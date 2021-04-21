 Бундестаг наметил ″красные линии″ для Путина | Германо-российские отношения на фоне украинского кризиса | DW | 22.04.2021

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Германо-российские отношения

Бундестаг наметил "красные линии" для Путина

В парламенте ФРГ обсудили скопление войск армии РФ у границ Украины. Депутаты обменялись предложениями, "как сделать Кремлю больно". DW следила за дебатами.

Заседание парламента Германии, бундестага

Заседание парламента Германии - бундестага

От угрозы эскалации в Донбассе до состояния здоровья Алексея Навального - по инициативе правящей коалиции христианских демократов и социал-демократов депутаты бундестага в четверг, 22 апреля, обсудили германо-российские отношения в связи с переброской российских войск к границам Украины

Надежду, что за обещаниями главы Минобороны Сергея Шойгу об отводе войск от границы последуют дела, выразил государственный министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот (Michael Roth), открывший дебаты в германском парламенте. Когда власти РФ называют скопление войск у границ Украины военными маневрами, то лишь пытаются ввести в заблуждение международное сообщество, добавил Рот. Берлин, по словам министра, ожидает от Москвы создания "хотя бы минимального уровня доверия" и прозрачности своих действий. "Мы не ждем щедрых жестов - лишь того, что РФ обещала выполнять как член ОБСЕ", - добавил Михаэль Рот.

МИД ФРГ: "Бесчеловечное" отношение к Навальному

Министр в МИДе ФРГ также счел необходимым коснуться ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. "Бесчеловечным" и "недопустимым" назвал Михаэль Рот действия российских властей по отношению к заключенному в тюрьму Навальному, три недели продолжающему голодовку из-за отказа допустить к нему врачей. От имени МИД ФРГ Рот потребовал немедленного освобождения как самого Навального, так и всех тех, кого накануне, 21 апреля, задержали за выход на улицы в поддержку оппозиционера.

Госминистр в МИД ФРГ Михаэль Рот

Госминистр в МИД ФРГ Михаэль Рот

По словам Михаэля Рота, несмотря на проблемы в российско-германских отношениях, Берлин сохраняет "большой интерес" в улучшении связей с Россией, а на столе переговоров с Кремлем, по его словам, "нет недостатка" в конструктивных предложениях со стороны Берлина. "Мы не оставим неиспользованным ни один дипломатический инструмент. Но ключ к решению конфликта находится в Москве, это она должна прекратить свой агрессивный курс", - заявил Рот. Суть конструктивных предложений со стороны ФРГ министр германского МИДа излагать не стал.

Конфликт России с Украиной является "и без того европейской трагедией", заметил коллега Рота по Социал-демократической партии (СДПГ), уполномоченный правительства Германии по России Йоханн Затхофф (Johann Saathoff). Он призвал власти РФ не усугублять эту трагедию. Германия же, по его словам, продолжит выступать посредником в решении конфликта, так как несет "ответственность за мир в Европе".  

Защитники Кремля: скопление войск РФ на границе - "шаг к деэскалации"

Совершенно в иной тональности выступили на заседании в бундестаге представители оппозиции, прежде всего от крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), стремящейся наладить близкие отношения с руководством в Кремле. Переброску российских войск к границе с Украиной депутат этой партии Антон Фризен (Anton Friesen) назвал "не угрозой войны, а шагом к деэскалации", который призван, по его убеждению, "охладить горячие головы" в Киеве и в столицах государств Запада.  

Депутат от фракции АдГ Антон Фризен

Депутат от фракции АдГ Антон Фризен

"Односторонней" критику в адрес России назвал позже и коллега Фризена по фракции Роланд Хартвиг (Roland Hartwig), суть выступления которого свелась к описанию грандиозного проекта того, как потерявшая, по его убеждению, международное значение Европа должна объединиться с Россией в попытке это значение вернуть. Осталось непонятным, какое место в этом проекте Хартвиг отводит, собственно, Украине. 

Вернуться в казармы должны не только российские, но и украинские военнослужащие, заявила депутат Хайке Хензель (Heike Hänsel) из Левой партии, также традиционно настроенной благожелательно к руководству РФ. О том, что о фактах скоплений украинских войск на границе с Россией не известно, Хензель не сказала, но заметила, что критики Кремля забывают ответить себе на вопрос, как в Москве воспринимают, как она сказала, "крупнейшие военные маневры НАТО в Восточной Европе Defender Europe 2021".

Идею президента Украины Владимира Зеленского о встрече с Путиным Хайке Хензель от имени Левой партии поддержала: "Лучше говорить, чем угрожать", - заметила депутат. О каких угрозах со стороны Украины может идти речь, Хензель не разъяснила. Что касается Германии, то, по ее мнению, Берлин должен прекратить мыслить в "логике конфронтации" с Россией. Вместо дискуссии о том, как заключить с Москвой "договор о дружбе", раскритиковала Хензель, правительство ФРГ "говорит о санкциях". "Это не искусство решения конфликта, а эскалация", - настаивает политик.

Депутаты осудили "красные линии" Путина

России не нужны никакие кампании дезинформации в ЕС - у них уже есть АдГ, возмутился заместитель председателя фракции блока партий ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul). Он, как и депутат Свободной демократической партии (СвДП) Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff), коснулся "красных линий", которые в своем послании к Федеральному собранию 21 апреля обещал прочертить президент РФ Владимир Путин.

Депутат от фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль

Депутат от фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль

Красные линии определяют не автократ-президент, а международное договоры, заявил Вадефуль. "Наши красные линии - это синие чернила, которыми Россия подписала международные договоры", - заметил депутат от СвДП Ламбсдорфф. Политик предостерег от того, чтобы считать инцидент с концентрацией войск РФ на украинской границе исчерпанным. "Мы не можем исключить и сегодня, что это - подготовка к военной интервенции", - заявил Александер Ламбсдорфф.

Конец "Северного потока-2" и отказ от энергоносителей из РФ? 

Еще более резко осудил выступление депутатов от АдГ представитель фракции "Союз-90"/"зеленые" в германском бундестаге Мануэль Саррацин (Manuel Sarrazin). По его мнению, немецкие правые популисты представляют не германские, и даже не российские интересы, а "лишь интересы коррумпированной правящей группы в Кремле". Что касается германских интересов, то они, по словам депутата, заключаются в выработке единой европейской позиции по отношению к РФ. С точки зрения Саррацина, позицию Германии и Евросоюза ослабляет отсутствие единства по таким вопросам, как судьба "Северного потока-2", против которого выступают "зеленые".

Поставить вопрос о моратории на завершение строительства газопровода из России предложил депутат от фракции христианских демократов Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter), а его коллега по фракции Франк Штеффель (Frank Steffel) назвал остановку строительства той "ценой", которую Москва должна заплатить за любую новую эскалацию в Донбассе. Еще один депутат от фракции ХДС/ХСС, Томас Эрндль (Thomas Erndl), также заявил о необходимости "сделать больно" Кремлю в ответ на его агрессивные действия и призвал задуматься о сокращении покупок нефти и газа из РФ.

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