Что российские войска РФ делали у границы с Украиной?

Россия начала отвод войск от границ с Украиной. До этого под предлогом учений Москва перебрасывала туда военных и технику. Что это было, догадался Сергей Елкин, вспомнив известный мультфильм.
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Весь апрель Россия перебрасывала войска к границе Украины и в Крым. Политики на Западе предупреждали об опасности военного конфликта. Аналитики делали свои прогнозы. Их выводы - в обзоре DW.