Куда из Минска могут "переехать" переговоры TКГ по Донбассу

Намерение перенести место встреч Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из столицы Беларуси в другую страну озвучил министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на прошлой неделе. "Мы категорически сообщаем, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить эти консультации, как раньше, непосредственно в Минске", - заявил он. Резников объяснил это решение тем, что белорусские власти, по его мнению, находятся "под влиянием Российской Федерации", поэтому у украинской стороны "нет доверия к этой территории" и Киев будет искать для встреч "другую страну и другой город".

Леонид Кравчук

Резникова поддержал и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, который также согласен с тем, что продолжать переговоры в Минске "нельзя ни в коем случае", ведь Беларусь находится "под каблуком России" и не является демократической страной. Альтернативой, по его мнению, могла бы стать Польша.

На протяжении без малого семи лет белорусская столица являлась местом регулярных встреч в рамках ТКГ. С начала пандемии они проходили в режиме видеоконференции. DW опросила экспертов о перспективах поиска альтернативной переговорной площадки, приемлемой для всех сторон.

В ОБСЕ идею о замене Минска не комментируют

"ОБСЕ как посредник в Трехсторонней контактной группе не комментирует заявления, сделанные сторонами", - так на запрос DW с просьбой оценить слова Алексея Резникова ответили в Офисе спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ.

В МИД Германии, которая является участницей "нормандского формата", четырехсторонней группы для урегулирования ситуации в Донбассе, также отказались комментировать эти заявления. Пресс-секретарь немецкого МИД Кристофер Бурґер (Christofer Burger) сказал лишь, что ему знакомы соответствующие публикации в СМИ.

Кремль: Место переговоров ТКГ - технический вопрос

В Кремле на заявление Резникова отреагировали сдержанно. "Я не знаю, насколько официально объявлялось о позиции Украины. Является ли это полным отказом от того, чтобы приезжать в Минск", - пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом Россия, судя по его словам, не собирается настаивать на продолжении переговорах именно в Минске: "Группа является трехсторонней, надо будет выработать позицию еще двух сторон, - отметил Песков, имея в виду ОБСЕ и Россию. - Пока какой-то позиции на этот счет нет".

Дмитрий Песков

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, в свою очередь, добавил, что обсуждать переезд ТКГ из Минска неинтересно. Козак полагает, что это "вопрос второстепенный, технический" и пока не закончились пандемия и "белорусский кризис", они неактуальны.

А вице-спикер и председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев посетовал, что поиск нового места для переговоров подменит собой сами переговоры. Он считает, что в этом и заключается цель украинской стороны. "Она (украинская сторона - Ред.) Не заинтересована в продвижении вперед в переговорном процессе", - цитирует Косачева RT.

Беларусь критикует Украину

Что касается официального Минска, то министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в эфире телеканала "Беларусь 1" назвал заявление Киева проявлением нежелания украинской стороны выполнять минские договоренности по мирному урегулированию в Донбассе.

Украинские солдаты в Донбассе, июнь 2018 года

Макей заверил, что Минску безразлично, где будут проходить заседания ТКГ: "Пусть они хоть в Антарктиде проходят - главное, чтобы был достигнут конкретный результат. А именно - остановлены боевые действия на Востоке Украины". При этом белорусский министр напомнил, что Минск не напрашивался на роль посредника в урегулировании конфликта и в переговорном процессе, а пошел навстречу просьбам Украины, Германии, России и Франции.

По его словам, Беларусь попросили помочь в урегулировании кризиса в Донбассе, и власти страны пыталась добросовестно выполнить эту просьбу. "Не хотят они работать дальше - пожалуйста, пусть ищут другое место", - отметил Макей.

Минский процесс себя окончательно исчерпал?

Несмотря на сдержанную реакцию заинтересованных сторон, идею перенести заседания ТКГ из Минска поддерживают многие эксперты. Аналитик украинского Центра оборонных стратегий Александр Хара уверен, что выбор Минска как места для переговоров по Донбассу изначально был ошибкой.

"Беларусь и до последних событий с подавлением свободы слова, избиением активистов и сближения с Россией была союзницей Москвы. Хочу напомнить, что эти страны имеют общие коллегии министерств иностранных дел и обороны", - указал он в интервью DW. Альтернативой Минску, по его мнению, может быть "любая нейтральная страна", например Австрия, Швейцария или Турцию.

Андрей Егоров

Исследователь политической жизни Донбасса, автор публикаций на сайте Московского центра Карнеги Константин Скоркин в беседе с DW отметил, что вопрос переезда ТКГ из Минска обсуждается еще с начала протестов в Беларуси. Однако, по словам Скоркина, новые переговоры по Донбассу начнутся не раньше, чем закончится нынешнее обострение ситуации в регионе. Минский процесс ожидает серьезное переформатирование, уверен эксперт: "Прежний подход исчерпал себя и не удовлетворяет ни одну из сторон - ни Европу, ни Россию, ни Украину".

А самой Беларуси не на что особенно реагировать, потому что она не является участником этих переговоров, продолжает аналитик белорусского Центра европейской трансформации Андрей Егоров. "Минск только предоставляет площадку и в некоторых случаях несет ответственность за организационную часть", - уточнил Егоров, подчеркнув, что белорусские власти "разве что могут выразить сожаление по поводу того, что украинцы больше не считают Беларусь нейтральной страной". При этом, по выражению аналитика, "белорусский нейтралитет всегда был очень условным".

ОБСЕ должна проявить инициативу

Эксперт берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP) Сьюзан Стюарт понимает, почему Минск как площадка для переговоров стал неприемлемым для Украины. После президентских выборов в августе 2020 года Беларусь сближается с Россией, а отношения между Украиной и Беларусью ухудшились, констатирует Стюарт. Кроме того, по ее мнению, в последние несколько месяцев Украина пыталась дать новые импульсы переговорам в "нормандского формата" и в рамках ТКГ, поэтому последнюю инициативу Киева тоже можно расценить как попытку оживления процесса.

Идея о замене Минска была вполне ожидаемой, соглашается старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Ґрессель (Gustav Gressel). По его словам, сейчас, когда режим Лукашенко еще больше зависит от Москвы финансово и в сфере безопасности, когда ФСБ помогает белорусскому КГБ проводить репрессии, Минск уже не является нейтральной территорией. "Это вполне понятно с украинской точки зрения. Однако не знаю, понимают ли это Париж и Берлин", - отметил Ґрессель в комментарии DW.

Позицию украинского правительства в отношении Минска разделяет и брюссельский аналитик Бруно Лете из Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов. "Как можно проводить мирные переговоры в стране, применяющей насилие против собственного народа?", - задает риторический вопрос эксперт. Сегодняшняя Беларусь "четко переориентирована на Россию, что делает ее роль нейтральной территории довольно сомнительной".

Однако Лете также предостерегает о том, что Россия может "использовать это (заявление Украины о переносе переговоров из Минска. - Ред.) как повод, чтобы обвинить Украину в бойкоте ТКГ, что может привести к приостановке консультаций в этом формате". Эксперт считает, что лучшим выходом будет обращение Украины к ОБСЕ с просьбой "предложить альтернативные места встреч" ТКГ.

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