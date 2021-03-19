 Украина отказалась от участия в переговорах по Донбассу в Минске | Новости из Германии об Украине | DW | 06.04.2021

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Украина

Украина отказалась от участия в переговорах по Донбассу в Минске

У Украины нет доверия к Минску, поскольку Беларусь сегодня находится под влиянием РФ, заявил министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников.

Город Дебальцево на востоке Украины, февраль 2015 года

Город Дебальцево на востоке Украины (фото из архива)

После отмены карантина, действующего во время пандемии коронавируса, Киев не станет направлять свою делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минск на переговоры по мирному урегулированию на востоке Украины. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников в ночь на вторник, 6 апреля, в эфире украинского телеканала ICTV, добавив, что Украина намерена искать для продолжения переговоров другую площадку.

"Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске", - сказал политик. Свою позицию он обосновал тем, что Беларусь, по его мнению, сегодня "находится под влиянием Российской Федерации" и у Украины "нет доверия к этой территории".

Кроме этого, Резник указал, что украинские военные "приняли во внимание" тот факт, что в Беларуси "доминирует антиукраинская риторика".

Военная активность России на границе с Украиной

В настоящий момент из-за пандемии COVID-19 члены Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на востоке Украины проводят консультации в режиме онлайн-конференций.

Между тем ряд международных экспертов, в первую очередь, из США, в начале апреля выразили озабоченность повышенной активностью российских военных на границе с Украиной. 6 апреля официальный представитель НАТО в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что Россия, по данным альянса, нарушает соглашение о прекращении огня от июля 2020 года и "подрывает все усилия по деэскалации конфликта на востоке Украины".

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    Автор: Наталия Королева


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