После выборов в Германии: как изменится отношение Берлина к России?

По итогам состоявшихся 26 сентября выборов в бундестаг сложилась ситуация, при которой следующее правительство Германии не может быть сформировано без участия партии "Союз-90"/"зеленые" и либеральной Свободной демократической партии (СвДП). И "зеленые", и либералы относятся к внутренней и внешней политике российского президента Владимира Путина более критично, чем правительство Ангелы Меркель (Angela Merkel), которая после четырех сроков на посту канцлера решила больше не баллотироваться.

Кто бы ни стал ее преемником - социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) или консерватор Армин Лашет (Armin Laschet) - пост министра иностранных дел по существующей в Германии политической традиции скорее всего достанется младшему партнеру по правительственной коалиции. То есть, в данном случае во главе МИД ФРГ впредь будет либо "зеленый", либо либерал. Означает ли это, что в германо-российских отношениях наступит дальнейшее охлаждение, и курс Берлина в отношении Москвы станет еще более жестким?

В отношениях России и Германии системный конфликт

Эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister) считает, что в отношениях Германии и Евросоюза налицо системный конфликт: "Россия становится все более авторитарной страной, а здесь по-прежнему вполне прилично функционирует демократия. Так что я не думаю, что в этих отношениях что-либо принципиальным образом изменится".

Штефан Майстер

Не изменятся в лучшую сторону, добавляет эксперт, кто бы ни стал канцлером - Олаф Шольц или Армин Лашет, поскольку речь идет о "структурных противоречиях". При этом, однако, Майстер не исключает, что "зеленые" поднимут на коалиционных переговорах тему нарушения прав человека в России в увязке с "Северным потоком - 2".

"Что касается защиты прав человека, неприятия "Северного потока - 2", отношений с Россией и санкционного режима, то "зеленые" самая последовательная партия, - говорит эксперт в интервью DW. - Поэтому с "зеленым" министром иностранных дел станет более жесткой и риторика, и политика Берлина по отношению к Москве".

Последнее слово во внешней политике - за канцлером

Следует, однако, учитывать, что внешнюю политику Германии определяет не только и даже не столько министр иностранных дел. Последнее слово - за канцлером. На это обстоятельство обращает внимание Фабиан Буркхардт (Fabian Burkhardt), научный сотрудник Института имени Лейбница по изучению Восточной и Юго-Восточной Европы в Регенсбурге и редактор онлайн издания Russland-Analysen.

Фабиан Буркхардт

Он ожидает сохранения определенной преемственности во внешней политике будущего правительства Германии: "Если говорить о санкциях, о политике в отношении Украины или о поддержке гражданского общества в России, надо иметь в виду, что внешняя политика ФРГ вырабатывается не только министром иностранных дел, очень большую роль при этом играет ведомство федерального канцлера. Это означает, что даже в том случае, если пост главы МИД ФРГ в будущем немецком правительстве займет представитель "зеленых" или либералов, внешнеполитический курс Берлина в значительной мере будет прокладываться канцлером".

Учитывая, однако, резко критическое отношение "зеленых" к "Северному потоку - 2", Фабиан Буркхардт допускает, что в случае назначения их представителя министром иностранных дел "зеленые" попытаются остановить этот газопроводный проект. "О моратории на "Северный поток - 2" говорили и либералы, - добавляет он. - Значит, в принципе не исключен некоторый отход от политики Ангелы Меркель в этом вопросе".

Для "зеленых" главное - климат, а не Россия

Научный директор немецкого Центра восточноевропейских и международных исследований (ZoiS) Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse), правда, не думает, что "зеленые" первым делом подадут заявку на пост министра иностранных дел: "Они постараются в первую очередь отстаивать свои основные приоритеты на коалиционных переговорах, а это - все, что касается политики защиты климата. Так что МИД хоть и станет темой на таких переговорах, но не главной".

Гвендолин Зассе

Иной была бы ситуация, если бы "зеленые" достигли своей главной цели - стали сильнейшей политической силой (шансы такие у них были) и возглавили следующее правительство. "В своей предвыборной программе "зеленые" четко позиционировали себя в вопросе о ценностях и констатировали большое расхождение в представлениях о них в России и Китае, с одной стороны, и в Германии, с другой, - поясняет Гвендолин Зассе. - Если бы "зеленые" победили на выборах, то их кандидат (Анналена Бербок. - Ред.) стала бы канцлером. Такая перспектива была бы для Москвы кошмаром. В таком случае можно было бы ожидать стратегического изменения в политике Германии по отношению к России".

Шольц - Путин: новая мужская дружба?

Штефан Майстер из DGAP считает, что МИД ФРГ в итоге достанется все же "зеленым", поскольку либералы, говорит он, претендуют в первую очередь на министерство финансов. Но и в этом случае, считает Майстер, им придется идти на компромиссы, поскольку правительство будет коалиционным. "Есть еще интересы немецкой экономики и сферы энергетики, - говорит он. - И я не думаю, что социал-демократический или консервативный канцлер будет готов проводить более жесткую политику в отношении России. Да и немецкое население против этого".

Мужская дружба: Владимир Путин и Герхард Шрёдер, Сочи, 2004 год

Но и заметного улучшения германо-российских отношений в случае прихода к власти социал-демократа Олафа Шольца Гвендолин Зассе не ожидает, хотя он и представляет партию с традициями новой восточной политики Вилли Брандта (Willy Brandt). "Олаф Шольц, каким мы его видели в предвыборной борьбе, совсем другой тип человека, чем Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), и я не думаю, что между Шольцем и Путиным могут возникнуть такого рода отношения мужской дружбы, - полагает Зассе. - Вопрос, однако, в том, смогут ли они иметь дело друг с другом на равных, как это было на протяжении многих лет в отношениях между Ангелой Меркель и Владимиром Путиным".

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