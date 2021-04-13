ФСБ заявила о предотвращении "военного переворота" в Беларуси

Правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил в субботу, 17 апреля, что ряд оппозиционеров, задержанных несколькими днями ранее в Москве и Минске, при поддержке спецслужб США готовили покушение на него и его детей.

В тот же день пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что политолог Александр Федута и белорусский адвокат Юрий Зенкович, задержанные в Москве 13 и 15 апреля, подозреваются в подготовке покушения на Александра Лукашенко и его семью, а также планировании "военного переворота в Беларуси", намеченного на День Победы - 9 мая. Сам Лукашенко кроме того заявил, что задержанный 12 апреля в Минске лидер оппозиционной Партии БНФ (Белорусский народный фронт) Григорий Костусёв тоже поддерживал силовой вариант смены власти в Беларуси.

Российская спецслужба утверждает, что Зенкевич, имеющий, кроме белорусского, еще и американское гражданство, и Федута планировали осуществить путч в Беларуси "по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов", а также физическое устранение Лукашенко.

Конечной целью заговора, заявляет пресс-служба ФСБ, являлось свержение в Беларуси конституционного строя и возложение руководства страной на "Комитет национального примирения".

Лукашенко заявил, что его детей хотели посадить в погреб

Сам Лукашенко, комментируя задержания, заявил журналистам, что КГБ Беларуси выявил "явно работу иностранных спецслужб". "Скорее всего, ЦРУ, ФБР - не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей", - заявил Лукашенко в эфире телеканала ОНТ.

По словам Лукашенко, злоумышленники собирались захватить "одного, второго (его ребенка. - Ред.), как получится", и посадить их "в погреб" в Гомельской области.

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