 Мас выступает за диалог с Москвой и против ужесточения санкций | Новости из Германии о Германии | DW | 25.04.2021

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Германия

Мас выступает за диалог с Москвой и против ужесточения санкций

Глава МИД ФРГ считает, что ужесточение санкций в отношении РФ приведет только к ухудшению положения Алексея Навального. Хайко Мас заявил о необходимости вести диалог с Москвой.

Хайко Мас

Хайко Мас

Несмотря на провокационные действия России на границе с Украиной и ситуацией вокруг посаженного за решетку оппозиционера Алексея Навального, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) выступает против ужесточения санкционного давления на Москву. Именно в связи с напряжением в отношениях последнего времени необходим диалог с Россией, заявил он в воскресенье, 25 апреля, в интервью телеканалу ARD. "Отношения очень плохие, - признал он. - Но они не должны и оставаться такими".

"Суть дипломатии", по словам главы внешнеполитического ведомстве Германии, заключается в том, чтобы разговаривать с теми странами, отношения с которыми напряжены, "а не всегда говорить только с теми, с кем нет разногласий во мнениях". "Это в особенности касается России и конкретно сейчас", - подчеркнул Мас.

Он выразил удовлетворение тем, что российское правительство, по-видимому, приняло предложение главы Белого дома Джо Байдена о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным и обе стороны уже обсуждают время и место проведения встречи. "В конце концов никто не может быть заинтересован в том, чтобы постоянные провокации и конфронтации превратились в серьезное противостояние, - отметил глава германского МИД, - уж точно не мы, в Европе".

Мас не верит, что санкции помогут Навальному

Хайко Мас напомнил, что после противозаконной аннексии Крыма в 2014 году ЕС уже ввел в отношении России экономические санкции, которые продлеваются каждые полгода, а также что европейские санкции были дважды введены за последние недели в связи с отравлением Навального. Глава германской дипломатии высказался против еще более жестких мер, как того требуют, в частности, европарламентарии. Он выразил сомнение в том, что "очень жесткие санкции" в отношении Москвы улучшат ситуацию с Навальным: "Я думаю, что это приведет к обратному".

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  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

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  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

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  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

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