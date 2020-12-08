Экс-президент Кравчук раскритиковал механизм передачи удерживаемых в Донбассе украинцев

В Киеве подвергли критике механизм передачи удерживаемых в Донбассе граждан Украины. Соответствующее заявление в субботу, 16 января, сделал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе экс-президент Украины Леонид Кравчук.

По его мнению, подобная передача при посредничестве главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука является попыткой самопровозглашенных "Донецкой народной республики" ("ДНР") и "Луганской народной республики" ("ЛНР") уклониться "от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ как сторона конфликта".

"Частные лица не имеют полномочий вмешиваться в вопросы межгосударственного и международного урегулирования вооруженных конфликтов", - отмечается в заявлении Кравчука.

Решение "ДНР" и "ЛНР" о передаче

Глава украинской делегации подчеркнул, что возвращение граждан Украины будет осуществлено "согласно нормам международного права и украинского законодательства". "Все переговоры и процедуры по возвращению" граждан ведут "уполномоченные государственные органы Украины в рамках политических соглашений, принятых "в нормандском формате", указал Кравчук.

Ранее 16 января власти самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" заявили, что приняли решение в одностороннем порядке передать Киеву группу удерживаемых лиц - "при посредничестве Виктора Медведчука". Речь шла о женщинах, пожилых и страдающих тяжелыми заболеваниями гражданах.

"План действий по Донбассу"

В ноябре 2020 года Кравчук рассказал о подготовленном украинской делегацией в ТКГ "Плане действий по Донбассу" . В распространенном через Facebook сообщении делегации были изложены пять пунктов плана.

В их числе - вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины, восстановление контроля Киева над российско-украинской госграницей, а также увеличение численности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на 1500 человек.

После выполнения в начале 2021 года указанных предпосылок предлагается провести 31 марта местные выборы в районах Донбасса, контролируемых сепаратистами. "План совместных действий" не заменяет результаты работы ТКГ и встреч в "нормандском формате" (Германия, Франция, Россия и Украина), отметил Кравчук. При этом для реализации предложенного комплекса мероприятий требовалось его одобрение президентом Украины Владимиром Зеленским и Верховной радой.

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