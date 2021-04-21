Путин заявил о предполагаемой попытке госпереворота в Беларуси

Владимир Путин считает неприемлемой ситуацию в Беларуси и заявил о "попытке госпереворота"в этой стране и "планировавшемся покушении" на убийство Александра Лукашенко. "Практика организации госпереворотов и устранения высших лиц - это невообразимо", - сказал президент России, выступая с посланием к Федеральному собранию в среду, 21 апреля.
Путин сравнил ситуацию в Беларуси с Украиной, где в начале 2014 года в ходе революции произошла смена власти: "Как бы складывалась судьба Беларуси при таком перевороте никто не думал, как и тогда, когда переворот произошел на Украине".
Вместе с тем Путин не привел никаких доказательств того, что в Беларуси действительно существовал заговор для совершения госпереворота и убийства Лукашенко.
Послание Путина в условиях пандемии
Из-за пандемии COVID-19 выступление Путина с посланием к Федеральному собранию в этом году проходит с учетом ряда ограничений. Так, депутаты и журналисты, присутствующие на мероприятии, должны были предварительно сдать три ПЦР-теста на коронавирус. Все участники мероприятия должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию по отношению друг к другу в 1-2 метра. Несмотря на эти правила, во время выступления Путина многие зрители сидели близко друг к другу и без защитных масок.
Сам президент 14 апреля получил вторую прививку от коронавируса.
В день выступления Путина с посланием в России проходят массовые протесты,организованные сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.
Смотрите также:
-
Российская политика в карикатурах
Послание Путина Федеральному собранию и ответка от Навального
Ежегодное выступление президента России перед Федеральным собранием в политической повестке дня 21 апреля получило неожиданную конкуренцию. Сергей Елкин о "подарке" для Путина.
-
Российская политика в карикатурах
Шпионский скандал между Чехией и Россией: ответят дипломаты?
Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на военных складах в Чехии и выслала из страны российских дипломатов. Куда Владимир Путин хотел бы выслать их чешских коллег, знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Войска у границы России и Украины: лишь отвлекающий маневр?
Повышенная концентрация российских войск у границы с Украиной вызвала беспокойство не только в Киеве. Цель маневра - сменить повестку дня, чтобы отвлечь от других проблем? Версия Сергея Елкина.
-
Российская политика в карикатурах
Новые санкции США, или Чего на самом деле хочет Байден от Путина
США ввели новые санкции в отношении Москвы. При этом в разговоре с Владимиром Путиным Джо Байден призвал к деэскалации в отношениях двух стран. Сергей Елкин о многогранном диалоге двух президентов.
-
Российская политика в карикатурах
Путин - убийца? Каким президента РФ видит Джо Байден
Президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина убийцей. Сергей Елкин о том, как могла бы выглядеть развязка детектива, основанного на реальных событиях.
-
Российская политика в карикатурах
Авиасообщение с Турцией приостановлено: отпуск отменяется?
Россия приостановила полеты в Турцию на полтора месяца. Из-за этого "сгорят" туры более полумиллиона россиян. Но не только их планы оказались нарушены, считает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Что еще Путин может приготовить для Навального?
Алексей Навальный рассказал о психологическом давлении на него в колонии. Например, по словам политика, который держит голодовку, в его отряде жарили курицу. Сергей Елкин знает, по чьему рецепту.
-
Российская политика в карикатурах
Преследование оппозиции в России: кто раскручивает репрессивную машину
Алексей Навальный в тюрьме, а преследование его соратников набирает обороты. Кремль все сильнее давит на рычаг репрессий, констатирует Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Ответ Путина Байдену, или Репортаж из песочницы
Президент РФ отреагировал на интервью лидера США. Владимир Путин ответил: "Кто как обзывается, тот сам так называется". И вызвал Байдена на разговор в прямом эфире. Так это увидел Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Российские губернаторы: кремлевский круговорот чиновников
Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взятке. Но Кремль легко найдет ему замену, уверен Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Путин про интернет. Так вот чего боится президент!
Президент РФ заявил, что интернет может разрушить общество, потому что там встречаются призывы к протестам, порнография и наркотики. Сергей Елкин о знакомстве Путина с Сетью.
-
Российская политика в карикатурах
Рост цен на продовольствие в России: что увидел Сергей Елкин
Премьер Мишустин решил мониторить цены на продукты питания и так бороться с их ростом в РФ. А пресс-секретарь президента Песков заверил, что кабмин держит ситуацию по контролем. Как? Знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Репрессии против оппозиции в России: где дно?
Госдума штампует законы, ограничивающие гражданские свободы, суды - обвинительные приговоры протестующим. Полиция разгоняет демонстрации. Но это еще не предел, опасается Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Навальный и "список Путина": шпаргалка для президента
Маниакальное нежелание Владимира Путина называть Алексея Навального по имени и фамилии уже давно причта во языцех. Карикатурист Сергей Елкин заглянул в президентскую шпаргалку.
-
Российская политика в карикатурах
Дело о клевете на ветерана: один суд над Навальным хорошо, а два - лучше?
Политика Алексея Навального доставили из тюрьмы на очередной суд - по делу о клевете на ветерана войны. Замысел Владимира Путина в отношении оппозиционера разгадал Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Путин в бассейне дворца: все фотожаба, кроме баттерфляя?
Владимир Путин заявил, что плавал баттерфляем, но не в бассейне дворца под Геленджиком, и назвал показанное в фильме Навального монтажом. Каких санкций теперь ждать, знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Санкции против "Северного потока - 2": финальная битва под водой
США впервые применят санкции в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2". Они затронут судно-трубоукладчик "Фортуна". Сергей Елкин о незримой борьбе на дне Балтийского моря.
-
Российская политика в карикатурах
"Забрало запотело", или Реакция Кремля на акции в поддержку Навального
Омоновец, ударивший женщину на митинге 23 января, извинился, сказав, что у него запотело забрало. Хотя в момент удара оно было поднято. Кто еще в открытую попирает права граждан, знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Якутский шаман Габышев снова объявил "поход на Москву". Чем ответит Кремль?
Шаман Александр Габышев объявил о новом "походе на Москву". Власти уже помещали его в психоневрологический диспансер. Что они придумают на этот раз, спрашивает не только Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Бункер Путина: миф или правда?
Такой активный глава государства, как Владимир Путин, не может сидеть ни в каком бункере, утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сергей Елкин в это (почти) верит.
-
Российская политика в карикатурах
Отставка Чубайса, или Какие скрепы не нужны Путину
Президент России Владимир Путин уволил главу "Роснано" Анатолия Чубайса. Отставка топ-менеджера и реформатора ельцинских времен вызвала удивление не только у Сергея Елкина.
-
Российская политика в карикатурах
Навальный на "Эхе Москвы": нет проверки, нет экстремизма
Следственный комитет России опроверг сообщения о том, что высказывания Алексея Навального проверяют на экстремизм. Сергей Елкин об эхе, которое вдруг вызвало апрельское интервью политика.
-
Российская политика в карикатурах
2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина
2020 год многим запомнится надолго - и отнюдь не только из-за пандемии коронавируса. Шуточный взгляд карикатуриста Сергея Елкина на главные события года в России и в мире.
-
Российская политика в карикатурах
Вся президентская свита, или Сколько дочерей у Путина
Дочь знакомой Владимира Путина с миллиардным состоянием "невероятно похожа" на президента РФ, пишет "Проект". Сергей Елкин о родственных связях главы государства и российской элиты.
-
Российская политика в карикатурах
Новые санкции ЕС против России - всего лишь пустышка?
Новые санкции Европейского Союза в отношении Кремля в связи с отравлением Алексея Навального могут оказаться пустыми угрозами, прогнозирует карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Отравление Навального и санкции против России: трудности перевода?
Отравление Навального и угроза вмешательства Москвы в белорусский кризис - повод для дискуссии о новых санкциях ЕС в отношении Кремля. Сергей Елкин о том, кто не хочет понять очевидное.
-
Российская политика в карикатурах
"Повар Путина" задал перцу на выборах президента Беларуси
Задержание под Минском граждан РФ, подозреваемых к причастности к ЧВК Вагнера (ее финансирует "повар Путина", бизнесмен Пригожин), добавило остроты выборам в Беларуси. Сергей Елкин об этой приправе.
Автор: Сергей Елкин