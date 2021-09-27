 Кто придет на смену Ангеле Меркель, решат немецкие либералы и ″зеленые″ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 27.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Кто придет на смену Ангеле Меркель, решат немецкие либералы и "зеленые"

По итогам выборов в бундестаг нет ясности, кто станет новым канцлером ФРГ. И решающее слово тут не за социал-демократами и консерваторами из блока ХДС/ХСС, набравшими больше всех голосов.

Кандидаты в канцлеры ФРГ Анналена Бербок и Олаф Шольц, а также лидер СвДП Кристиан Линднер (слева направо)

Кандидаты в канцлеры Анналена Бербок и Олаф Шольц и лидер СвДП Кристиан Линднер (слева направо)

Кто сменит Ангелу Меркель (Angela Merkel) на посту канцлера ФРГ? Может показаться неожиданным, но этот вопрос, вероятно, решит не Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая по итогам выборов в бундестаг 26 сентября набрала больше всех голосов (25,7%). И, что еще менее вероятно, не консервативный блок ХДС/ХСС самой Меркель, который пришел только вторым (24,1%).

Решающее слово в том, кто сформирует новый кабинет министров ФРГ и займет пост канцлера, у двух других партий: "зеленых" и либералов. DW знакомит с ними поближе и объясняет, с кем эти две политические силы могут создать правящую коалицию и кому они могут помочь стать канцлером Германии.

Новое правительство ФРГ - только с либералами и "зелеными"

Партия "Союз 90"/"зеленые" по итогам голосования в бундестаг стала третьей с результатом в 14,8%, а либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) - четвертой (11,5%). Почему именно без них новый кабинет министров в Германии создать не получится? Дело в том, что для правящей коалиции требуется устойчивое большинство в бундестаге.

Человек за столом, на котором стоит флаг с символикой Альтернативы для Германии

C "Альтернативой для Германии" никто не хочет создавать коалицию

Многие годы большинство в нем удавалось сформировать голосами только двух партий. Например, как и в предыдущие четыре года, СДПГ и ХДС/ХСС теоретически могли бы образовать так называемую "большую коалицию" - полученных мест в парламенте для этого хватило бы. Но и те, и другие заявили, что в подобный политический альянс входить больше не хотят.

Учитывая результаты выборов, для большинства в парламенте потребуется коалиция из трех партий. Одна из прошедших в бундестаг партий - "Альтернатива для Германии" - заведомо вне игры, несмотря на результат в 10,3%. С ней заранее отказались начинать переговоры о создании коалиции все прочие партии, так что правым популистам обеспечено место в парламентской оппозиции.

"Светофор" или "Ямайка"?

Армин Лашет

Лашет привел блок ХДС/ХСС к худшему в истории результату, но все же может еще стать канцлером

Есть два наиболее вероятных варианта будущего правительства: первый - с участием социал-демократов, либералов и "зеленых" - в Германии такой вариант называют "светофор". Партии в Германии ассоциируются с определенным цветом: у либералов - желтый, красный - у социал-демократов.

Второй вариант - "Ямайка", соответственно, из-за сходства флага островного государства с цветом партий: блок ХДС/ХСС (черный цвет), либералы и "зеленые". От состава коалиции зависит и то, кто в итоге станет канцлером: или социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz), или христианский демократ Армин Лашет (Armin Laschet).

Либералы и "зеленые" взяли курс на сближение

"Зеленые" и либералы сразу после выборов просигнализировали, что хотят воспользоваться шансом для создания новой правящей коалиции. Вопреки обычному порядку, когда партия-победительница выборов первой начинает зондирующие переговоры с возможными партнерами, в этот раз "зеленые" и либералы решили первым делом провести переговоры друг с другом.

Олаф Шольц, Кристиан Линднер и Анналена Бербок

Вероятная правящая коалиция - СДПГ, СвДП и "зеленые" и их лидеры: Шольц, Линднер и Бербок (слева направо)

"Сначала переговоры состоятся в узком кругу между СвДП и "зелеными". Тогда мы увидим, где у нас есть точки соприкосновения. Но необходимо желание обоих (партнеров. - Ред.), чтобы все получилось", - заявил утром после выборов 27 сентября сопредседатель фракции "зеленых" в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter).

Очень показательно было и то, как сразу после выборов либералы подчеркнуто стали искать точки соприкосновения с "зелеными". "Обе партии, каждая со своей перспективы, выступают против нынешнего положения вещей в виде "большой коалиции", - указал глава СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner). 

Сходства и расхождения либералов и "зеленых"

Обе партии - СвДП и "Союз 90"/"зеленые" - объединяет то, что они пользуются наибольшей популярностью прежде всего у молодых избирателей и считаются сторонниками современной политики, вместе выступая, например, за ускорение темпов цифровизации Германии. Чисто теоретически либералы и "зеленые" могли бы хоть сегодня решить, станет ли канцлером Шольц или Лашет - при условии, что быстро договорятся между собой.

Но если бы это было так легко: на самом деле СвДП и "зеленые" придерживаются диаметрально противоположных точек зрения по многим ключевым вопросам, прежде всего в экономике: либералы, например, категорически против увеличения госдолга и повышения налогов, в том числе для богатых, чего требуют "зеленые".

При этом и те, и другие претендуют на то, чтобы возглавлять министерство финансов. Да и по вопросам защиты климата, которой обе партии намерены уделить много внимания, есть принципиальные разногласия - например, по поводу возможных запретов и роли государства. А вот в вопросе отношения к России и проекту "Северный поток - 2" обе партии вполне могут найти общий язык - и он будет более жестким, чем у предыдущих правительств.

Лашета, наследника Меркель, рано списывать

Тройственная коалиция либералов и "зеленых" с социал-демократами кажется сейчас более вероятной: во-первых, в таком случае объединились бы именно те три партии, которые улучшили свои показатели в сравнении с предыдущими выборами (хотя "зеленые" надеялись на куда более успешный результат). Во-вторых, именно коалицию-"светофор", судя по опросам, поддерживает большинство немцев. Такой состав коалиции хотели бы видеть избиратели, считает вице-канцлер Олаф Шольц. И для "зеленых" вариант "светофора" был бы предпочтительнее, дал понять сопредседатель партии Роберт Хабек (Robert Habeck).

Сопредседатель партии Союз 90/зеленые Роберт Хабек

Сопредседатель партии "зеленых" Роберт Хабек претендует на место министра финансов, как и лидер СвДП

Тем не менее консерваторов из ХДС/ХСС рано списывать со счетов, несмотря на худший результат за всю их историю - всего 24,1%. Председатель ХДС Армин Лашет заявил, что блок консервативных партий "должен быть готов" к формированию правительства, и добавил, что говорил об этом в ночь после выборов с Кристианом Линднером и поговорит 27 сентября с кандидатом в канцлеры от "зеленых" Анналеной Бербок. 

Немаловажно, что коалиция с "зелеными" и либералами для Лашета - единственный его шанс остаться в большой политике. Лашет прошел в бундестаг, но потеряет место премьер-министра земли Северный Рейн - Вестфалия. Он также не стал баллотироваться на пост главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге. Не исключено, что ради кресла канцлера он может быть готов на куда более значительные уступки, чем социал-демократы, потенциальным партнерам по коалиции. Последнее слово, впрочем, все равно останется не за Лашетом, а за либералами и "зелеными".

Смотрите также: 

  • Возрастная структура нового состава депутатов бундестага

    Факты о депутатах бундестага нового созыва

    Парламент среднего возраста

    Больше половины депутатов в новом составе бундестага приходится на парламентариев в возрасте от 45 до 59 лет. А вот молодых членов парламента совсем немного - всего 1,8 процента от общего числа.

  • Выходцы из семей мигрантов среди депутатов бундестага

    Факты о депутатах бундестага нового созыва

    Фракция "левых" - лидер по числу выходцев из семей мигрантов

    Граждане ФРГ с иностранными корнями составляют 8 процентов от общего числа депутатов бундестага. Самая большая доля таких парламентариев - во фракции Левой партии.

  • Доля женщин в бундестаге

    Факты о депутатах бундестага нового созыва

    Треть депутатов - женщины

    Женщины составляют треть депутатов в парламенте нового созыва. И снова фракция Левой партии всех опередила: на долю прекрасной половины здесь приходится 53,6 процента мандатов.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 42:50

Германия после выборов: что ждать Беларуси от преемника Меркель?

Аудио- и видеофайлы по теме

Как устроена избирательная система в Германии (24.09.2021)  

Выборы в бундестаг и русскоязычные жители Германии: агитация с русским акцентом (23.09.2021)  

Реклама