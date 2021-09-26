Результаты экзитполов не определили победителя на выборах в Германии

На парламентских выборах в ФРГ победу может одержать как консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), так и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). По данным опросов избирателей, проведенным социологической службы Infratest dima, обе партии набирают по 25 процентов голосов. Эти цифры были обнародованы сразу после закрытия участков для голосования в воскресенье, 26 сентября,
На третьем месте - партия "Союз-90/"зеленые", набравшая 15 процентов голосов. Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" и Свободная демократическая партия (СвДП) набрали по 11 процентов голосов. По данным Infratest dimap, в парламент также проходит Левая партия. За нее проголосовали 5 процентов избирателей.
Избирательные участки закрылись в 18.00 по местному времени (19.00 мск). Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) не выдвигала свою кандидатуру на прошедших выборах. Однако она останется на своем посту, пока не будет выбран ее преемник или преемница и сформировано новое правительство Германии.
Наибольшее число партий с момента воссоединения Германии
В нынешних парламентских выборах участвовало наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. По данным Федеральной избирательной комиссии, своих кандидатов выдвинули 47 политических объединений. Реальные шансы попасть в парламент, согласно опросам, имеют блок ХДС/ХСС, социал-демократы, "зеленые", либералы из Свободной демократической партии (СвДП), "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Левая партия. Всего за места в бундестаге боролось рекордное число кандидатов - 6211, в том числе 2024 женщины.
Парламент формируется по смешанной системе
На протяжении последних 16 лет правительство ФРГ возглавляла Ангела Меркель из Христианско-демократического союза (ХДС). Последние восемь лет младшим партнером блока ХДС/ХСС по правительственной коалиции была Социал-демократическая партия Германии.
Немецкий парламент насчитывает не менее 598 депутатов. Формируется он по смешанной системе. Половина мест отводится кандидатам, которые были избраны в 299 одномандатных округах простым большинством голосов, то есть по мажоритарной системе. Вторая половина распределяется между кандидатами, прошедшими в бундестаг по партийным спискам, в зависимости от того, сколько голосов получила та или иная партия. По оценкам экспертов, в новый состав бундестага могут войти от 672 до 912 депутатов.
Рекордное число избирателей проголосовало по почте
В течение нескольких недель поступали сообщения о том, что рекордное число избирателей проголосовало по почте. Одна из причин - пандемия коронавируса. Доля таких избирателей может составить около 40 процентов.
Граждане Германии избрали депутатов 20-го по счету бундестага. Через несколько недель законодателям предстоит избрать нового федерального канцлера, который затем сформирует правительство.
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Ангела Меркель
Ангела Меркель (Angela Merkel) - политический долгожитель: дочь пастора из бывшей ГДР возглавляет правительство Германии уже более 12 лет, заступив на пост канцлера в четвертый раз. Многолетний бессменный глава ХДС знаменита своим прагматизмом: один из примеров - отказ от ядерной энергетики. И даже решение открыть границы для беженцев в итоге лишь ненадолго сказалось на рейтинге Меркель.
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Франк-Вальтер Штайнмайер
Для большинства жителей Германии президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) много лет является лицом немецкой дипломатии и символом стабильности. К примеру, в бытность министром иностранных дел он заслужил всеобщее уважение благодаря своим настойчивым попыткам наладить отношения между Москвой и Киевом после эскалации конфликта в 2014 году.
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Министр иностранных дел в новом правительстве Меркель, социал-демократ Хайко Мас (Heiko Maas) в прежнем кабинете был министром юстиции. Он слывет стойким противником нарушения прав и свобод человека. "Я - за справедливость. Это дело всей моей политической жизни, мое кредо", - подчеркивает Мас. Он не относится к тем, кто выступают со скороспелыми заявлениями, но свою позицию отстаивает твердо.
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Вольфганг Шойбле
Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), который с 2009 по 2018 годы был министром финансов ФРГ, является председателем бундестага нового созыва. Шойбле - настоящий политический старожил. В 1984 году он уже возглавлял ведомство федерального канцлера при Гельмуте Коле. В 1990 году на Шойбле было совершено покушение, с тех пор он прикован к инвалидной коляске.
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Хорст Зеехофер
Министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), в прошлом премьер-министр Баварии, известен своими громкими заявлениями. В ноябре 2015 года он подверг резкой критике политику Меркель в отношении беженцев. Еще одна щекотливая тема - отношения лидера Христианско-социального союза (ХСС) с Владимиром Путиным: в 2017 году Зеехофер дважды встречался с российским лидером в Москве.
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Сара Вагенкнехт
За диалог с Москвой выступает и экс-глава Левой партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht). Она не раз требовала распустить НАТО и заменить альянс системой европейской коллективной безопасности с участием РФ, а также заявляла о неэффективности санкций, введенных против Москвы. Кроме того, "левые" также призывают прекратить зарубежные миссии бундесвера.
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Кристиан Линднер
На выборах в бундестаг Свободная демократическая партия (СвДП) получила 10,7% и вернулась в федеральный парламент. Это, прежде всего, заслуга лидера либералов Кристиана Линднера (Christan Lindner), реформировавшего партию. В 2017 году Линднер оказался в центре внимания после высказываний о Крыме: 38-летний политик призвал "заморозить" этот вопрос на время и сотрудничать с РФ там, где это возможно.
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Джем Оздемир
В свою очередь бывший сопредседатель партии "Союз 90/"зеленые", ныне депутат бундестага Джем Оздемир (Cem Özdemir) придерживается противоположного мнения. Немецкий политик с турецкими корнями призвал ужесточить санкции против России в связи с эскалацией конфликта на востоке Украины и назвал неуместными разговоры об их ослаблении.
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Фрауке Петри
По итогам выборов 24 сентября правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые прошла в бундестаг. Однако ее сопредседатель Фрауке Петри (Frauke Petry), известная своей жесткой позицией в отношении беженцев, сенсационно объявила, что покидает АдГ из-за ее радикализации. Позже она подтвердила регистрацию домена dieblauen.de ("голубые"), заявив, что речь идет о новой инициативе.
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Александер Гауланд
Национал-консервативное крыло АдГ представляет зампредседателя партии Александер Гауланд (Alexander Gauland), также известный своими провокационными высказываниями. Его мнение, что "Крым - исконно российская территория", популярно в российских СМИ. В то же время заявление Гауланда о том, что немцы могут гордиться "подвигами немецких солдат" в обеих мировых войнах, в РФ мало кто заметил.
Автор: Александра Елкина