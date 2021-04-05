 США попросили Москву объяснить ″провокации″ на границе с Украиной | Новости из Германии о России | DW | 05.04.2021

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Россия

США попросили Москву объяснить "провокации" на границе с Украиной

Любая попытка запугивания Украины вызовет обеспокоенность у Соединенных Штатов, заявил представитель Госдепа.

Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, 1 апреля 2021 года

Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс

На фоне обострения ситуации в Донбассе США попросили Россию объяснить "провокации" на границе с Украиной. Об этом объявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга в понедельник, 5 апреля.

По словам Прайса, "любая попытка запугивания Украины, вне зависимости от того, предпринимается ли она на территории Украины или внутри РФ, вызовет обеспокоенность у Соединенных Штатов".

Ранее, 3 апреля, главы МИД Германии и Франции - Хайко Мас (Heiko Maas) и Жан-Ив Ле Дриан - выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что их страны внимательно следят за передвижением российских войск и призывают стороны к сдержанности и деэскалации. 

СМИ о российских военных на границе с Украиной

В конце марта американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о том, что Москва перебросила к украинской границе около 4000 военных.

По сведениям издания, в связи с тем, что Россия не вывела войска из близкого к украинской границе региона после закончившихся 23 марта военных учений, Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения за ситуацией с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса" - самой высокой отметки.

Кремль: перемещение ВС РФ не должно никого беспокоить

Между тем в социальных сетях начали появляться сообщения, что Россия перебрасывает дополнительные войска в Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также в аннексированный Крым.

Комментируя публикацию NYT, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 апреля, что Россия перемещает вооруженные силы "в пределах своей территории по своему усмотрению" и что "это не должно никого беспокоить", так как не представляет никакой угрозы.

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    Автор: Юлия Вишневецкая, Москва


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