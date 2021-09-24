Штайнмайер: Союзники смогут положиться на ФРГ и после выборов

Союзники Германии смогут на нее положиться и после выборов в бундестаг 26 сентября и формирования нового кабинета. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в пятницу 24 сентября, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Наши партнеры могут положиться на нас, а наши конкуренты должны продолжать считаться с нами", - подчеркнул Штайнмайер. - В это время политических преобразований в моей стране я хочу заверить вас: даже после этих выборов Германия останется страной, которая осознает свои международные обязательства и будет их выполнять".
"Ситуация в мире сегодня во многих отношениях - отрезвляющая", - отметил президент. В качестве одного из примеров геополитического разочарования глава германского государства привел захват власти в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан". Однако мир не долженс этим смириться - это "было бы неправильным уроком", уверен Штайнмайер.
Поддержание мирового порядка в интересах всех
Президента Германии напомнил также крупным державам, таким как США, Китай и Россия, об их ответственности перед остальным миром. "Прерогативы, которыми пользуются крупные державы в системе ООН, имеют свое оправдание только до тех пор, пока эти страны продвигают и поддерживают международный порядок мира в интересах всех - а не игнорируют или подрывают его в соответствии с произвольными собственными интересами", - подчеркнул политик.
Германия, как и ряд других государств мира, давно призывает к реформе Совета Безопасности ООН, в котором на данном этапе только пять стран (США, Россия, Китай, Франция и Великобритания) могут воспользоваться правом вето, напоминает Reuters.
Франк-Вальтер Штайнмайер призвал страны к большему реализму "в определении и расстановке приоритетов". Президент ФРГ также выразил уверенность, что необходимо "расширять наш инструментарий - дипломатический, военный, гражданский, гуманитарный". Мировое сообщество должно стать сильнее не только в смысле обороны, но и в смысле переговоров, резюмировал он.
Перед выборами в бундестаг
Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября. Согласно последним опросам общественного мнения, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) поддерживают около 25 процентов избирателей, блок ХДС/ХСС набирает 22 процента голосов респондентов, а идущие третьими "зеленые" - 17 процентов. Либеральная СвДП может рассчитывать на поддержку 12% избирателей, Левая партия - на шесть процентов, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" - на 10 процентов.
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Автор: Максим Нелюбин