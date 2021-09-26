После выборов в Германии: как изменится отношение Берлина к России?

По итогам состоявшихся 26 сентября выборов в бундестаг сложилась ситуация, при которой следующее правительство Германии не может быть сформировано без участия партии "Союз-90"/"зеленые" и либеральной Свободной демократической партии (СвДП). И "зеленые", и либералы относятся к внутренней и внешней политике российского президента Владимира Путина более критично, чем правительство Ангелы Меркель (Angela Merkel), которая после четырех сроков на посту канцлера решила больше не баллотироваться.
Кто бы ни стал ее преемником - социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) или консерватор Армин Лашет (Armin Laschet) - пост министра иностранных дел по существующей в Германии политической традиции скорее всего достанется младшему партнеру по правительственной коалиции. То есть, в данном случае во главе МИД ФРГ впредь будет либо "зеленый", либо либерал. Означает ли это, что в германо-российских отношениях наступит дальнейшее охлаждение, и курс Берлина в отношении Москвы станет еще более жестким?
В отношениях России и Германии системный конфликт
Эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister) считает, что в отношениях Германии и Евросоюза налицо системный конфликт: "Россия становится все более авторитарной страной, а здесь по-прежнему вполне прилично функционирует демократия. Так что я не думаю, что в этих отношениях что-либо принципиальным образом изменится".
Штефан Майстер
Не изменятся в лучшую сторону, добавляет эксперт, кто бы ни стал канцлером - Олаф Шольц или Армин Лашет, поскольку речь идет о "структурных противоречиях". При этом, однако, Майстер не исключает, что "зеленые" поднимут на коалиционных переговорах тему нарушения прав человека в России в увязке с "Северным потоком - 2".
"Что касается защиты прав человека, неприятия "Северного потока - 2", отношений с Россией и санкционного режима, то "зеленые" самая последовательная партия, - говорит эксперт в интервью DW. - Поэтому с "зеленым" министром иностранных дел станет более жесткой и риторика, и политика Берлина по отношению к Москве".
Последнее слово во внешней политике - за канцлером
Следует, однако, учитывать, что внешнюю политику Германии определяет не только и даже не столько министр иностранных дел. Последнее слово - за канцлером. На это обстоятельство обращает внимание Фабиан Буркхардт (Fabian Burkhardt), научный сотрудник Института имени Лейбница по изучению Восточной и Юго-Восточной Европы в Регенсбурге и редактор онлайн издания Russland-Analysen.
Фабиан Буркхардт
Он ожидает сохранения определенной преемственности во внешней политике будущего правительства Германии: "Если говорить о санкциях, о политике в отношении Украины или о поддержке гражданского общества в России, надо иметь в виду, что внешняя политика ФРГ вырабатывается не только министром иностранных дел, очень большую роль при этом играет ведомство федерального канцлера. Это означает, что даже в том случае, если пост главы МИД ФРГ в будущем немецком правительстве займет представитель "зеленых" или либералов, внешнеполитический курс Берлина в значительной мере будет прокладываться канцлером".
Учитывая, однако, резко критическое отношение "зеленых" к "Северному потоку - 2", Фабиан Буркхардт допускает, что в случае назначения их представителя министром иностранных дел "зеленые" попытаются остановить этот газопроводный проект. "О моратории на "Северный поток - 2" говорили и либералы, - добавляет он. - Значит, в принципе не исключен некоторый отход от политики Ангелы Меркель в этом вопросе".
Для "зеленых" главное - климат, а не Россия
Научный директор немецкого Центра восточноевропейских и международных исследований (ZoiS) Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse), правда, не думает, что "зеленые" первым делом подадут заявку на пост министра иностранных дел: "Они постараются в первую очередь отстаивать свои основные приоритеты на коалиционных переговорах, а это - все, что касается политики защиты климата. Так что МИД хоть и станет темой на таких переговорах, но не главной".
Гвендолин Зассе
Иной была бы ситуация, если бы "зеленые" достигли своей главной цели - стали сильнейшей политической силой (шансы такие у них были) и возглавили следующее правительство. "В своей предвыборной программе "зеленые" четко позиционировали себя в вопросе о ценностях и констатировали большое расхождение в представлениях о них в России и Китае, с одной стороны, и в Германии, с другой, - поясняет Гвендолин Зассе. - Если бы "зеленые" победили на выборах, то их кандидат (Анналена Бербок. - Ред.) стала бы канцлером. Такая перспектива была бы для Москвы кошмаром. В таком случае можно было бы ожидать стратегического изменения в политике Германии по отношению к России".
Шольц - Путин: новая мужская дружба?
Штефан Майстер из DGAP считает, что МИД ФРГ в итоге достанется все же "зеленым", поскольку либералы, говорит он, претендуют в первую очередь на министерство финансов. Но и в этом случае, считает Майстер, им придется идти на компромиссы, поскольку правительство будет коалиционным. "Есть еще интересы немецкой экономики и сферы энергетики, - говорит он. - И я не думаю, что социал-демократический или консервативный канцлер будет готов проводить более жесткую политику в отношении России. Да и немецкое население против этого".
Мужская дружба: Владимир Путин и Герхард Шрёдер, Сочи, 2004 год
Но и заметного улучшения германо-российских отношений в случае прихода к власти социал-демократа Олафа Шольца Гвендолин Зассе не ожидает, хотя он и представляет партию с традициями новой восточной политики Вилли Брандта (Willy Brandt). "Олаф Шольц, каким мы его видели в предвыборной борьбе, совсем другой тип человека, чем Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), и я не думаю, что между Шольцем и Путиным могут возникнуть такого рода отношения мужской дружбы, - полагает Зассе. - Вопрос, однако, в том, смогут ли они иметь дело друг с другом на равных, как это было на протяжении многих лет в отношениях между Ангелой Меркель и Владимиром Путиным".
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Путин и Шрёдер начинают вместе рулить
Когда именно зародилась личная дружба Герхарда Шрёдера и Владимира Путина, сказать трудно. А вот их "энергетическое сотрудничество" началось у всех на глазах 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке. Там канцлер ФРГ и президент России не только вместе сели за руль трактора. В их присутствии и при их поддержке "Газпром" и BASF дали старт проекту трубопровода "Северный поток".
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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России
Пост канцлера или пост в "Газпроме"?
Три месяца спустя, 3 июля, Шрёдер участвует в праздновании 750-летия Калининграда. Он уже запустил в Германии весьма спорную процедуру досрочных выборов и вскоре будет знать, останется ли он канцлером ФРГ еще на четыре года. Интересно, обсуждался ли за кофе вопрос о том, кто займет высший пост в создаваемой под "Северный поток" в Швейцарии компании-оператора Nord Stream?
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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России
Подписание за десять дней до выборов
Еще через два месяца, 8 сентября, оба лидера присутствуют в Берлине на торжественном подписании официального соглашения о "Северном потоке". Это происходит ровно за десять дней до досрочных парламентских выборов, в ходе которых Шрёдер теряет власть: канцлером ФРГ становится Ангела Меркель.
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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России
Новый сотрудник "Газпрома"
Спустя еще три месяца, 9 декабря 2005 года, глава "Газпрома" Алексей Миллер объявляет, что Герхард Шрёдер возглавит комитет акционеров компании, которую со временем переименуют в Nord Stream. Его зарплата составит 250 000 евро в год. Весной 2006 года бывший канцлер через суд запретит обвинять его в Германии в том, что он "дал контракт" фирме, в которую вскоре перешел работать.
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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России
Вовсе не свадебный генерал
На новой работе у Герхарда Шрёдера не только представительские функции - как, например, 6 сентября 2011 года во время посещения вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером компрессорной станции "Портовая" под Выборгом, где начинается "Северный поток". Считается, что экс-канцлер очень помог при получении необходимых разрешений на газопровод в странах ЕС, в частности, в Скандинавии.
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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России
Агитация за "Южный поток"
На этом снимке Шрёдера нет, но подписанию 16 сентября 2011 года соглашения о трубопроводе "Южный поток" он тоже поспособствовал. Годом раньше BASF заявил, что не намерен участвовать в этом проекте, но Владимир Путин поручил Алексею Миллеру переубедить немецкий концерн. В этой работе публично и, надо полагать, за кулисами участвовал и бывший канцлер ФРГ. Представитель BASF на фото второй слева.
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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России
"Северный поток": дело сделано
8 ноября 2011 года Герхард Шрёдер (слева) с удовлетворением наблюдает за тем, как канцлер ФРГ Ангела Мекель, российский президент Дмитрий Медведев и другие официальные лица в Любмине под Грайфсвальдом символически запускают в Германию первый российский газ по "Северному потоку".
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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России
Новая задача: борьба с санкциями
С 2014 года Шрёдер, оставаясь главой комитета акционеров Nord Stream, активно осуждает санкции против России, введенные Евросоюзом из-за аннексии Крыма и развязывания войны на востоке Украины. Так, большую речь с критикой политики Германии и ЕС экс-канцлер ФРГ произносит 1 октября 2014 года на экономическом форуме "День России" в восточногерманском Ростоке.
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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России
Непоколебимая дружба
Дружба, которую не могут пошатнуть даже украинские события, вдохновляет немецкого графика Клауса Штуттмана на рисунок в газете Tagesspiegel. Ему вручают премию немецкой прессы за лучшую политическую карикатуру по итогам 2014 года. "Обама ее получил, ЕС ее получил - я считаю, теперь пора и тебе дать Нобелевскую премию мира!", - произносит шаржированный Шрёдер, обнимая Путина.
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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России
Тайное назначение в Nord Stream 2
4 сентября 2015 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписывается соглашение о строительстве газопровода "Северный поток-2". Герхарда Шрёдера как главу совета директоров его оператора Nord Stream 2 регистрируют в Швейцарии 29 июля 2016 года, но "Газпром" два месяца держит это назначение в секрете. Российские СМИ сообщают о нем лишь 5 октября со ссылкой на немецкую прессу.
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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России
Командировка в Париж
В Nord Stream 2 у экс-канцлера больше полномочий, чем в Nord Stream. Но главная задача - прежняя: обеспечивать в ЕС политическую поддержку проекту и развивать отношения с его зарубежными участниками. 24 апреля 2017 года в Париже Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к "Северному потоку-2".
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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России
Карьера в "Роснефти"
В 2017 году Герхард Шрёдер совершает новый рывок в своей карьере менеджера. 29 сентября, оставаясь на двух должностях в структурах "Газпрома", он одновременно становится председателем совета директоров "Роснефти", хотя это и ведет к конфликту интересов. Ведь обе компании конкурируют друг с другом в нефтяном и газовом бизнесе. В то же время обе контролируются государством и тем самым Кремлем.
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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России
Акция протеста в Берлине
За новую должность в "Роснефти" бывшего канцлера немало критикуют в Германии, а одна из неправительственных организаций проводит в Берлине у Бранденбургских ворот акцию протеста: активист в маске Путина засыпает в трубопровод символические золотые монеты, которые "Шрёдер" собирает в большой мешок, сидя на подставке с надписью "Крым".
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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России
Прыжок в большую нефть
А вот как реагирует на назначение Герхарда Шрёдера председателем совета директоров "Роснефти" карикатурист DW Сергей Ёлкин. В январе 2018 года появляются сообщения, что бывший канцлер отказывается от положенной ему в российском нефтяном концерне ежегодной зарплаты в 500 000 долларов (до уплаты налогов).
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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России
Украина требует санкций против Шрёдера
18 марта 2018 года, в день президентских выборов в России и на территории аннексированного Крыма, министр иностранных дел Украины Павел Климкин со страниц немецкой газеты Bild призывает ввести санкции в отношении экс-канцлера ФРГ: "Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз". Автор: Андрей Гурков
Автор: Андрей Гурков