Задержания белорусских оппозиционеров в Москве и в Беларуси: что известно

КГБ Беларуси вечером во вторник, 13 апреля, сообщил, что "по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления" задержаны лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев и политолог и литературовед Александр Федута. Позже стало известно, что в СИЗО КГБ также находится и член партии БНФ, проживающий в США адвокат Юрий Зенкович, у которого белорусское и американское гражданство. Федута и Зенкович, как оказалось, были задержаны в Москве. Что известно на данный момент - у DW.

Кто задержан?

Александр Федута - доктор литературоведения, пушкинист, политический обозреватель и политтехнолог. В 1990 году был избран секретарем ЦК ЛКСМ Белоруссии, с декабря 1991 по - середину 1994-го - первый секретарь ЦК Союза молодежи Беларуси. Входил в команду Александра Лукашенко на президентских выборах 1994 года, после победы Лукашенко несколько месяцев возглавлял Главное управление общественно-политической информации администрации президента. Ушел в отставку в знак протеста против цензуры в СМИ.

Александр Федута

Во второй половине 90-х печатался в ведущих белорусских негосударственных газетах. Написал политическую биографию Лукашенко, которую издали в России в начале 2000-х. После президентских выборов 2010 года Александр Федута, работавший в штабе кандидата в президенты поэта Владимира Некляева, был арестован в Минске 20 декабря и отправлен в СИЗО КГБ.

11 января Международная амнистия признала его узником совести. В апреле 2011 года был освобожден под подписку о невыезде, а 20 мая был приговорен к двум годам лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком. В момент нынешнего задержания находился в Москве, где, по данным Радые Рацыя, работал в крупной корпорации - занимался ведомственным пиаром.

Григорий Костусев

Григорий Костусев - лидер партии БНФ, старейшей белорусской партии. В политике более 30 лет, БНФ возглавил в 2017 году. В прошлом много лет руководил предприятиями сферы ЖКХ в Шкловском районе, был депутатом местного совета. В 2010 году участвовал в президентской гонке как кандидат от БНФ. Как и Федута, так же был после выборов задержан, но быстро освобожден без предъявления обвинений. В момент нынешнего задержания Костусев был дома в Шклове.

Юрий Зенкович - американский адвокат белорусского происхождения. В США уехал в середине 2000-х, занимался там юридической деятельностью, связанной с обслуживанием бизнеса. В прошлом - активист белорусской оппозиции, член партии БНФ, Костусева знает лично. Жена Зенковича Алена Денисовец рассказала DW, что супруг был задержан в воскресенье, 11 апреля, в одном из московских отелей. С Аленой во вторник связался государственный адвокат, который сообщил, что Юрий помещен в СИЗО КГБ в Минске. "Фактически его выкрали из отеля, где он остановился", - говорит Денисовец.

Версий задержания пока нет

Задержание после выборов 2010 года - пожалуй, единственное, что связывает Федуту и Костусева. Оба не принимали участия в президентской кампании-2020 и не были никак связаны с протестами, которые начались в Беларуси после нее. СМИ писали, что Юрий Зенкович купил недвижимость в Минской области и минувшее лето вместе с женой провел в Беларуси. За участие в акции протеста 9 августа был осужден на 10 суток ареста.

Белорусские аналитики, с которыми связывалась DW, пока отказываются выдвигать версии случившегося - "это будет просто гадание на кофейной гуще". Неизвестна ни статья, которую инкриминируют задержанным, ни суть обвинений, ни то, как могли белорусские спецслужбы задерживать людей в другой стране и вывозить в Минск.

"Вариант с российскими контактами БНФ выглядит абсолютно невероятно"

"Когда мы сами пытаемся понять, в чем может быть дело, то не можем выдвинуть никаких версий. Потому что Григорий Костусев как председатель официально зарегистрированной партии, которая действует в соответствии с конституцией, активно выступал за снижение уровня противостояния в белорусском обществе, за легальные методы решения любых конфликтов. Представить, где он мог бы нарушить закон, очень сложно", - отмечает зампред партии БНФ Алексей Янукевич.

Алексей Янукевич

По его словам, абсолютно непонятно, каким образом Александр Федута и Григорий Костусев оказались связаны одним уголовным делом. Их сферы деятельности никак не пересекались. "Насколько мне известно, никаких контактов и коммуникаций между ними никогда не было. Может быть, они здоровались при случае, хотя мне сложно представить случай, при котором они могли бы встретиться. И по ценностям, и по политическим взглядам все-таки они очень разные люди", - констатирует Янукевич.

Во время прошлогодней президентской кампании и последовавших за ней протестов БНФ не играл даже "минимально существенной роли", напомнил зампред партии. В телеграм-каналах выдвигаются версии, что задержания могут быть связаны с какими-либо контактами в России, которые спецслужбы могли посчитать подозрительными.

"Ни БНФ, ни лично Григорий Костусев, насколько нам известно, не имеют никаких политических - не то что контактов, но даже интересов - в России. Мы никогда их не искали, и нам никогда не было известно о том, что в России в принципе существует какая-то политическая сила, которая считала бы программные положения БНФ достойными интереса. Вариант с российским контактами Костусева выглядит абсолютно невероятным", - уверен Янукевич.

Жена Юрия Зенковича говорит, что в Европу супруг прилетел по вопросам бизнеса. Из Москвы собирался уехать в Варшаву, поездки в Минск в его планах не было.

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