без права на репарации

Хайко Мас особо подчеркнул, что признание Германией факта геноцида гереро и нама не дает правовых оснований для требования компенсации, согласованная помощь развитию не имеет никакого отношения к репарациям. Вопрос о репарациях был одним из самых сложных в ходе пятилетних переговоров между Германией и Намибией.

"Подлинное примирение не достигается по указу. Преступления, совершенные во времена колониального господства Германии, долго омрачали отношения с Намибией. Окончательную черту под прошлым провести невозможно, однако признание вины и наша просьба о прощении являются важным шагом в деле переосмысления преступлений и совместного построения будущего", - указал Мас.

Намибия - ранее Германская Юго-Западная Африка - являлась колонией Германии с 1884 по 1915 годы. В период с 1904 по 1908 год войска кайзеровской Германии уничтожили десятки тысяч представителей племен гереро и нама. Историки назвали это первым геноцидом 20 столетия.

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    Автор: Ричард Фукс, Михаил Бушуев


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