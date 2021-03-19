Украина отказалась от участия в переговорах по Донбассу в Минске

После отмены карантина, действующего во время пандемии коронавируса, Киев не станет направлять свою делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минск на переговоры по мирному урегулированию на востоке Украины. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников в ночь на вторник, 6 апреля, в эфире украинского телеканала ICTV, добавив, что Украина намерена искать для продолжения переговоров другую площадку.

"Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске", - сказал политик. Свою позицию он обосновал тем, что Беларусь, по его мнению, сегодня "находится под влиянием Российской Федерации" и у Украины "нет доверия к этой территории".

Кроме этого, Резник указал, что украинские военные "приняли во внимание" тот факт, что в Беларуси "доминирует антиукраинская риторика".

Военная активность России на границе с Украиной

В настоящий момент из-за пандемии COVID-19 члены Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на востоке Украины проводят консультации в режиме онлайн-конференций.

Между тем ряд международных экспертов, в первую очередь, из США, в начале апреля выразили озабоченность повышенной активностью российских военных на границе с Украиной. 6 апреля официальный представитель НАТО в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что Россия, по данным альянса, нарушает соглашение о прекращении огня от июля 2020 года и "подрывает все усилия по деэскалации конфликта на востоке Украины".

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