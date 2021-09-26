 Комментарий: На выборах немцы дали малым партиям больше власти | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 27.09.2021

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Мнения

Комментарий: На выборах немцы дали малым партиям больше власти

Немецкие избиратели проголосовали за перемены. Доминирующая роль ХДС/ХСС и СДПГ уходит в прошлое. Отличный шанс для политики в Германии начать меняться, считает Мануэла Каспер-Клэридж.

Велисипедист едет мимо избирательных плакатов ХДС, СДПГ и зеленых

Предвыборные плакаты первой тройки партий по итогам выборов в бундестаг

Перемены настали. Мнение немецких избирателей однозначно: хватит минимальных компромиссов прежней "большой коалиции" консерваторов из ХДС/ХСС и социал-демократов. Вперед к решению больших задач: защите климата, цифровизации и необходимой модернизации Германии. Этот титанический труд можно осилить только вместе с малыми партиями. При всех возможных вариантах будущей правительственной коалиции в ФРГ и у "зеленых", и у свободных демократов есть весомое право голоса. Без них ничего не получится. И это хорошо. Возможно, теперь в Германии появится новый либеральный центр.

Дорогая "зеленая" невеста

Явный прирост голосов, отданных за "Союз-90/"зеленые", по сравнению с предыдущими выборами отчетливо демонстрирует, что избиратели испугались последствий изменений климата. С таким результатом "зеленые" уверенно вступят в зондирующие переговоры по формированию правящей коалиции. Эта партия - невеста, которой все добиваются и которая может сделать свое приданое очень дорогим. Однако Германия, вероятно, оказалась менее готовой к переменам, чем того ожидали "зеленые" во главе с их кандидатом в канцлеры Анналеной Бербок (Annalena Baerbock). Тем более когда эти перемены стоят денег. И это тоже показали итоги голосования.

Голос СвДП имеет вес

Формирование нового правительства едва ли будет возможным и без Свободной демократической партии (СвДП). Либералы видят себя большими противниками запретов и могут заставить "зеленых" умерить некоторые из своих желаний. Свободные демократы полагаются на законы рынка, делают ставку на цифровизацию и снижение бюрократических барьеров, а также выступают за защиту климата без повышения налогов. Как это должно работать, им предстоит объяснить в ходе зондирующих переговоров по формированию правительства. 

Для блока ХДС/ХСС настало время уйти в оппозицию

Поражение на выборах блока партий из Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - однозначно, хотя потеря ими голосов и оказалась менее серьезной, чем предсказывали большинство опросов общественного мнения. Как бы там ни было - сильный уход в минус по сравнению с прошлыми выборами в бундестаг невозможно представить в лучшем свете.

Мануэла Каспер-Клэридж - главный редактор DW

Мануэла Каспер-Клэридж

Кандидату от блока на пост канцлера Армину Лашету (Armin Laschet) не удалось убедить избирателей, хотя в роли премьер-министра земли Северный Рейн - Вестфалия он вполне успешен. Христианско-социальный союз - партнер ХДС в Баварии - тоже потерпел сокрушительное поражение. Его результат бесспорно худший за всю историю выборов в бундестаг с 1949 года. После 16 лет в правительстве для блока ХДС/ХСС настало время уйти в оппозицию.

Коалиция "Ямайка"

Тем не менее ХДС/ХСС сделает все возможное, чтобы возглавить новое правительство, в которое на правах младших партнеров вошли бы "зеленые" и свободный демократы. По традиционным цветам партий, такую коалицию в Германии называют "Ямайка". Это возможно, даже если консервативный блок займет второе место по окончательным итогам голосования. Решающим фактором является то, каким партиям удастся сформировать коалицию большинства. За послевоенную историю Германии канцлером трижды становился представитель партии, не набравшей большинство голосов.

Меркель 2.0

Это может стать серьезным вызовом для канцлера от СДПГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), благодаря которому социал-демократы победили на нынешних выборах. Несмотря на то, что отрыв то ХДС/ХСС крайне незначителен, Шольцу удалось осуществить беспрецедентный рывок вперед. Ведь еще в начале избирательной кампании социальные демократы топтались в опросах на уровне 12 процентов голосов. Казалось, что партия, некогда представляашая интересы всех групп населения, терпит полный крах. Олафу Шольцу удалось переломить этот негативный тренд. Неясным оставалось лишь то, за что выступает он лично, что для него действительно важно. Он производит впечатление "Меркель 2.0": предсказуемый, трезво мыслящий, не проявляющий сильных эмоций. Но, очевидно, такой Шольц  пришелся по душе избирателям.

Коалиция "светофор"

Теперь Олаф Шольц должен продемонстрировать, на что он способен. Если Шольц хочет стать следующим канцлером ФРГ, ему нужно быстро начать зондирующие переговоры о формировании правительства с "зелеными" и либералами. Его цель - красно-желто-зеленая коалиция, или ветофор". Сформировать ее будет нелегко, ведь ему придется пойти на уступки малым партиям, например, в вопросах защиты климата или налоговой политики. То же самое будет пытаться сделать и ХДС, который дышит ему в затылок.

Результат пока не ясен, но продолжения политики Ангелы Меркель (Angela Merkel) немцы не хотят. По сравнению с прежними временами власти и степени влияния у крупных партий ХДС и СДПГ стало значительно меньше. Немецкая политика становится пестрой. Это шанс начать решать серьезные проблемы будущего - с заботой о климате и развитием цифровых технологий. 

Автор: Мануэла Каспер-Клэридж, главный редактор Deutsche Welle

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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