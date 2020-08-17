Белорусы хотят диалога с Лукашенко? "Сход" - еще одна попытка

Платформа народных представителей "Сход" создавалась как альтернатива провластному ВНС и работает уже несколько месяцев. Что обсуждают ее делегаты и с кем хотят вести диалог?
Цифровая платформа народных представителей "Сход" (с белорусского - "собрание") первоначально задумывалась как альтернатива VI Всебелорусскому народному собранию 11-12 февраля - съезду номенклатуры, который Александр Лукашенко организовывает каждую пятилетку для легитимизации своего политического курса. Предполагалось, что граждане страны выберут делегатов со всех районов страны, которые будут представлять их интересы в дискуссиях и заседаниях, а затем - в голосовании за те или иные политические решения, и таким образом будет обеспечено реальное представительство белорусов в противовес собранию сторонников Лукашенко.
С момента созыва "Схода" прошло уже почти два месяца, состоялось четыре сессии народных представителей. О повестке обсуждений, планов и перспективах платформы DW сообщили несколько делегатов "Схода".
На сайте платформы "Сход" значится, что это независимая гражданская инициатива, за которой не стоят какие-либо политические силы или партии. Хотя первоначально планировалась, что в работе платформы будут участвовать 328 делегатов, сейчас "Сход" насчитывает 151 народного представителя - они были избраны почти 90 тысячами проголосовавших через специальный чат-бот в мессенджерах. Среди делегатов есть и довольно известные белорусы: создатель платформы "Голос" Павел Либер, член Координационного совета Максим Богрецов, политики Андрей Дмитриев и Виталий Рымашевский, экс-посол Игорь Лещеня.
Из-за пандемии коронавируса сессии "Схода" проходят онлайн и транслируются для всех желающих в прямом эфире. Темы, которые делегаты обсуждали во время четырех прошедших сессий, оформляются в повестки и публикуются на сайте "Схода". Делегатов волнует широкий спектр проблем: диалог власти и общества, взаимодействие с дворовыми инициативами, пенсионная и судебная реформа, будущее экономики страны. По некоторым из них, например, "Стратегия и тактика действий демократических сил", делегаты "Схода" уже приняли резолюцию. Взаимодействия с государственными органами Беларуси сейчас у платформы нет.
Наличие известных имен среди делегатов и идея создания диалоговой площадки привлекли к участию в "Сходе" пенсионерку и социально-политического аналитика Галину Кашевскую. Она указывает, что инициатива объединила абсолютно разных, с точки зрения возраста, профессий и статуса белорусов, и, несмотря на все трудности, у делегатов получается договариваться. "Главное - понять, что нас заботит один вопрос и у нас один интерес - будущее нашей страны", - говорит Кашевская.
В целом платформу "Сход" делегат называет хорошей инициативой, ведь это, фактически, первый опыт в Беларуси, когда граждане объединились для реального обсуждения общественных проблем. "Конечно, у нас нет такого опыта, делегаты бывают излишне эмоциональны - нам хочется схватиться за все проблемы сразу, но не всегда хватает узких компетенций". Главное сейчас для "Схода", по мнению Галины Кашевской, выстраивать диалог с гражданами и привлечь внимание как можно большого числа людей.
Кашевская рассказывает, что на "Сходе" делегаты для удобства работы создают различные рабочие группы. "Есть группа: "диалог с властью", там мы обсуждает как он будет развиваться и с какой властью вообще говорить. Центральные власти на диалог совсем не идут, поэтому некоторые делегаты предлагают начинать с местного уровня, где понятны проблемы, и люди могут хоть чего-то добиться. Также обсуждаем партийное движение - имеет ли смысл сейчас создавать партии в Беларуси".
На "Сходе" Кашевская также инициировала обсуждения будущего Беларуси с точки демографии. "Не назову это геноцидом, но, очевидно, лучших людей сейчас либо вытесняют, либо забирают в тюрьмы, поэтому возникает вопрос: кто вообще будет развивать наше общество и экономику?", - задается вопросом делегат.
Слесарь-сборщик на заводе "БелАЗ" в городе Жодино Александр Смольский решил стать делегатом на "Сходе", потому что хочет перемен, а других желающих кандидатов в его районе не было. "Сход" сейчас действительно выступает как диалоговая площадка, на которой мы можем обсуждать любые проблемы. Недавно были открытые слушания, к которым присоединилось Народное антикризисное управление под руководством Павла Латушко - они откликнулись на наше письмо о приглашении к диалогу и сотрудничеству", - рассказывает делегат.
Так как на своем заводе Смольский состоит в независимом профсоюзе РЕП, на обсуждения в рамках "Схода" он вынес тему о профсоюзной деятельности в Беларуси. "Профсоюзы у нас сейчас в стране всячески прижимают, есть разрешительный принцип регистрации профсоюзных ячеек. Эту тему я хотел бы обсудить с точки зрения воздействия на власть, ведь большинство предприятий относится к бюджетной сфере".
Эта инициатива делегата привела к созданию рабочей группы, в рамках которой уже состоялось несколько обсуждений. "Тему профсоюзов мы обсуждали в форме докладов по вопросам проблем профсоюзного движения, перспектив, норм Международной организации труда в этой сфере". Смольский не исключает, что в будущем "Сход" будем готовить законопроекты, но сейчас, по его мнению, это некорректно, платформа должна остаться диалоговой площадкой.
Еще один делегат, философ Владимир Мацкевич отмечает, что хотя изначально "Сход" задумывался для разовой задачи, как противопоставление ВНС, сейчас платформа приобрела хорошую динамику - делегаты ответственные, активные, быстро учатся. "Много времени уходит на согласование, но сама коммуникация ведется очень интенсивно, созданы разные группы согласно компетенциям делегатов", - говорит он. Сам Мацкевич вошел в группу по подготовке слушаний - пока в них участвовали только НАУ, готовятся заслушать Координационный совет, а также приглашения разосланы во все политические партии страны, включая незарегистрированные.
Кроме того, Мацкевич считает, что сейчас "Сход" должен поддержать и продолжить инициативу лидера оппозиции Светланы Тихановской по переговорам с властью, за которые высказались более 750 тысяч белорусов. "Думаю, основные политические структуры должны подписать совместную декларацию и принять программу действий, чтобы усилить друг друга и протестное движение в целом. В этом направлении должен развиваться "Сход", - говорит Мацкевич.
В целом делегат называет "Сход" хорошей школой для будущей демократии в Беларуси. "Платформа может быть прототипом представительного органа, ведь "Сход" сейчас единственная структура,кроме самой Светланы Тихановской, которая является избранным органом. Сейчас представительным органом он быть не может из-за небольшого количества проголосовавших избирателей, но как модель и флагман протестного движения "Сход" хорош. Как говорит Мацкевич, "Сход" не претендует на лидерство, но может объединить и консолидировать все здоровые инициативы Беларуси.
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