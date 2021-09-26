Выборы в Германии: смена власти и два претендента на пост канцлера ФРГ

Состоявшиеся 26 сентября выборы в бундестаг не дали однозначного ответа на вопрос, кто сменит Ангелу Меркель (Angela Merkel) на посту канцлера ФРГ. После четырех сроков во главе правительства Германии она больше не баллотировалась. Заявку на этот пост по итогам голосования вечером в воскресенье подали как кандидат Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц (Olaf Scholz) - министр финансов и вице-канцлер в нынешнем правительстве, так и Армин Лашет (Armin Laschet) - председатель Христианско-демократического союза (ХДС). Эту консервативную партию долгое время возглавляла сама Меркель.

В настоящее время консерваторы и социал-демократы являются партнерами по правительству. Оно продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров, а Ангела Меркель окончательно покинет свой пост только после того, как новый состав парламента изберет следующего главу правительства.

Результаты правивших до сих пор партий

Формальными победителями выборов стали социал-демократы, набравшие согласно неофициальным предварительным результатам около 26% голосов - примерно на 5 процентных пунктов больше, чем на предыдущих выборах в 2017 году.

Берлин 26 сентября 2021 года: очередь на избирательном участке

Для многих такой успех СДПГ стал сюрпризом, учитывая тот факт, что еще весной рейтинг партии составлял около 15%. Считается, что в лидеры избирательной гонки социал-демократов вытянул Олаф Шольц.

Вместе с тем разрыв между первым и вторым местами составил менее двух процентных пунктов, что и дало основания кандидату консервативного блока ХДС/ХСС Армину Лашету также претендовать на роль лидера будущей правящей коалиции. Однако результат в 24 с небольшим процента является худшим за всю историю партийного блока, который на 13 из 19 выборов в бундестаг получал больше 40% и ни разу - меньше 30%.

Как выступили на выборах оппозиционные партии

На третьем месте с результатом в 14,6% - "Союз 90"/"зеленые". Это существенно больше, чем в 2017 году (8,9%), но намного меньше, чем рассчитывала эта партия, впервые в истории также выдвинувшая собственного кандидата в канцлеры - своего сопредседателя Анналену Бербок (Annalena Baerbock). В мае у "зеленых" был самый высокий партийный рейтинг, достигавший 28%.

Лидер СвДП Кристиан Линднер хотел бы занять пост министра финансов в будущем правительстве

Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) немного улучшила свой результат по сравнению с 2017 годом (10,7%) до 11,5%.

Результат правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) оказался хуже, чем четыре года назад: 10,5% вместо 12,6%. Еще более серьезные потери понесла Левая партия. Посткоммунисты по предварительным данным получили только около 5% голосов (в 2017 году - 9,2%), и к моменту публикации этой статьи было еще не совсем ясно, преодолели ли они вообще пятипроцентный барьер.

Явка на выборах составила около 76% и осталась практически на том же уровне, что и в 2017 году.

Два варианта будущей правящей коалиции

Итоги выборов в принципе позволяют возобновить правительственную коалицию последних 8 лет, но со сменой ролей - главная у социал-демократов, а консерваторы - младший партнер. Но такой вариант пока исключают и Олаф Шольц, и Армин Лашет.

Сопредседатели партии "зеленых" Анналена Бербок и Роберт Хабек имеют реальные шансы на министерские посты

Учитывая, что с правыми популистами из АдГ вести переговоры об их участии в правительстве никто не будет, а позиции посткоммунистов из Левой партии сильно ослабли, реалистичными остаются только два тройственных союза - "зеленые" и либералы с социал-демократами и канцлером Олафом Шольцем, или они же с консерваторами и главой правительства Армином Лашетом.

Какой из двух этих вариантов в конце концов станет реальностью, выяснится в ходе зондирующих переговоров, которые в ближайшие недели будут вести представители этих четырех политических сил.

Что результаты выборов в Германии означают для России

Для России любой из этих двух вариантов будущей правительственной коалиции в Германии может означать дальнейшее охлаждение отношений или даже ужесточение политики Берлина в отношении Москвы. Ведь и "зеленые", и либералы относятся к внутренней и внешней политике российского президента Владимира Путина более критично, чем правительство Меркель.

Так, "зеленые" - решительные противники газопровода "Северный поток - 2", жестко осуждают аннексию Крыма, высказывались за поставки немецких вооружений Украине и расширение санкций против РФ. А либералы, для которых традиционно очень важна правозащитная тематика, проявляют повышенное внимание к теме прав человека в России. Кроме того, СвДП предлагала ввести мораторий на ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2", чтобы добиться освобождения российского оппозиционера Алексея Навального.

Мануэла Швезиг празднует победу на выборах в Мекленбурге - Передней Померании

Вместе с тем убедительная победа социал-демократов (40% по предварительным данным) на проходивших 26 сентября выборах в земле Мекленбург - Передняя Померания укрепила позиции местного премьер-министра Мануэлы Швезиг (Manuela Schwesig). Она активно поддерживает "Северный поток - 2", приемный терминал которого находится в этой федеральной земле на территории бышей ГДР. Свое возросшее влияние она сможет использовать в руководстве СДПГ для лоббирования интересов "Газпрома".

Смотрите также: