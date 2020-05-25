"Потсдамские встречи": как Германии и России выбраться из спирали эскалации

Юбилейные XXV "Потсдамские встречи", традиционно проводимые Германо-российским форумом в сотрудничестве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени Горчакова и Фондом имени Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer Stiftung), во вторник, 18 мая, состоялись в берлинском отеле Adlon Kempinski.

В отличие от прошлогодней конференции, прошедшей полностью в режиме онлайн, формат нынешней встречи был смешанным: многие участники диалога лично присутствовали в конференц-зале отеля, другие были вынуждены подключиться в режиме онлайн из-за пандемических ограничений.

"Самый страшный кризис с 1990 года"

Тема дискуссии на этот раз была обозначена как "Переломная эпоха - перспективы европейского сотрудничества между пандемией и новой расстановкой политических сил", однако доминантой большинства выступлений главных участников форума стал кризис во взаимоотношениях между Германией и Россией и возможные пути его преодоления.

Маттиас Платцек задал тон дискуссии на "Потсдамских встречах-2021"

Тон дискуссии задал председатель правления Германо-Российского форума Маттиас Платцек (Matthias Platzek), заявивший во вступительной речи, что назвать отношения между Берлином и Москвой просто "сложными" было бы эвфемизмом: в действительности они переживают "самый страшный кризис с 1990 года", причем речь, по словам Платцека, идет не только о ФРГ и РФ, но и в целом о взаимоотношениях России с Западом.

"Мы находимся в мире новой конфронтации, новой гонки вооружений: речь все чаще идет о санкционных мероприятиях, о способностях и средствах наших вооруженных сил, о демонстрации военной силы", - констатировал Платцек. По его мнению, передвижение войск в Восточной Европе - как учения НАТО, так и российские маневры - говорят о росте недоверия с обеих сторон и повышают риск вооруженного конфликта в Европе.

Председатель правления Германо-Российского форума призвал как можно скорее найти ответ на вопрос "как выбраться из этой спирали эскалации и обеспечить мирное соседство в Европе". Помочь в этом, по его мнению, должна попытка "сосредоточиться на том, что нас объединяет, а не только на том, что разъединяет".

О чем говорили Хайко Мас и Сергей Лавров

"Потсдамские встречи" уже в третий раз проходят под патронатом министров иностранных дел Германии и России. Глава германского МИДа Хайко Мас (Heiko Maas) в виртуальном обращении к участникам дискуссии также отметил, что необходимо помнить о том, что связывает Германию и Россию. При этом он не упустил возможности напомнить об операциях российских спецслужб в Европе, "угрожающих жестах российских военных" на границе с Украиной и подавлении гражданского сообщества в РФ.

"Ни одну из этих проблем нельзя решить молчанием", - подчеркнул Мас. Он заверил, что Германия готова к сотрудничеству, и выразил надежду, что спорные вопросы можно решить с помощью "совместных вызовов", стоящих перед Берлином и Москвой, в числе которых "энергетическая трансформация, возобновляемые источники энергии, защита климата и борьба с пандемией и ее последствиями".

На "Потсдамских встречах-2021" Хайко Мас и Сергей Лавров присутствовали виртуально

Возросший "дефицит доверия" между Германией и Россией констатировал и глава российского МИДа Сергей Лавров. Ответственность за это, по его мнению, в существенной степени несет официальный Берлин, усиливший "линию на системное сдерживание России", и "отдельные немецкие СМИ", в которых "зашкаливает антироссийская заряженность".

При этом Лавров заверил, что в России заинтересованы не в конфронтации с Германией, а во взаимодействии с ней в вопросах "торгового и инвестиционного сотрудничества", но также в ряде других сфер, в числе которых "энергетика, передача технологий и цифровизация, локализация немецких производств в России и деятельность в рамках Российско-германского экономического совета".

Ишингер: И Запад, и Россия допускали ошибки

Тональность видеообращения Сергея Лаврова в определенной мере обусловила выступления и некоторых других российских участников "Потсдамских встреч". Не ставя под сомнение кризис в отношениях России с Германией и Европой, они отмечали, что к этому отчуждению привели ошибки, допущенные Западом.

Константин Косачев

Так, в частности, президент ИМЭМО имени Примакова РАН академик РАН Александр Дынкин упомянул в этой связи военные операции НАТО в Югославии и Ираке, отношение Запада к России как к "региональной державе", расширение НАТО на восток и выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Германию Дынкин упрекнул в "стратегической подчиненности", которая, по его словам "снижает заинтересованность (России. - Ред.) в политическом сотрудничестве". "Такие понятия как "перестройка" и "перезагрузка" сегодня отсутствуют в политическом словаре Москвы", - констатировал Дынкин.

Замредседателя Совета Федерации РФ Константин Косачев назвал одной из причин напряженности в отношениях между Россией и ЕС "сохранение в Европе блока НАТО и его расширение на Восток". Заявив, что "формат ОБСЕ себя исчерпал, поскольку он не столько европейский, сколько трансатлантический", Косачев предложил европейским странам "собраться друг с другом без внешних участников и обсудить сугубо европейские темы".

Вольфганг Ишингер

С этой идеей не согласился глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger), указавший, что отказ Европы от трансатлантического сотрудничества невозможен. "В отличие от России, которая может отстаивать свои интересы, в том числе, военными средствами, ЕС и Германия не в состоянии защититься против кого бы то ни было без содействия крупного трансатлантического партнера, без США", - объяснил Ишингер.

Вместе с тем он призвал участников "Потсдамских встреч" не фокусироваться на том, "чтобы перечислять, кто и когда допускал ошибки". Ошибались все стороны, поэтому "не надо тратить время на то, чтобы излагать только собственные позиции". Возможно, они даже понятны и объяснимы, но надо слушать партнера и стараться найти выход из ситуации, уверен Ишингер.

Возможности взаимодействия и персональная ответственность

Позитивную ноту в дискуссию внесло выступление директора Института Европы Алексея Громыко, отметившего, что для взаимодействия России и Германии существует множество возможностей - "как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах".

Уделив основное внимание российским ожиданиям от Берлина, Громыко назвал уже ранее упоминавшееся сотрудничество в сфере экономики, торговли, инвестиций, но также в области европейской и международной безопасности, и выразил надежду, что Берлин сыграет роль в развитии отношений между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Кроме того, Германия, по словам Громыко, "могла бы занять более активную позицию по снижению напряженности между Россией и НАТО и - вместе с другими европейскими странами - сыграть роль в спасении Договора по открытому небу".

Директор Института Европы РАН напомнил о "персональной ответственности" РФ и ФРГ, которую они должны брать на себя как одни из крупнейших государств в Европе. "Я уверен, что одна из важнейших граней этой обоюдной ответственности - это императив продуктивных и желательно стратегических отношений между Россией и Германией", - заключил он.

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