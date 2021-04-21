 Путин заявил о предполагаемой попытке госпереворота в Беларуси | Новости из Германии о России | DW | 21.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Путин заявил о предполагаемой попытке госпереворота в Беларуси

Выступая с посланием к Федеральному собранию, президент РФ сравнил ситуацию в Беларуси с ситуацией в Украине перед революцией 2014 года.

Президент России Владимир Путин выступает с посланием парламенту

Президент России Владимир Путин выступает с посланием парламенту

Владимир Путин считает неприемлемой ситуацию в Беларуси и заявил о "попытке госпереворота"в этой стране и "планировавшемся покушении" на убийство Александра Лукашенко. "Практика организации госпереворотов и устранения высших лиц - это невообразимо", - сказал президент России, выступая с посланием к Федеральному собранию в среду, 21 апреля.

Путин сравнил ситуацию в Беларуси с Украиной, где в начале 2014 года в ходе революции произошла смена власти: "Как бы складывалась судьба Беларуси при таком перевороте никто не думал, как и тогда, когда переворот произошел на Украине".

Вместе с тем Путин не привел никаких доказательств того, что в Беларуси действительно существовал заговор для совершения госпереворота и убийства Лукашенко.

Послание Путина в условиях пандемии

Из-за пандемии COVID-19 выступление Путина с посланием к Федеральному собранию в этом году проходит с учетом ряда ограничений. Так, депутаты и журналисты, присутствующие на мероприятии, должны были предварительно сдать три ПЦР-теста на коронавирус. Все участники мероприятия должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию по отношению друг к другу в 1-2 метра. Несмотря на эти правила, во время выступления Путина многие зрители сидели близко друг к другу и без защитных масок.

Сам президент 14 апреля получил вторую прививку от коронавируса.

В день выступления Путина с посланием в России проходят массовые протесты,организованные сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Послание Путина Федеральному собранию и ответка от Навального

    Ежегодное выступление президента России перед Федеральным собранием в политической повестке дня 21 апреля получило неожиданную конкуренцию. Сергей Елкин о "подарке" для Путина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Шпионский скандал между Чехией и Россией: ответят дипломаты?

    Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на военных складах в Чехии и выслала из страны российских дипломатов. Куда Владимир Путин хотел бы выслать их чешских коллег, знает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Войска у границы России и Украины: лишь отвлекающий маневр?

    Повышенная концентрация российских войск у границы с Украиной вызвала беспокойство не только в Киеве. Цель маневра - сменить повестку дня, чтобы отвлечь от других проблем? Версия Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Новые санкции США, или Чего на самом деле хочет Байден от Путина

    США ввели новые санкции в отношении Москвы. При этом в разговоре с Владимиром Путиным Джо Байден призвал к деэскалации в отношениях двух стран. Сергей Елкин о многогранном диалоге двух президентов.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Путин - убийца? Каким президента РФ видит Джо Байден

    Президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина убийцей. Сергей Елкин о том, как могла бы выглядеть развязка детектива, основанного на реальных событиях.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Авиасообщение с Турцией приостановлено: отпуск отменяется?

    Россия приостановила полеты в Турцию на полтора месяца. Из-за этого "сгорят" туры более полумиллиона россиян. Но не только их планы оказались нарушены, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Что еще Путин может приготовить для Навального?

    Алексей Навальный рассказал о психологическом давлении на него в колонии. Например, по словам политика, который держит голодовку, в его отряде жарили курицу. Сергей Елкин знает, по чьему рецепту.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Преследование оппозиции в России: кто раскручивает репрессивную машину

    Алексей Навальный в тюрьме, а преследование его соратников набирает обороты. Кремль все сильнее давит на рычаг репрессий, констатирует Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Ответ Путина Байдену, или Репортаж из песочницы

    Президент РФ отреагировал на интервью лидера США. Владимир Путин ответил: "Кто как обзывается, тот сам так называется". И вызвал Байдена на разговор в прямом эфире. Так это увидел Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Российские губернаторы: кремлевский круговорот чиновников

    Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взятке. Но Кремль легко найдет ему замену, уверен Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Путин про интернет. Так вот чего боится президент!

    Президент РФ заявил, что интернет может разрушить общество, потому что там встречаются призывы к протестам, порнография и наркотики. Сергей Елкин о знакомстве Путина с Сетью.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Рост цен на продовольствие в России: что увидел Сергей Елкин

    Премьер Мишустин решил мониторить цены на продукты питания и так бороться с их ростом в РФ. А пресс-секретарь президента Песков заверил, что кабмин держит ситуацию по контролем. Как? Знает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Репрессии против оппозиции в России: где дно?

    Госдума штампует законы, ограничивающие гражданские свободы, суды - обвинительные приговоры протестующим. Полиция разгоняет демонстрации. Но это еще не предел, опасается Сергей Елкин.

  • Karikatur von Sergey Elkin | Putin und Nawalny

    Российская политика в карикатурах

    Навальный и "список Путина": шпаргалка для президента

    Маниакальное нежелание Владимира Путина называть Алексея Навального по имени и фамилии уже давно причта во языцех. Карикатурист Сергей Елкин заглянул в президентскую шпаргалку.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Nawalny / Putin

    Российская политика в карикатурах

    Дело о клевете на ветерана: один суд над Навальным хорошо, а два - лучше?

    Политика Алексея Навального доставили из тюрьмы на очередной суд - по делу о клевете на ветерана войны. Замысел Владимира Путина в отношении оппозиционера разгадал Сергей Елкин.

  • Karikatur von Sergey Elkin

    Российская политика в карикатурах

    Путин в бассейне дворца: все фотожаба, кроме баттерфляя?

    Владимир Путин заявил, что плавал баттерфляем, но не в бассейне дворца под Геленджиком, и назвал показанное в фильме Навального монтажом. Каких санкций теперь ждать, знает Сергей Елкин.

  • Karikatur Sergey Elkin Sanktionen USA Russland

    Российская политика в карикатурах

    Санкции против "Северного потока - 2": финальная битва под водой

    США впервые применят санкции в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2". Они затронут судно-трубоукладчик "Фортуна". Сергей Елкин о незримой борьбе на дне Балтийского моря.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    "Забрало запотело", или Реакция Кремля на акции в поддержку Навального

    Омоновец, ударивший женщину на митинге 23 января, извинился, сказав, что у него запотело забрало. Хотя в момент удара оно было поднято. Кто еще в открытую попирает права граждан, знает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Якутский шаман Габышев снова объявил "поход на Москву". Чем ответит Кремль?

    Шаман Александр Габышев объявил о новом "походе на Москву". Власти уже помещали его в психоневрологический диспансер. Что они придумают на этот раз, спрашивает не только Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Бункер Путина: миф или правда?

    Такой активный глава государства, как Владимир Путин, не может сидеть ни в каком бункере, утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сергей Елкин в это (почти) верит.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Отставка Чубайса, или Какие скрепы не нужны Путину

    Президент России Владимир Путин уволил главу "Роснано" Анатолия Чубайса. Отставка топ-менеджера и реформатора ельцинских времен вызвала удивление не только у Сергея Елкина.

  • Навальный, милиционер и омоновец

    Российская политика в карикатурах

    Навальный на "Эхе Москвы": нет проверки, нет экстремизма

    Следственный комитет России опроверг сообщения о том, что высказывания Алексея Навального проверяют на экстремизм. Сергей Елкин об эхе, которое вдруг вызвало апрельское интервью политика.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    2020 год многим запомнится надолго - и отнюдь не только из-за пандемии коронавируса. Шуточный взгляд карикатуриста Сергея Елкина на главные события года в России и в мире.

  • Путин с телефонной трубкой в руках

    Российская политика в карикатурах

    Вся президентская свита, или Сколько дочерей у Путина

    Дочь знакомой Владимира Путина с миллиардным состоянием "невероятно похожа" на президента РФ, пишет "Проект". Сергей Елкин о родственных связях главы государства и российской элиты.

  • Меркель с помощью насоса надувает молоток, на котором написано санкции, а рядом стоит Путин

    Российская политика в карикатурах

    Новые санкции ЕС против России - всего лишь пустышка?

    Новые санкции Европейского Союза в отношении Кремля в связи с отравлением Алексея Навального могут оказаться пустыми угрозами, прогнозирует карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Отравление Навального и санкции против России: трудности перевода?

    Отравление Навального и угроза вмешательства Москвы в белорусский кризис - повод для дискуссии о новых санкциях ЕС в отношении Кремля. Сергей Елкин о том, кто не хочет понять очевидное.

  • Карикатура Сергея Елкина Повар Путина

    Российская политика в карикатурах

    "Повар Путина" задал перцу на выборах президента Беларуси

    Задержание под Минском граждан РФ, подозреваемых к причастности к ЧВК Вагнера (ее финансирует "повар Путина", бизнесмен Пригожин), добавило остроты выборам в Беларуси. Сергей Елкин об этой приправе.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 03:58

Как в России готовятся к массовым акциям протеста

Контекст

Директор ФБК Иван Жданов: Путин еще пожалеет, что загоняет нас в подполье

Как чувствует себя Алексей Навальный, чего ожидать от митингов в его поддержку, и что произойдет, если ФБК признают в РФ экстремистской организацией, рассказал DW Иван Жданов.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Соратник Навального Иван Жданов: "Путин еще пожалеет, что загоняет нас в подполье"  

Дело ФБК и штабов Навального засекретили  

Также по теме

Russland Moskau | Präsident Putin Rede an die Nation

Путин предостерег от перехода "красной черты" в отношениях с Россией 21.04.2021

"У нас хватит терпения, уверенности в своей правоте", - заявил президент РФ в ходе послания Федеральному собранию, отметив, что "укрепление" ВС России "идет постоянно".

Russland Moskau | Wladimir Putin, Präsident | Rede zur Lage der Nation

Путин признал рост смертности в России из-за пандемии 21.04.2021

К 2030 году необходимо увеличить среднюю продолжительность жизни в России до 78 лет, заявил президент Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию.

Реклама

Самые читаемые

Дело о попытке госпереворота в Беларуси: КГБ обманул оппозиционеров?  

Бедные дети в Германии: праздника не будет  

Акции в поддержку Навального: во многих городах России задерживают активистов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW