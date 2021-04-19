Комментарий: Путин превратил Россию в Маугли, а Запад - в Шерхана

Большую часть своей речи в московском Манеже в среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, ожидаемо посвятил отчету о борьбе с пандемией и предвыборной раздаче денег. Задабривание электората накануне предстоящих в сентябре выборов в Госдуму, больше похожих на назначение, в самом разгаре. О внешней и оборонной политике Путин говорил очень коротко в самом конце выступления.

Путин верит Лукашенко

Обращаясь к гражданам России, он был непривычно ласковым, неформальным и даже назвал их "дорогими". Зато "коллективный Запад" Путин в своем фирменном стиле - "На себя посмотрите!" - обвинил ровно в том, в чем Запад обвиняет Москву: организации госпереворотов, кибератак и политических убийств. Путин даже вспомнил забытого всеми Виктора Януковича, которого, по его словам, свергли прозападные заговорщики. Он также полностью поддержал версию о якобы предотвращенном российскими и белорусскими спецслужбами антилукашенковском путче в Минске и готовившейся физической ликвидации белорусского диктатора.

Константин Эггерт

То, что самый настоящий военный переворот в Мьянме руководство России никак не осудило и даже отправило делегацию на военный парад в столице страны Нейпьидо, Путина совершенно не смутило. Как в старом советском анекдоте, такие "неувязочки" ему, культурно говоря, безразличны, это всем давно известно. В остальном внешнеполитический раздел послания состоял из заверений, что Москва очень хочет сотрудничать со всеми, в сочетании с угрозами разного рода киплинговским "Табакам", которые подвывают "Шерхану".

Похоже, в путинском мире, Америка - это тигр-людоед из "Книги джунглей". В образе шакала Табаки могут, например, выступать чехи, которые, дескать, по указке из Вашингтона высылают на родину ни в чем не повинных российских дипломатов. Но это могут быть и украинцы, которые, как трубит кремлевская пропаганда, якобы концентрируют войска для захвата "русского Донбасса". Получается, что Россия в образе Путина - это Маугли, который дает Шерхану отпор.

Сигнал Байдену

Говорить о деталях внешней политики на этот раз Путин не стал. Не дал он никакой оценки отношениям России с США и Европейским союзом, не обмолвился ни об одной международной проблеме (разоружение, Иран, Сирия) и не похвалил великолепные отношения с Китаем, которые обычно подает как образец гармонии в противовес бесконечным конфликтам с вероломным Западом. Причина понятна: Россия находится в такой изоляции на Западе, что говорить, собственно, не о чем. Отношений практически нет. Правда, желание сотрудничать в сфере изменения климата Путин вслед за своим пресс-секретарем все же подтвердил - пообщаться с Джо Байденом в рамках виртуального "климатического" саммита ему все же хочется.

Путинское выступление было рассчитано на то, чтобы заставить всех гадать, что будет дальше. Вот, скажем, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко еще до сегодняшнего выступления говорила, что верхняя палата парламента соберется на заседание для выполнения указаний Путина 23 апреля. Можно предположить, что сенаторы будут давать разрешение на ввод войск в Беларусь - для защиты Лукашенко от происков НАТО. Или санкционируют признание так называемых "ЛНР" и "ДНР", с последующим вводом туда "миротворцев". Но, может статься, все проще: для многочисленных выплат, обещанных Кремлем, нужно изменить закон о бюджете, и сбор трубят ради этого.

Разрекламированный визит Лукашенко к Путину в Сочи в четверг станет в этом смысле показательным. Белорусский диктатор анонсировал на прошлой неделе некое "эпохальное решение", которое он оформит своим декретом. Полномочия Лукашенко почти безграничны и при этом намеренно расплывчаты. Как Верховный главнокомандующий он, похоже, может попросить Путина срочно отправить в Беларусь войска и оформить это постфактум актом парламента. Переход на российский рубль или отказ от суверенитета и вступление в состав РФ нуждаются в большем наборе формальностей. Но заговорить об этом в Сочи Лукашенко никто не помешает. И Путину никто не мешает разговор поддержать - без особых обязательств.

В ожидании Меркель и Макрона?

Украинская тема также пока не исчерпана. Но она чревата для Путина большими проблемами, чем Беларусь. Предположу: Путин ждет, что Ангела Меркель (Angela Merkel) и Эмманюэль Макрон будут его уговаривать не нагнетать обстановку. А он, например, потребует от них надавить на руководство Украины, чтобы оно разблокировало канал, через который из района Херсона вода раньше поступала в Крым. А может и просто отвести российские войска - "мы же вам говорили, что это всего лишь учения". Хотя, как мне кажется, путинская задача-минимум - наказать президента Владимира Зеленского за санкции против пророссийских СМИ и главного прокремлевского политика Украины Виктора Медведчука.

Ясно, что любая напряженность в отношениях с Украиной - инструмент давления на Запад и способ отвлечь внимание от голодовки Алексея Навального. С его структурами Путин рассчитывает покончить до лета. Самого Алексея он, возможно, надеется вытолкнуть за границу с серьезно подорванным здоровьем, да еще, желательно, в обмен на кого-то - скажем, Виктора Бута. Если это не получится, то Путин будет готов на любые санкции - лишь бы Навальный не оказался на свободе внутри России.

Впечатление от путинского послания такое: он хочет стать для россиян этаким заботливым отцом, окончательно подавить любую оппозицию дома и застраховать свое правление от кризисов на отпущенные ему после прошлогоднего "обнуления" 15 лет. При этом Путин верит: западный "Шерхан" ждет удобного случая, чтобы его свергнуть. А потому громко угрожает воображаемому тигру, надеясь отогнать его от стен крепости Россия.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert

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