Дело о попытке госпереворота в Беларуси: КГБ обманул оппозиционеров?
Дело о подготовке госпереворота в Беларуси и покушении на Лукашенко, в связи с которым арестованы несколько человек, не что иное, как провокация спецслужб, уверены эксперты, опрошенные DW.
Здание КГБ Беларуси
В Беларуси впервые завели уголовное дело по статье УК "подготовка государственного переворота". По нему проходят задержанный в Минске лидер оппозиционной Партии БНФ Григорий Костусева и в Москве - политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович. Эксперты считают "заговор", целью которого власти в Минске называют покушение на Лукашенко, провокацией КГБ, которому удалось провести оппозиционеров. О том, как спецслужбы втягивают белорусскую оппозицию в подобного рода "заговоры", чем нынешнее дело о подготовке госпереворота выгодно Кремлю, и чего можно ждать от Лукашенко дальше - DW.
Оперативная игра, на которую купились белорусские оппозиционеры
Дело о попытке государственного переворота в Беларуси - довольно банальная спецоперация по вовлечению оппозиционеров в фиктивный заговор, считает политический аналитик агентства Sense Analytics Артем Шрайбман. По его словам, к таким методам много раз прибегали советские спецслужбы: "Создается якобы существующий заговор во властных структурах. Потом в этом убеждают настоящих оппозиционеров, которые верят в то, что они вот-вот смогут поучаствовать в реальном перевороте. В итоге оказывается, что со стороны властей все "заговорщики" были подставными, а оппозиционеров просто арестовывают за участие в попытке госпереворота".
политолог Александр Федута (фото из архива)
Что касается задержанных по нынешнему делу Александра Федуты, Юрия Зенковича и Григория Костусева, то, добавляет Шрайбман, это люди, поверили в постановку спецслужб. "Федута и Зенкович, судя по тому, что они были ресторане (в Москве. - Ред.) и обсуждали (детали переворота с фальшивыми "генералами-заговорщиками". - Ред.), просто купились на эту оперативную игру. Роль Костусева мне пока не понятна, он просто принял участие в одной из встреч в Zoom. Не ясно, насколько он был вовлечен в какое-то планирование. Но Зенковичу и Федуте, конечно, будет сложнее отбиться от обвинений", - признает аналитик.
Согласен с такой версией событий и Дмитрий Болкунец, белорусский политолог, в последние годы живший в Москве, но недавно покинувший РФ из-за опасений ареста и выдачи белорусским властям по их требованию. "Людей сознательно ввели в эту игру, и из-за своей некомпетентности они всему поверили. В авторитарных странах власть никогда не меняется через выборы - всегда либо революция, либо военные перевороты, и Лукашенко это прекрасно знает. Видимо, пользуясь этой ситуацией, КГБ Беларуси решил вовлечь оппозицию в эти действия и показать, что она готовила мятеж. При этом оппозиция не имеет никаких ресурсов для подобных действий", - уверен Болкунец. Он предполаожил, что спецслужбы планировали задержать гораздо больше людей, но все остальные просто не поверили в "заговор".
От кремлевских до американских "заговорщиков"
Это не первая попытка покушения (или его подготовки) на Лукашенко, о которых он сам заявлял - с 1994 года наблюдатели насчитали уже семь таких случаев. Белорусский поэт, экс-кандидат в президенты Владимир Некляев вспоминает, что в 2010 году, когда по российскому телеканалу НВТ показывали документальный фильм "Крестный батька" с резкой критикой Лукашенко, в Минске появился некий "бывший сотрудник российских спецслужб", который говорил, что в России якобы готовят покушение на Лукашенко и что занимается этим никто иной как сам Путин.
Владимир Некляев
"В группу для ликвидации Лукашенко входят только проверенные, верные Путину люди. Теракт запланирован во время массового мероприятия. "Бывший сотрудник российских спецслужб" не сказал, какое конкретно имеется в виду мероприятие, но, возможно, празднование Дня Победы. И сейчас все так, как тогда. Только покушение готовит не Владимир Путин, а Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки", - иронизирует Некляев.
Политолог Дмитрий Болкунец отмечает, что о врагах и заговорщиках из России в Беларуси говорили и совсем недавно: "Я даже разместил у себя в телеграм-канале летнее заявление Лукашенко о том, что "все эти бабичевские”(Михаил Бабич, экс-посол России в Беларуси. - Ред.) хотят его свергнуть. Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель в сентябре обещал сообщить фамилии высокопоставленных российских кукловодов, которые готовили свержение Лукашенко".
Щелкнуть по носу Байдена
По словам Болкунца, сейчас белорусским спецслужбам было важно провести свою спецоперацию в Москве и таким образом продемонстрировать Путину, что Лукашенко находится с ним в одной лодке, что они должны держаться вместе. В свою очередь, России, по оценке Болкунца, также выгодна сложившаяся ситуация.
"Кремль решил воспользоваться постановкой КГБ Беларуси, чтобы щелкнуть по носу Байдена. Месяц назад президент США назвал Путина убийцей, сейчас Кремль ответил, продемонстрировав данные о том, что Байден якобы хотел убить Лукашенко. Это прекрасная комбинация, на мой взгляд", - продолжает политолог. Его коллега Артем Шрайбман добавляет, что на фоне острой эскалации отношений с Западом Россия использует дело "о подготовке госпереворота" в Беларуси в своих пропагандистско-политических целях.
Можно ждать ужесточения преследований в Беларуси
Что касается дальнейших действий властей в Минске, то, по выражению Шрайбмана, их сложно спрогнозировать - очевидно лишь, что людям, задержанным по этому делу, грозят большие тюремные сроки. "Понятно, что при любой будущей власти в Беларуси их, скорее всего, освободят, потому что это абсолютно политическое дело, вовлечение в заговор все-таки было спровоцировано", - полагает Шрайбман.
Дмитрий Болкунец, в свою очередь, не исключает, что нынешние события могут послужить для Лукашенко основанием для ужесточения преследования его оппонентов: "Думаю, Лукашенко может начать массовые аресты всех, кто недоволен, отправлять их в какие-нибудь концлагеря или даже расстреливать. Или, например, лишать гражданства всех, кто с ним не согласен. Сложно сказать, какой путь он выберет, но все говорит о том, это будет путь конфронтации и продолжения насилия. Лукашенко видит, что у него нет какой-то поддержки, единственное, на чем он держится, - это запугивание, страх и террор”.
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