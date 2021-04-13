Задержан белорусский политолог Александр Федута

Задержан белорусский политолог и литературовед Александр Федута, сообщает госагентство БелТА во вторник, 13 апреля, со ссылкой на Комитет государственной безопасности Беларуси. По этим данным, Федута задержан "по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления" (статья 108 Уголовного кодекса Беларуси). КГБ планирует предоставить "полную информацию" после "проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий".

Федута перестал выходить на связь накануне. Его жена Марина Шибко рассказала порталу Tut.by, что в Москве, где в последний раз находился ее супруг, подала заявление о его пропаже. "Когда я позже узнала, что муж задержан КГБ, то связалась с московскими следователями. Они не смогли мне сказать, где находится Александр Иосифович - на территории России или на территории Беларуси - и каким образом он оказался в КГБ. Лишь сообщили, что будут по этому вопросу связываться с Генпрокуратурой РФ", - отметила Шибко.

КГБ также сообщил, что, помимо Федуты, в рамках той же статьи задержан лидер оппозиционной Партии БНФ (Белорусский народный фронт) Григорий Костусёв. О его задержании партия сообщала еще накануне.

Протесты после выборов президента

В Беларуси более 8 месяцев не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

Смотрите также: