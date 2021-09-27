 Меркель еще не уходит, или Что будет в ФРГ после выборов | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 27.09.2021

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Германия

Меркель еще не уходит, или Что будет в ФРГ после выборов

Сколько еще Меркель будет оставаться канцлером и когда назовут имя ее преемника? DW - о том, что предстоит сделать прошедшим в бундестаг партиям, чтобы в ФРГ появилось новое правительство.

Канцлер Германии Ангела Меркель в 2013 году

Ангела Меркель уходит с поста канцлера Германии

После завершения подсчета голосов избирателей на выборах в бундестаг стало понятно, сколько мандатов получат депутаты той или иной партии в германском парламенте нового созыва. Однако узнать имя следующего канцлера ФРГ удастся не раньше, чем будет сформировано новое правительство страны. До этого обязанности главы кабинета продолжит исполнять Ангела Меркель (Angela Merkel).

Срок, за который партии должны определиться с составом нового правительства, формально не ограничен. Так что, чисто теоретически, Меркель еще сможет отпраздновать Рождество, оставаясь канцлером. При этом если она сохранит пост главы правительства Германии как минимум до 18 декабря 2021 года, то побьет рекорд Гельмута Коля (Helmut Kohl) по длительности пребывания на этой должности, составляющий 5869 дней.

Полномочия уходящего канцлера после выборов

В первое время после выборов Ангеле Меркель можно будет и дальше выполнять все привычные обязанности канцлера. К ним относятся, например, вопросы о кандидатах на те или иные правительственные посты. Так что - опять же, чисто теоретически - она еще вполне может снять кого-то из уходящих, но продолжающих исполнять свои обязанности министров и назначить нового.

Кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Армин Лашет вместе с уходящим канцлером Германии Ангелой Меркель

Кандидат в канцлеры от партии Меркель - Армин Лашет

Меркель также должна присутствовать на всех мероприятиях, предусматривающих участие канцлера ФРГ. Скорее всего, новое правительство Германии не будет сформировано до конца октября. Это означает, что представлять страну на саммите G20 в Риме, судя по всему, будет тоже Меркель.

Подарки канцлеру принадлежат государству

Канцлер, уходящий со своего поста после выборов, не может забрать с собой подарки, полученные им за время пребывания в должности главы правительства Германии. Это запрещено так называемым "законом о министрах", который регулирует в ФРГ правовое положение сотрудников правительства. Согласно этому документу, все подарки, полученные канцлером в качестве официального, а не частного лица, являются собственностью государства.

Рабочий кабинет уходящего канцлера Германии Ангелы Меркель (фото из архива)

Рабочий стол Меркель - собственность государства

То же относится к письменному столу и стулу в рабочем кабинете канцлера, а также произведениям искусства, которые государство предоставляет для украшения этого кабинета. При этом Меркель сможет продолжать работать в кабинете канцлера до тех пор, пока не определится имя ее преемника.

Новый парламент Германии

Согласно Основному закону ФРГ, первое заседание вновь избранного парламента должно состояться не позднее, чем через 30 дней со дня выборов. Между тем к новой расстановке кресел в зале пленарных заседаний монтеры приступают сразу же после того, как Федеральная избирательная комиссия утвердит официальные итоги выборов и полномочия всех депутатов нового состава бундестага.

Кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц, 26 сентября 2021 года

Партия Олафа Шольца набрала больше всех голосов на выборах

К слову, в этом году депутатских кресел придется добавить: ведь число членов бундестага из-за особенностей германской избирательной системы в 2021 году выросло до 735. Для сравнения: в бундестаге, избранном в сентябре 2017 года, было 709 депутатов. 

Четыре года назад, когда партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые прошла в федеральный парламент, ни одна другая партия не хотела, чтобы кресла для членов ее фракции соседствовали с креслами правых популистов. Эти разногласия привели тогда к дополнительным задержкам. 

Переговоры о составе возможной правящей коалиции

Переговоры между попавшими в парламент партиями о возможном составе нового правительства - пожалуй, самая сложная задача политиков непосредственно после выборов.

Обычно право начать эти переговоры получает кандидат на пост канцлера (или основной кандидат) партии, набравшей наибольшее число голосов избирателей. Однако в нынешнем году результаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и блока ХДС/ХСС разнятся столь несущественно, что правом начать переговоры с возможными партнерами по коалиции в бундестаге собираются воспользоваться оба кандидата в канцлеры: Олаф Шольц (Olaf Scholz) от СДПГ и Армин Лашет (Armin Laschet) от ХДС/ХСС.

Уже вечером в день выборов и Шольц, и Лашет открыто заявили в телеэфире, что не согласятся возглавить фракцию своей партии (или блока) в парламенте и намереваются вести переговоры о создании правящей коалиции в роли председателей партий.

Коалиция из трех партий

В отличие от США или Великобритании, где абсолютное большинство голосов на выборах обычно получает одна из партий, в Германии партии, набравшей наибольшее число голосов, как правило, для создания правительства требуется партнер по коалиции. На этот раз, скорее всего, даже два партнера.

Монтеры расставляют по-новому кресла в пленарном зале бундестага в 2005 году

После выборов кресла в пленарном зале бундестага надо расставлять по-новому

Судя по всему, после провала на выборах партии "левых" решающую роль при формировании нового кабинета сыграют "зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП). При этом политические приоритеты либералов и "зеленых" различаются так сильно, что принятие решения о том, с кем из так называемых общенародных партий (Volksparteien) - СДПГ и ХДС/ХСС - они захотят объединиться для создания правительства, скорее всего займет немало времени.

Кто выбирает канцлера Германии

Главой государства в Германии является федеральный президент. После выборов бундестага нового созыва он оценивает соотношение сил в парламенте и номинирует на пост канцлера кандидата, у которого, по мнению президента, имеются наибольшие шансы быть избранным на эту должность депутатами бундестага. Голосовать по этому вопросу парламентарии при номинации могут до трех раз.

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  • Карикатура на Ангелу Меркель в журнале El Jueves

    Многогранная Меркель

    Евро или кнут?

    В 2011 году, в разгар европейского долгового кризиса, испанский сатирический журнал El Jueves изобразил канцлера ФРГ в образе домины. "Клеймо или кнут?" - спрашивает она Мариано Рахоя, который на тот момент занимал пост главы правительства Испании. "Как получится", - хнычет он в ответ. Карикатурой журнал хотел сказать, что условия получения Испанией финансовой помощи были слишком жесткие.

  • Портрет Ангелы Меркель в газете Demokratie

    Многогранная Меркель

    Сравнение с Гитлером

    Греция также оказалась в эпицентре европейского долгового кризиса. Стране было не выжить без финансовой помощи. Ангела Меркель пообещала содействие, но взамен потребовала жестких мер экономии. Греческая пресса, например, ежедневная газета Demokratie от 9 февраля 2012 года, проводит параллели с немецкой оккупацией Греции во время Второй мировой войны.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Uwazam Rze

    Многогранная Меркель

    Меркель в концлагере

    Аллюзии на "третий рейх" появляются и в польских газетах. В 2013 году правый еженедельный журнал Uwazam Rze изобразил Меркель в образе заключенной концлагеря. Поводом стал один немецкий телевизионный фильм, посвященный событиям Второй мировой войны. В Польше восприняли нарушением исторической правды то, как в фильме была показана польская Армия Крайова и как были представлены немцы.

  • Портрет Ангелы Меркель в китайском журнале

    Многогранная Меркель

    Покерфейс в Пекине

    Непроницаемое лицо и пронзительный взгляд - так изобразил Ангелу Меркель этот китайский журнал в декабре 2011 года, что говорит об определенном уважении к канцлеру ФРГ. Номер вышел накануне визита Меркель в Китай, где она обсуждала роль Китая в стабилизации еврозоны с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале New Statesman

    Многогранная Меркель

    Терминатор Меркель

    Имидж всесильного политика прочно приклеился к Меркель. В июне 2012 года британский политический журнал New Statesman изобразил канцлера ФРГ в образе Терминатора из одноименного боевика с Арнольдом Шварценеггером. По мнению журнала, Меркель является самым опасным немецким лидером со времен Адольфа Гитлера - и более опасным, чем такие правители, как Ким Чен Ын.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Spiegel

    Многогранная Меркель

    Добрая Ангела

    В 2015 году имидж Меркель резко изменился. После того как Венгрия отказалась принимать сирийских беженцев и возникла угроза гуманитарной катастрофы, Меркель приняла судьбоносное решение: она открыла для беженцев границы Германии. Ее фраза "Мы справимся!" вошла в историю и принесла Меркель большую популярность, особенно за рубежом.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Point

    Многогранная Меркель

    Жаль, что не француженка

    Суровый имидж Ангелы Меркель времен кризиса еврокризиса остался в прошлом. Теперь международная пресса подчеркивает ее человечность. В 2015 году французский журнал Le Point вышел с заголовком: "Невероятная мадам Меркель. Если бы только она была француженкой..." и констатирует ее метаморфозу из "строгой" в "щедрую" мадам.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Time

    Многогранная Меркель

    Канцлер свободного мира

    В 2015 году журнал Time Magazine присвоил Ангеле Меркель титул "Человек года" и назвал ее "канцлером свободного мира". Она использует свое милосердие как оружие, говорится в публикации. Художник из Северной Ирландии Колин Дэвидсон, чей портрет Меркель украшает обложку, попытался уловить "достоинство, милосердие и человечность канцлера".

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Wprost

    Многогранная Меркель

    Дежавю из Польши

    Милосердие и человечность все еще отказываются видеть в Ангеле Меркель польские СМИ. Еженедельный журнал Wpros в январе 2016 года вышел под заголовком "Они хотят снова контролировать Польшу". Фотомонтаж с канцлером ФРГ в окружении важных представителей ЕС, таких как тогдашний президент Еврокомиссии Юнкер, напоминает историческую фотографию Гитлера с его свитой.

  • Портреты Ангелы Меркель в немецких газетах и журналах

    Многогранная Меркель

    Критический взгляд изнутри

    В Германии имидж Ангелы Меркель существенно потускнел в результате ее позиции в отношении беженцев. На выборах 2017 года ее партия ХДС потеряла много голосов в пользу правоконсервативной AfD. Немцы начали обсуждать коалицию "Ямайка", которую могли бы образовать христианские партии с либералами и "зелеными". Так выглядели в то время страницы немецких газет и журналов.

  • Обложка книги Канцлер. Портрет эпохи

    Многогранная Меркель

    Конец эпохи

    В выборах 2021 года Ангела Меркель решила не участвовать. Она добровольно уходит с политической арены после 16 лет во главе правительства Германии. В прессе и книгах сейчас часто можно прочитать о конце "эпохи" как, например, в биографии, написанной Урсулой Вайденфельд.

    Автор: Беттина Бауман, Элла Володина


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Как устроена избирательная система в Германии (24.09.2021)

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Выборы в бундестаг: почему многие немцы не знают, за кого голосовать

Выборы в бундестаг пройдут уже 26 сентября, однако многие избиратели еще не решили, за какую партию отдать свой голос. В числе причин такой неуверенности - уход Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ.  

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Ангела Меркель уходит из политики: кому достанется ее мандат в Мекленбурге-Передней Померании? (22.09.2021)  

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