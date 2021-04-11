Киев: РФ разместила на границе с Украиной и в Крыму свыше 80 000 военных

Россия разместила на границе с Украиной более 40 тысяч военных и еще столько же - в Крыму. Об этом сообщила представитель украинского президента Юлия Мендель в интервью информагентству Reuters в понедельник, 12 апреля. Она отметила, что украинский президент Владимир Зеленский направил запрос на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, но до сих пор не получил ответа. "Мы очень надеемся, что это не означает отказ от диалога", - продолжила Мендель.

В интервью "Интерфакс-Украина" она пояснила, что запрос был направлен 26 марта, сразу после гибели четверых военнослужащих Вооруженных сил Украины в результате обстрела в районе поселка Шумы Донецкой области. Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что "за последние дни" не было "никаких запросов" на переговоры Зеленского с Путиным.

МИД Украины призывает РФ отвести войска

МИД Украины обвинил Россию в невыполнении Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, который Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла в 2011 году. В соответствии с предусмотренной этим документом процедурой, Москве был направлен запрос о "предоставлении разъяснений относительно существенного роста военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях Украины в течение последних дней", но российская сторона "отказалась предоставлять субстантивную информацию (...), заявив, что не ведет такой деятельности", говорится в заявлении МИД.

Ведомство утверждает, что Москва также проигнорировала "дальнейшие попытки" привлечь ее к консультациям, "направленным на снижение напряжения", и "бойкотировала" встречу с участием других стран - членов ОБСЕ, созванную Украиной 10 апреля. МИД в Киеве призвал РФ отвести войска от границы с Украиной, "прекратить воинственную риторику", распространение дезинформации и начать добросовестно выполнять минские соглашения и обязательства по Венскому документу ОБСЕ.

РФ стягивает силы к украинской границе

В начале апреля появились сообщения о том, что Москва стягивает войска к границе с Украиной. Концентрацию войск на российско-украинской границе, а также в аннексированном Крыму глава Минобороны РФ Сергей Шойгу официально объяснил "контрольными проверками".

ЕС и США до этого неоднократно заявляли о всесторонней поддержке Киева. 6 апреля в телефонном разговоре с президентом Украины генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил его в "твердой поддержке" альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в телефонном разговоре с президентом РФ призвала его прекратить наращивание войск на границе с Украиной.

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