Оппозиция в Беларуси назвала сообщение о попытке путча провокацией спецслужб

Белорусская оппозиция в воскресенье, 18 апреля, назвала провокацией спецслужб информацию о планировании убийства руководителя Беларуси Александра Лукашенко и попытке госпереворота в этой стране по сценарию "цветных революций".

"Информация, распространяемая 17 апреля госорганами и озвученная Лукашенко, имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Беларуси и США. Необходимо воздержаться от скоропалительных выводов и решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Беларуси", - говорится в заявлении, выпущенном пресс-службой одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

В документе подчеркивается, что "Тихановская как лидер демократического движения последовательно выступает за разрешение политического кризиса в Беларуси путем переговоров и проведения свободных честных выборов".

Сообщение ФСБ о попытке госпереворота в Беларуси

Накануне Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что в России задержаны двое белорусских граждан за попытку госпереворота в Беларуси и убийства Александра Лукашенко.

"ФСБ РФ совместно с КГБ РБ в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента А.Лукашенко", - говорится в сообщении.

По утверждению спецслужб, Зянкович и Федута консультировались с представителями США и Польши, а "датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в г. Минске 9 мая". В свою очередь, председатель КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что организованная группа приступила к практической реализации замысла по устранению Лукашенко и организации вооруженного мятежа с целью захвата власти.

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