В Берлине продлили голосование на выборах из-за хаоса и очередей

В Берлине продлили голосование на выборах в бундестаг: многие люди все еще ждут в длинных очередях, на некоторых участках не хватает бюллетеней. Иногда чтобы попасть к избирательной урне, людям приходится стоять больше часа. Причина, в частности, связана с тем, что в столице Германии в воскресенье, 26 сентября, одновременно проходят несколько выборов. Так, параллельно с выборами в бундестаг проводятся голосование в земельный парламент, а также в районные управы (Bezirksverordnetenversammlungen). К тому же в столице ФРГ сейчас проходит референдум о разработке закона, который позволил бы властям отчуждать собственность у концернов недвижимости. И в дополнение к перечисленному - многие улицы в центре города с утра были перекрыты из-за марафона, в котором участвовало около 25 000 человек.

В Берлине хаос

"Здесь сейчас хаос. Несколько выборов одновременно с Берлинским марафоном - это не могло пройти хорошо. Результат: у нас больше нет бюллетеней для голосования", - рассказал газете Die Welt председатель избирательной комиссии на одном из участков на западе Берлина.

Как сообщила газета Tagesspiegel, председатель земельной избирательной комиссии Берлина дал возможность избирателям проголосовать и после 18.00, поскольку многие люди все еще ждут в очередях. Однако тем, кто присоединился к очереди после 18.00, голосовать запрещено.

Тем временем результаты экзитполов не определили победителя на парламентских выборах в Германии. Победу может одержать как консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), так и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). По данным опросов избирателей, обнародованным после закрытия участков для голосования вечером в воскресенье, обе партии набирают по 25 процентов голосов.

Смотрите также: