В НАТО сожалеют, что Москва не хочет встречаться с альянсом

В военном комитете НАТО сожалеют о том, что Россия не ответила на предложение альянса провести встречу Совета НАТО - Россия. Об этом сообщил председатель комитета Стюарт Пич на открытии заседания начальников генштабов альянса во вторник, 18 мая, передает из Брюсселя корреспондент DW. В то же время Пич подчеркнул, что Североатлантический альянс продолжает "стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия РФ сделают это возможным". Он добавил, что НАТО держит каналы связи с Москвой открытыми.
"Россия продолжает свою схему дестабилизирующих агрессивных действий, включая продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, а также военное присутствие у границ Украины", - заявил Стюарт Пич. По его словам, численность войск РФ вблизи Украины слегка сократилась, но "там остаются десятки тысяч (российских военнослужащих. - Ред.), а также оружие и техника". Кроме того, глава военного комитета НАТО отметил, что Москва продолжает попытки ограничить судоходство в Черном море и в Керченском проливе.
Члены военного комитета НАТО 18 мая обсудят, в частности, инициативу адаптации альянса к вызовам будущего "НАТО-2030" и встретятся с начальниками генштабов Украины и Грузии.
В последний раз Совет НАТО - Россия заседал в июле 2019 года. Пост представителя России при НАТО остается вакантным с января 2018 года, после того как занимавший эту должность Александр Грушко стал заместителем министра иностранных дел РФ.
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Автор: Александра Елкина