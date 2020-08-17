 Белорусы хотят диалога с Лукашенко? ″Сход″ - еще одна попытка | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 11.04.2021

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Беларусь

Белорусы хотят диалога с Лукашенко? "Сход" - еще одна попытка

Платформа народных представителей "Сход" создавалась как альтернатива провластному ВНС и работает уже несколько месяцев. Что обсуждают ее делегаты и с кем хотят вести диалог?

На улицах Минска

На улицах Минска

Цифровая платформа народных представителей "Сход" (с белорусского - "собрание") первоначально задумывалась как альтернатива VI Всебелорусскому народному собранию 11-12 февраля - съезду номенклатуры, который Александр Лукашенко организовывает каждую пятилетку для легитимизации своего политического курса. Предполагалось, что граждане страны выберут делегатов со всех районов страны, которые будут представлять их интересы в дискуссиях и заседаниях, а затем - в голосовании за те или иные политические решения, и таким образом будет обеспечено реальное представительство белорусов в противовес собранию сторонников Лукашенко. 

С момента созыва "Схода" прошло уже почти два месяца, состоялось четыре сессии народных представителей. О повестке обсуждений, планов и перспективах платформы DW сообщили несколько делегатов "Схода".

Что такое "Сход"?

На сайте платформы "Сход" значится, что это независимая гражданская инициатива, за которой не стоят какие-либо политические силы или партии. Хотя первоначально планировалась, что в работе платформы будут участвовать 328 делегатов, сейчас "Сход" насчитывает 151 народного представителя - они были избраны почти 90 тысячами проголосовавших через специальный чат-бот в мессенджерах. Среди делегатов есть и довольно известные белорусы: создатель платформы "Голос" Павел Либер, член Координационного совета Максим Богрецов, политики Андрей Дмитриев и Виталий Рымашевский, экс-посол Игорь Лещеня.

Из-за пандемии коронавируса сессии "Схода" проходят онлайн и транслируются для всех желающих в прямом эфире. Темы, которые делегаты обсуждали во время четырех прошедших сессий, оформляются в повестки и публикуются на сайте "Схода". Делегатов волнует широкий спектр проблем: диалог власти и общества, взаимодействие с дворовыми инициативами, пенсионная и судебная реформа, будущее экономики страны. По некоторым из них, например, "Стратегия и тактика действий демократических сил", делегаты "Схода" уже приняли резолюцию. Взаимодействия с государственными органами Беларуси сейчас у платформы нет.

Пенсионерка: Задача "Схода" - диалог белорусов

Наличие известных имен среди делегатов и идея создания диалоговой площадки привлекли к участию в "Сходе" пенсионерку и социально-политического аналитика Галину Кашевскую. Она указывает, что инициатива объединила абсолютно разных, с точки зрения возраста, профессий и статуса белорусов, и, несмотря на все трудности, у делегатов получается договариваться. "Главное - понять, что нас заботит один вопрос и у нас один интерес - будущее нашей страны", - говорит Кашевская.

Галина Кашевская

Галина Кашевская

В целом платформу "Сход" делегат называет хорошей инициативой, ведь это, фактически, первый опыт в Беларуси, когда граждане объединились для реального обсуждения общественных проблем. "Конечно, у нас нет такого опыта, делегаты бывают излишне эмоциональны - нам хочется схватиться за все проблемы сразу, но не всегда хватает узких компетенций". Главное сейчас для "Схода", по мнению Галины Кашевской, выстраивать диалог с гражданами и привлечь внимание как можно большого числа людей.

Кашевская рассказывает, что на "Сходе" делегаты для удобства работы создают различные рабочие группы. "Есть группа: "диалог с властью", там мы обсуждает как он будет развиваться и с какой властью вообще говорить. Центральные власти на диалог совсем не идут, поэтому некоторые делегаты предлагают начинать с местного уровня, где понятны проблемы, и люди могут хоть чего-то добиться. Также обсуждаем партийное движение - имеет ли смысл сейчас создавать партии в Беларуси".

На "Сходе" Кашевская также инициировала обсуждения будущего Беларуси с точки демографии. "Не назову это геноцидом, но, очевидно, лучших людей сейчас либо вытесняют, либо забирают в тюрьмы, поэтому возникает вопрос: кто вообще будет развивать наше общество и экономику?", - задается вопросом делегат.

Рабочий: "Сход" обсуждает, как помочь белорусским профсоюзам  

Слесарь-сборщик на заводе "БелАЗ" в городе Жодино Александр Смольский решил стать делегатом на "Сходе", потому что хочет перемен, а других желающих кандидатов в его районе не было. "Сход" сейчас действительно выступает как диалоговая площадка, на которой мы можем обсуждать любые проблемы. Недавно были открытые слушания, к которым присоединилось Народное антикризисное управление под руководством Павла Латушко - они откликнулись на наше письмо о приглашении к диалогу и сотрудничеству", - рассказывает делегат.

Александр Смольский

Александр Смольский

Так как на своем заводе Смольский состоит в независимом профсоюзе РЕП, на обсуждения в рамках "Схода" он вынес тему о профсоюзной деятельности в Беларуси. "Профсоюзы у нас сейчас в стране всячески прижимают, есть разрешительный принцип регистрации профсоюзных ячеек. Эту тему я хотел бы обсудить с точки зрения воздействия на власть, ведь большинство предприятий относится к бюджетной сфере". 

Эта инициатива делегата привела к созданию рабочей группы, в рамках которой уже состоялось несколько обсуждений. "Тему профсоюзов мы обсуждали в форме докладов по вопросам проблем профсоюзного движения, перспектив, норм Международной организации труда в этой сфере". Смольский не исключает, что в будущем "Сход" будем готовить законопроекты, но сейчас, по его мнению, это некорректно, платформа должна остаться диалоговой площадкой.

Философ: "Сход" - школа демократии в Беларуси

Еще один делегат, философ Владимир Мацкевич отмечает, что хотя изначально "Сход" задумывался для разовой задачи, как противопоставление ВНС, сейчас платформа приобрела хорошую динамику - делегаты ответственные, активные, быстро учатся. "Много времени уходит на согласование, но сама коммуникация ведется очень интенсивно, созданы разные группы согласно компетенциям делегатов", - говорит он. Сам Мацкевич вошел в группу по подготовке слушаний - пока в них участвовали только НАУ, готовятся заслушать Координационный совет, а также приглашения разосланы во все политические партии страны, включая незарегистрированные.

Владимир Мацкевич

Владимир Мацкевич

Кроме того, Мацкевич считает, что сейчас "Сход" должен поддержать и продолжить инициативу лидера оппозиции Светланы Тихановской по переговорам с властью, за которые высказались более 750 тысяч белорусов. "Думаю, основные политические структуры должны подписать совместную декларацию и принять программу действий, чтобы усилить друг друга и протестное движение в целом. В этом направлении должен развиваться "Сход", - говорит Мацкевич. 

В целом делегат называет "Сход" хорошей школой для будущей демократии в Беларуси. "Платформа может быть прототипом представительного органа, ведь "Сход" сейчас единственная структура,кроме самой Светланы Тихановской, которая является избранным органом. Сейчас представительным органом он быть не может из-за небольшого количества проголосовавших избирателей, но как модель и флагман протестного движения "Сход" хорош. Как говорит Мацкевич, "Сход" не претендует на лидерство, но может объединить и консолидировать все здоровые инициативы Беларуси.

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    Автор: Янина Мороз


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