 Киев: РФ разместила на границе с Украиной и в Крыму свыше 80 000 военных | Новости из Германии об Украине | DW | 12.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Киев: РФ разместила на границе с Украиной и в Крыму свыше 80 000 военных

МИД Украины обвинил Москву в невыполнении Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности и призвал отвести войска от совместной границы.

Российская военная техника

Российская военная техника, апрель 2021 года

Россия разместила на границе с Украиной более 40 тысяч военных и еще столько же - в Крыму. Об этом сообщила представитель украинского президента Юлия Мендель в интервью информагентству Reuters в понедельник, 12 апреля. Она отметила, что украинский президент Владимир Зеленский направил запрос на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, но до сих пор не получил ответа. "Мы очень надеемся, что это не означает отказ от диалога", - продолжила Мендель.

В интервью "Интерфакс-Украина" она пояснила, что запрос был направлен 26 марта, сразу после гибели четверых военнослужащих Вооруженных сил Украины в результате обстрела в районе поселка Шумы Донецкой области. Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что "за последние дни" не было "никаких запросов" на переговоры Зеленского с Путиным.

МИД Украины призывает РФ отвести войска

МИД Украины обвинил Россию в невыполнении Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, который Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла в 2011 году. В соответствии с предусмотренной этим документом процедурой, Москве был направлен запрос о "предоставлении разъяснений относительно существенного роста военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях Украины в течение последних дней", но российская сторона "отказалась предоставлять субстантивную информацию (...), заявив, что не ведет такой деятельности", говорится в заявлении МИД.

Ведомство утверждает, что Москва также проигнорировала "дальнейшие попытки" привлечь ее к консультациям, "направленным на снижение напряжения", и "бойкотировала" встречу с участием других стран - членов ОБСЕ, созванную Украиной 10 апреля. МИД в Киеве призвал РФ отвести войска от границы с Украиной, "прекратить воинственную риторику", распространение дезинформации и начать добросовестно выполнять минские соглашения и обязательства по Венскому документу ОБСЕ.

РФ стягивает силы к украинской границе

В начале апреля появились сообщения о том, что Москва стягивает войска к границе с Украиной. Концентрацию войск на российско-украинской границе, а также в аннексированном Крыму глава Минобороны РФ Сергей Шойгу официально объяснил "контрольными проверками".

ЕС и США до этого неоднократно заявляли о всесторонней поддержке Киева. 6 апреля в телефонном разговоре с президентом Украины генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил его в "твердой поддержке" альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в телефонном разговоре с президентом РФ призвала его прекратить наращивание войск на границе с Украиной.

Смотрите также:

  • Шахтер из Лисичанска

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Усталость

    У шахтеров и без войны жизнь тяжелая, и работы, и заботы хватает. Как у этого шахтера из Лисичанска.

  • На угольной шахте в Красноармейске

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    На угольной шахте в Красноармейске

    На снимках Евгении Белорусец трудно обнаружить следы войны, потому что фотографии создавались в сотрудничестве с людьми, приложившими все свои силы для того, чтобы война не проникала в их жизнь. И туман скрывал эти следы.

  • Жизнь в тумане

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Жизнь в тумане

    Возможно, поэтому Евгения Белорусец предпочитала снимать тогда, когда на Донбасс опускался туман. Реальная жизнь кажется ирреальной, но тем резче видны детали.

  • Жительница Красноармейска

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Рядом с линией фронта

    Несмотря ни на что, жители Донбасса отказываются жить по законам войны. Вот только удается ли это? Кому доверяет, кому верит эта жительница Красноармейска?

  • Утро

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Рабочее утро

    Жители Донбасса пытаются создавать своеобразные мирные анклавы, островки, не принимая там ни сепаратистов, ни российских, ни украинских военных. И ходят на работу, хотя зарплату давно не платят. На снимке - шахта в Красноармейске.

  • Перекур

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Перекур

    Как сладок перекур шахтеров в Красноармейске! Как будто и нет войны...

  • Работница шахты из Красноармейска

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Хочется оставаться красивой

    Женщины есть женщины. Они хотят оставаться красивыми и на шахте, и во время войны.

  • На угольной шахте в Лисичанске

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Уголь Донбасса

    "Примирение, которое мы упустили" ("Versöhnung, die wir verpasst haben"), - так называлась берлинская выставка фоторабот Евгении Белорусец. Сейчас ее работы вошли в экспозицию стипендиатов Фонда имени Фридриха Эберта, которую показывает Федеральный выставочный зал в Бонне.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 04:41

Расследователи CIT о концентрации войск у границ Украины

Аудио- и видеофайлы по теме

Что думают харьковчане о возможности войны с Россией  

Что думают на Западе о войсках РФ у границ с Украиной  

Также по теме

BG Spannungen an der russisch-ukrainischen Grenze

Лондон и Вашингтон "твердо противостоят" кампании РФ по дестабилизации Украины 11.04.2021

Глава МИД Великобритании и госсекретарь США вновь призвали Москву к деэскалации и напомнили об ее обязательствах в рамках ОБСЕ.

Ukraine Donbass Frontlinie Stanyzja Luhanska

Комментарий: Войска РФ у границ Украины - хорошо, если это лишь шантаж 08.04.2021

Есть ли шанс, что переброска российских военных к границе с Украиной - это шантаж? Такой шанс есть, но небольшой, считает Иван Преображенский. Риск возобновления военных действий выше.

Ukraine Kämpfe bei Debalteve

Украина отказалась от участия в переговорах по Донбассу в Минске 06.04.2021

У Украины нет доверия к Минску, поскольку Беларусь сегодня находится под влиянием РФ, заявил министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников.

Реклама

Самые читаемые

"Только на "Бук" надеяться": СМИ обнародовали переговоры сепаратистов перед крушением "Боинга" под Донецком  

Белорусы хотят диалога с Лукашенко? "Сход" - еще одна попытка  

"Белого слона" за "Дворец для Путина" вручили без Навального  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW