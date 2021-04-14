Что российские войска РФ делали у границы с Украиной?

Войска у границы России и Украины: лишь отвлекающий маневр?

Повышенная концентрация российских войск у границы с Украиной вызвала беспокойство не только в Киеве. Цель маневра - сменить повестку дня, чтобы отвлечь от других проблем? Версия Сергея Елкина.