Кто придет на смену Ангеле Меркель, решат немецкие либералы и "зеленые"

Кто сменит Ангелу Меркель (Angela Merkel) на посту канцлера ФРГ? Может показаться неожиданным, но этот вопрос, вероятно, решит не Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая по итогам выборов в бундестаг 26 сентября набрала больше всех голосов (25,7%). И, что еще менее вероятно, не консервативный блок ХДС/ХСС самой Меркель, который пришел только вторым (24,1%).

Решающее слово в том, кто сформирует новый кабинет министров ФРГ и займет пост канцлера, у двух других партий: "зеленых" и либералов. DW знакомит с ними поближе и объясняет, с кем эти две политические силы могут создать правящую коалицию и кому они могут помочь стать канцлером Германии.

Новое правительство ФРГ - только с либералами и "зелеными"

Партия "Союз 90"/"зеленые" по итогам голосования в бундестаг стала третьей с результатом в 14,8%, а либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) - четвертой (11,5%). Почему именно без них новый кабинет министров в Германии создать не получится? Дело в том, что для правящей коалиции требуется устойчивое большинство в бундестаге.

C "Альтернативой для Германии" никто не хочет создавать коалицию

Многие годы большинство в нем удавалось сформировать голосами только двух партий. Например, как и в предыдущие четыре года, СДПГ и ХДС/ХСС теоретически могли бы образовать так называемую "большую коалицию" - полученных мест в парламенте для этого хватило бы. Но и те, и другие заявили, что в подобный политический альянс входить больше не хотят.

Учитывая результаты выборов, для большинства в парламенте потребуется коалиция из трех партий. Одна из прошедших в бундестаг партий - "Альтернатива для Германии" - заведомо вне игры, несмотря на результат в 10,3%. С ней заранее отказались начинать переговоры о создании коалиции все прочие партии, так что правым популистам обеспечено место в парламентской оппозиции.

"Светофор" или "Ямайка"?

Лашет привел блок ХДС/ХСС к худшему в истории результату, но все же может еще стать канцлером

Есть два наиболее вероятных варианта будущего правительства: первый - с участием социал-демократов, либералов и "зеленых" - в Германии такой вариант называют "светофор". Партии в Германии ассоциируются с определенным цветом: у либералов - желтый, красный - у социал-демократов.

Второй вариант - "Ямайка", соответственно, из-за сходства флага островного государства с цветом партий: блок ХДС/ХСС (черный цвет), либералы и "зеленые". От состава коалиции зависит и то, кто в итоге станет канцлером: или социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz), или христианский демократ Армин Лашет (Armin Laschet).

Либералы и "зеленые" взяли курс на сближение

"Зеленые" и либералы сразу после выборов просигнализировали, что хотят воспользоваться шансом для создания новой правящей коалиции. Вопреки обычному порядку, когда партия-победительница выборов первой начинает зондирующие переговоры с возможными партнерами, в этот раз "зеленые" и либералы решили первым делом провести переговоры друг с другом.

Вероятная правящая коалиция - СДПГ, СвДП и "зеленые" и их лидеры: Шольц, Линднер и Бербок (слева направо)

"Сначала переговоры состоятся в узком кругу между СвДП и "зелеными". Тогда мы увидим, где у нас есть точки соприкосновения. Но необходимо желание обоих (партнеров. - Ред.), чтобы все получилось", - заявил утром после выборов 27 сентября сопредседатель фракции "зеленых" в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter).

Очень показательно было и то, как сразу после выборов либералы подчеркнуто стали искать точки соприкосновения с "зелеными". "Обе партии, каждая со своей перспективы, выступают против нынешнего положения вещей в виде "большой коалиции", - указал глава СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner).

Сходства и расхождения либералов и "зеленых"

Обе партии - СвДП и "Союз 90"/"зеленые" - объединяет то, что они пользуются наибольшей популярностью прежде всего у молодых избирателей и считаются сторонниками современной политики, вместе выступая, например, за ускорение темпов цифровизации Германии. Чисто теоретически либералы и "зеленые" могли бы хоть сегодня решить, станет ли канцлером Шольц или Лашет - при условии, что быстро договорятся между собой.

Но если бы это было так легко: на самом деле СвДП и "зеленые" придерживаются диаметрально противоположных точек зрения по многим ключевым вопросам, прежде всего в экономике: либералы, например, категорически против увеличения госдолга и повышения налогов, в том числе для богатых, чего требуют "зеленые".

При этом и те, и другие претендуют на то, чтобы возглавлять министерство финансов. Да и по вопросам защиты климата, которой обе партии намерены уделить много внимания, есть принципиальные разногласия - например, по поводу возможных запретов и роли государства. А вот в вопросе отношения к России и проекту "Северный поток - 2" обе партии вполне могут найти общий язык - и он будет более жестким, чем у предыдущих правительств.

Лашета, наследника Меркель, рано списывать

Тройственная коалиция либералов и "зеленых" с социал-демократами кажется сейчас более вероятной: во-первых, в таком случае объединились бы именно те три партии, которые улучшили свои показатели в сравнении с предыдущими выборами (хотя "зеленые" надеялись на куда более успешный результат). Во-вторых, именно коалицию-"светофор", судя по опросам, поддерживает большинство немцев. Такой состав коалиции хотели бы видеть избиратели, считает вице-канцлер Олаф Шольц. И для "зеленых" вариант "светофора" был бы предпочтительнее, дал понять сопредседатель партии Роберт Хабек (Robert Habeck).

Сопредседатель партии "зеленых" Роберт Хабек претендует на место министра финансов, как и лидер СвДП

Тем не менее консерваторов из ХДС/ХСС рано списывать со счетов, несмотря на худший результат за всю их историю - всего 24,1%. Председатель ХДС Армин Лашет заявил, что блок консервативных партий "должен быть готов" к формированию правительства, и добавил, что говорил об этом в ночь после выборов с Кристианом Линднером и поговорит 27 сентября с кандидатом в канцлеры от "зеленых" Анналеной Бербок.

Немаловажно, что коалиция с "зелеными" и либералами для Лашета - единственный его шанс остаться в большой политике. Лашет прошел в бундестаг, но потеряет место премьер-министра земли Северный Рейн - Вестфалия. Он также не стал баллотироваться на пост главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге. Не исключено, что ради кресла канцлера он может быть готов на куда более значительные уступки, чем социал-демократы, потенциальным партнерам по коалиции. Последнее слово, впрочем, все равно останется не за Лашетом, а за либералами и "зелеными".

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