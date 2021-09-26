Президент ФРГ и другие политики проголосовали на выборах в бундестаг

Ряд влиятельных германских политиков уже проголосовал на выборах в бундестаг. Так, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и его супруга Эльке Бюденбендер (Elke Büdenbender) в воскресенье, 26 сентября, отдали свои голоса на избирательном участке в начальной школе имени Эриха Кестнера в округе Далем на юго-западе Берлина.

"Голосующие реализуют демократию на практике", - сказал Штайнмайер. Он поблагодарил около 650 тысяч волонтеров, которые помогали в организации избирательного процесса, назвав их работу "служением обществу". Глава государства добавил, что именно на этих выборах решается, в каком направлении пойдет развитие ФРГ в ближайшие четыре года.

Кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц (Olaf Scholz) и его соперница от партии "Союз-90/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) проголосовали в Потсдаме (земля Бранденбург). Армин Лашет (Armin Laschet) от блока ХДС/ХСС - в родном Ахене (Северный Рейн - Вестфалия). Шольца и Лашета также сопровождали супруги, Бербок пришла на участок вместе с мужем.

Маркус Зёдер (Markus Söder), премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС), и его жена Карин отдали свои голоса на избирательном участке в Нюрнберге. В разговоре с журналистами политик признался, что не нервничает в связи с исходом выборов, однако испытывает некоторое напряжение. "Бывают и лучшие дни", - заявил он.

Вокруг голосования кандидата от ХДС Лашета развернулась дискуссия

Дискуссия развернулась вокруг голосования Армина Лашета, который таким образом сложил бюллетень, когда опускал его в урну, что на бланке было видно, что он поддержал ХДС. У его супруги отметка на бюллетене также была частично заметна, уточняет агентство dpa. В настоящий момент обсуждается, может ли это привести к тому, что голос Лашета не будет зачтен.

Участки закроются в 19.00 мск

На протяжении последних 16 лет правительство ФРГ возглавляла Ангела Меркель (Angela Merkel) из консервативного Христианско-демократического союза (ХДС). На нынешних выборах она не выдвинула свою кандидатуру. Блок ХДС/ХСС на этих выборах в бундестаг представляет Армин Лашет. Кроме него за пост канцлера ФРГ борются кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц и кандидат от партии "Союз-90/"зеленые" Анналена Бербок. То, что в 2021 году три, а не две партии выставили своих кандидатов в канцлеры, - особенность нынешних выборов.

Немецкий парламент насчитывает не менее 598 депутатов. Формируется он по смешанной системе. Половина мест отводится кандидатам, которые были избраны в 299 одномандатных округах простым большинством голосов, то есть по мажоритарной системе. Вторая половина распределяется между кандидатами, прошедшими в бундестаг по партийным спискам, в зависимости от того, сколько голосов получила та или иная партия.

По данным Федерального статистического ведомства, на нынешних выборах в бундестаг участвовать в голосовании имеют право около 60,4 млн немцев - 31,2 млн женщин и 29,2 млн мужчин. При этом около 2,8 млн граждан смогут проголосовать на парламентских выборах впервые: это 4,6 процента всех зарегистрированных избирателей.

Участки по всей Германии закроются в 18.00 по местному времени (19.00 мск).

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