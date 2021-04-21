Путин предостерег от перехода "красной черты" в отношениях с Россией

"Недружественные акции" других стран по отношению к Москве продолжаются, и "цеплять" Россию стало "новым видом спорта", заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию в среду, 21 апреля. Говоря о внешней политике, Путин утверждал, что Россия, в свою очередь, ведет себя "в высшей степени сдержанно".

В то же время президент предостерег другие страны от попыток "переходить в отношении России красную черту", пообещав, что "где она будет проходить, мы будем определять в каждом конкретном случае сами". Если какое-либо иностранное государство воспримет "добрые намерения" Москвы как слабость и решит "сжечь все мосты", то ответ России будет "ассиметричным, быстрым и жестким", заявил Путин.

Организаторы "любых провокаций пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели", "у нас хватит терпения, уверенности в своей правоте", пригрозил президент РФ, отметив, что "совершенствование и укрепление Вооруженных сил России идет постоянно".

Послание Путина в условиях пандемии

Из-за пандемии COVID-19 выступление Путина с посланием к Федеральному собранию в этом году проходит с учетом ряда ограничений. Так, депутаты и журналисты, присутствующие на мероприятии, должны были предварительно сдать три ПЦР-теста на коронавирус. Все участники мероприятия должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию по отношению друг к другу в 1-2 метра. Несмотря на эти правила, во время выступления Путина многие зрители сидели близко друг к другу и без защитных масок.

Сам президент 14 апреля получил вторую прививку от коронавируса.

В день выступления Путина с посланием в России проходят массовые протесты, организованные сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.

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