 Как спасти отношения РФ и ФРГ: что предлагают молодые немцы и россияне | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 09.11.2021

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Россия

Как спасти отношения РФ и ФРГ: что предлагают молодые немцы и россияне

Изменение климата как шанс для сближения между РФ и ФРГ? DW послушала эти и другие идеи участников германо-российского молодежного форума "Потсдамские встречи".

Сборник выступлений Алексея Навального на немецком языке. Фото из архива

Камень преткновения на прошедшем в Москве 9 ноября молодежном форуме - Алексей Навальный. На фото: книга-сборник его выступлений в суде на немецком языке

Какие шансы есть на улучшение отношений России и Германии? Что могут предложить лидеры двух стран для выхода из глубокого кризиса, в котором германо-российское сотрудничество находится последние несколько лет? Этому вопросу был посвящен прошедший 9 ноября 2021 года в Москве VIII Молодежный форум "Потсдамских встреч". Это площадка для диалога, который проходит под патронажем министра иностранных дел ФРГ и министра иностранных дел РФ, и на которой собрались представители двух стран из мира политики, бизнеса и гражданского общества. Встреча началась с напутственных слов, которые лично передали участникам встречи посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр (Géza Andreas von Geyr) и через Zoom посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. Официальный представитель Германии назвал подобные встречи "связующим элементом в период коррозии доверия" в отношениях между Москвой и Берлином.

"Потсдамские встречи" как редкая возможность для диалога

В свою очередь, присутствовавший на открытии форума специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой добавил: "Мне не хотелось бы, чтобы мы, люди уходящие, оставили вам плохие отношения с Германией". А то, что отношения объективно находятся в плохом состоянии, многократно фиксировали участники встречи, вспомнив в том числе о заморозке "Петербургского диалога" - важной дискуссионной площадки двух стран, созданной еще в 2001 году по инициативе и под патронатом президента Владимира Путина и тогдашнего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Михаил Швыдкой и Геза Андреас фон Гайр, фото из архива

Михаил Швыдкой и Геза Андреас фон Гайр

Пришедший на открытие встречи Маттиас Платцек (Matthias Platzeck), глава "Германо-российского форума", объяснил, что немецкая сторона из солидарности решила возобновить работу "Петербургского диалога" только после того, как Москва снимет ограничения с тех немецких НКО, которые участвовали в работе "Петербургского диалога", но были признаны "нежелательными" в России.

"Особые" отношения РФ и ФРГ закончились

К радости участников, "Потсдамские встречи" пока никто не отменяет, а основными темами обсуждения на однодневном форуме были изменения германо-российских отношений после недавних выборов в парламенты двух стран, а также варианты сотрудничества в энергетике в свете вызовов по защите климата. Что касается первой темы, то выступавшие на форуме немецкие участники, в частности Хеннинг Вик (Henning Wieck), изложили стратегические позиции вероятного нового правительства ФРГ (сейчас идут коалиционные переговоры о его создании) и обозначили, какой может быть политика нового кабинета министров ФРГ по отношении к России ­- по крайней мере, большинство экспертов ожидает преемственности политического курса, хотя и предполагает возможное ужесточение риторики Берлина в адрес Москвы.

Но и Кремль ужесточит свои позиции и не будет больше воспринимать ФРГ как особого партнера и посредника в отношениях России с западным миром, - если верить оценке Артема Соколова, научного сотрудника Института международных исследований МГИМО. Для роли посредника Германия, по его мнению, больше не обладает необходимым "уровнем понимания" России.

Маттиас Платцек, председатель Германо-российского форума

Маттиас Платцек, председатель "Германо-российского форума"

Показательным в этой связи он называет свой недавний поход в книжный магазин в центре Берлина на Фридрихштрассе: "Если посмотреть, какие книги там представлены - посвященные деятелю, проведшему время в больнице "Шарите", и ряд других критических публикаций: одностороннее представление о той стране, в отношениях с которой ты хочешь быть посредником", - заключил Соколов. "Деятель" - это, конечно, политик и журналист-расследователь Алексей Навальный, которого Соколов, несмотря на разницу поколений, предпочел не называть по имени, как это делает руководство в Кремле.

Где Москва и Берлин могут найти общий язык?

Разногласия, будь то права человека на примере того же Навального или взгляд на действия России в Крыму и на востоке Украины, не могут быть преодолены между Германией и Россией не только в ближней, но и в относительно далекой перспективе - в этом большинство участников молодежного форума были единодушны. И поскольку многие высказались за продолжение диалога, то логичным стал вопрос, где еще есть шансы на плодотворное сотрудничество.

Поезд на топливных элементах, Франкфурт-на-Майне, фото из архива

Поезд во Франкфурте на водороде - станет ли РФ основным поставщиком водорода в ФРГ?

Таким шансом могли бы стать общие усилия в сфере защиты климата, основанные на многолетнем сотрудничестве в сфере энергетики между РФ и ФРГ. Но как изменится энергетическое сотрудничество двух стран в связи с объявленным движением европейского континента к климатической нейтральности? Насколько быстро Россия готова переходить на другой экономический уклад, становиться лидером в производстве прежде всего экологически чистого водорода? "Сможем ли мы все получить выгоды от новой ситуации, объединиться или станем конкурентами", - как сформулировал будущую дилемму в ходе дискуссии Евгений Типайлов из "Росхимальянса".

Но никакого быстрого компромисса по возможной будущей повестке, судя по дискуссии участников молодежного форума, ждать не приходится: одни участники призывали не забывать о глубинной политической "конфронтации между системами", имея в виду разницу в политическом устройстве стран, другие обратили внимание на то, что между Германией и Россией существуют серьезные отличия в том, насколько остро ощущается необходимость срочных и всеобъемлющих мер для защиты климата.

Наконец, далеко не все защитные меры Евросоюза участники с российской стороны считают справедливыми: речь зашла в частности, о грядущем так называемом трансграничном углеродном регулировании. Это европейская пошлина на импортируемые товары, производство которых сопровождалось эмиссией углекислого газа. Но, по мнению одного из участников, такой налог только заставит бедные страны с низким углеродным следом дополнительно платить за высокий углеродный след, который оставляют сами же европейцы.

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    Автор: Андрей Гурков


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