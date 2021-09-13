 За кого будут голосовать немцы на выборах в бундестаг ФРГ 26 сентября? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 14.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

За кого будут голосовать немцы на выборах в бундестаг ФРГ 26 сентября?

Как отличаются политические предпочтения молодого и более старшего поколения граждан Германии? На чьей стороне симпатии горожан и сельских жителей? DW - с ответами на эти вопросы перед выборами.

Люди на оживленной улице

На политические предпочтения немцев влияют многие факторы

Около 60 миллионов граждан Германии 26 сентября могут воспользоваться своим избирательным правом и проголосовать на выборах в бундестаг. На политические предпочтения немцев большое влияние оказывает возраст избирателей.

Люди старшего поколения склонны поддержать давно и прочно утвердившиеся на политической арене партии: идущие в парламент единым блоком Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС), а также Социально-демократическую партию Германии (СДПГ) или либералов из Свободной демократической партии (СвДП). Для своих избирателей эти партии символизируют стабильность и процветание. На протяжении всей истории Федеративной Республики Германия ею всегда управляли канцлеры только от ХДС или СДПГ.

Нико Зигель

Нико Зигель

Нико Зигель (Nico Siegel), исполнительный директор берлинского Института исследования общественного мнения Infratest dimap, поясняет DW: "Среди пожилых избирателей чаще, чем среди молодых, существуют устоявшиеся в течение долгих лет связи с партиями. Двадцать и более лет назад ХДС, ХСС и СДПГ были сильнейшими партиями: в середине 1970-х годов вместе они порой набирали на выборах до 90 процентов голосов".

Тем не менее политические предпочтения могут меняться и в этой возрастной группе, говорит Зигель: "Перед предстоящими выборами в бундестаг симпатии избирателей колеблются между ХДС/ХСС и СДПГ. Пожилой электорат часто ценит опыт, компетентность, уверенность и спокойную харизму, и поэтому голосует за партии центра. За три недели до выборов максимальной поддержкой избирателей пользуется кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) ".

Молодежь часто выбирает "зеленых"

Партия "Союз-90"/"Зеленые" тоже давно заняла свое место на политической сцене, но за нее, как правило, голосуют более молодые избиратели. К примеру, на последних выборах в Европарламент в 2019 году "зеленые" набрали рекордные 34% среди избирателей моложе 24 лет, но их общий результат составил всего 20,5%.

Молодые немцы придают очень большое значение защите климата. По результатам недавнего исследования, проведенного немецкой экологической группой NABU, чем старше становятся люди, тем меньше готовы они учитывать при голосовании за политические партии озабоченность нового поколения экологическими вопросами.

Инфографика Актуальный рейтинг немецких партий

В возрастной группе 30-39 лет этот показатель составляет более 40%, среди 40-49-летних он снижается до 36%, среди 50-64-летних - до 30%. А в группе избирателей старше 65 лет интересы молодежи в области защиты окружающей среды готовы учитывать при принятии решения на выборах всего 27,9%.

Старшее поколение чаще голосует активнее

В последние годы привлекательность традиционных немецких политических сил - консерваторов из ХДС/ХСС и социал-демократов - у избирателей снизилась. Сегодня едва ли можно представить, что каждая из них наберет на выборах в бундестаг 30% и больше. Но еще в 2013 году блок ХДС/ХСС получал более 42% голосов. Зато уже на следующих выборах, в 2017 году, результат консерваторов упал до 33%.

Что касается активности избирателей, то с возрастом она увеличивается. На всех федеральных выборах с 1953 по 2009 годы самая высокая явка наблюдалась в возрастной группе старше 60 лет. На парламентских выборах 2013 года на избирательные участки пришли почти 80% таких граждан ФРГ - этот показатель превысил общую явку в 73%. В 2017 году самыми активными избирателями были лица в возрасте от 60 до 69 лет - 81%. 

Инфографика За какого кандидата проголосовали бы немцы на прямых выборах канцлера, если бы это было возможно

Сельские жители более консервативны

Существенно отличаются и политические взгляды немецких избирателей в зависимости от типа населенного пункта, где они проживают. К примеру, решение о переходе на возобновляемые источники энергии и более активное использование энергии солнца и ветра, в основном, поддерживают жители больших городов. А вот те, кто живет в сельской местности, напротив, с недоверием относятся к реализации этого решения и появлению неподалеку от их домов многочисленных ветряков.

Исследование Кембриджского университета, в ходе которого изучались различия в электоральных предпочтениях жителей городов и сельской местности во всех странах ЕС, выявило, что чем меньше населенный пункт, тем более консервативны его обитатели. Они более скептически относятся к вопросам миграции, а также к последствиям глобализации и изменениям климата.

При этом социологи установили, что у жителей сельских регионов явка выше, чем у горожан. В маленьких городах и поселках по-прежнему сильны позиции блока ХДС/ХСС, но местные избиратели нередко отдают голоса и популистским партиям. А среди жителей больших городов с большим числом молодых избирателей, нередко с высшим образованием, высокой поддержкой пользуются "зеленые".

Предугадать выбор немецких избирателей все сложнее

В течение последних лет поведение немецких избирателей на выборах становится все менее предсказуемым, что постоянно приводит к сюрпризам. К примеру, кандидат от блока ХДС/ХСС Армин Лашет (Armin Laschet) еще в июне пользовался сравнительно высокой популярностью у избирателей, в том числе, у молодых. Опросы Института рыночных исследований Appinio указывали на то, что свои голоса ему отдали бы 26% респондентов в возрасте от 16 до 24 лет.

Тогда у Лашета был реальный шанс возглавить новое правительство после ухода Ангелы Меркель (Angela Merkel). Но на финише избирательной кампании вперед вырвалась СДПГ, и сейчас симпатии избирателей на стороне ее кандидата в канцлеры Олафа Шольца. Так что предугадать реальный исход голосования становится все сложнее.

Смотрите также:

  • в офисе ведомства канцлера ФРГ

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    Офис Ангелы Меркель

    Вот такая игра света и тени - в офисе ведомства канцлера ФРГ. Ангела Меркель (Angela Merkel) в последние годы проводила здесь много времени. Государственный выставочный центр в Дрездене демонстрирует реальные и постановочные фотографии, которые сделал Андреас Мюе (Andreas Mühe).

  • Женщина, похожая на Меркель, сидит на кровати

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    В спальне

    Прическа, поза и блейзер соответствуют образу канцлера Ангелы Меркель. Но спиной к нам сидит ее двойник - мать фотографа. Этот снимок сделан в спальне в служебной квартире канцлерской резиденции в Бонне.

  • Женщина поднимается по лестнице из бассейна

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    В бассейне

    А вот она поднимается по лестнице из бассейна в канцлерском бунгало в Бонне. Сцена снова постановочная, но она могла бы произойти, считает фотограф, после ухода Меркель с поста канцлера осенью 2021 года.

  • Двойник Меркель позирует у ели

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    В тени

    Большая ель. На ее фоне фигура женщины кажется миниатюрной. Андреас Мюе сфотографировал свою 70-летнюю мать Аннегрет Хан (Annegret Hahn) в излюбленной позе Ангелы Меркель - игра реальности с вымыслом.

  • Ангела Меркель у ели

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    Под елью

    На этой фотографии Меркель настоящая. Снимок сделан в 2008 году. Андреас Мюе произвел им фурор.

  • Двойник Меркель на террасе

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    На террасе

    Двойник Меркель на террасе бунгало канцлера: поза, прическа и блейзер - типичные особенности политика Ангелы Меркель, в которой фотохудожник уже видит "историческую личность".

  • Ангела Мекель во время официальной съемки в фотостудии

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    В фотостудии

    Ангела Меркель в этом кадре в студии фотографа выглядит спокойной. Снимок сделан Андреасом Мюе в 2011 году.

    Автор: Штефан Деге, Виктор Вайц


Смотреть видео 03:05

Прощальная речь Меркель в бундестаге: что сказала канцлер? (07.09.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Как ведется предвыборная борьба в регионе ФРГ, пострадавшем от наводнения (02.09.2021)  

Выборы в бундестаг: почему Россию ругают немецкие либералы и любят правопопулисты. DW Новости (03.09.2021)  

Также по теме

Olaf Scholz, German Finance Minister, Vice-Chancellor and the Social Democrats (SPD) candidate for Chancellor bumps fists with Armin Laschet, North Rhine-Westphalia's State Premier and the Christian Democratic Union (CDU) candidate for Chancellor (R) as Annalena Baerbock co-leader of Germany's Greens and her party's candidate for Chancellor (C) reacts a prior to the start of an election TV debate in Berlin on September 12, 2021, ahead of general elections taking place on September 26, 2021. (Photo by Michael Kappeler / POOL / AFP) (Photo by MICHAEL KAPPELER/POOL/AFP via Getty Images)

Что нужно знать о вторых теледебатах кандидатов в канцлеры Германии 13.09.2021

За две недели до выборов в бундестаг кандидат в канцлеры Германии от социал-демократов Олаф Шольц на теледебатах зафиксировал лидерство. О чем говорили и о чем молчали - в материале DW.

13.08.21 *** Olaf Scholz und Annalena Baerbock bei der Veranstaltung Frauen Stimmen Gewinnen im Hans Otto Theater. Potsdam, 13.08.2021 *** Olaf Scholz and Annalena Baerbock at the event Women Voices Win at the Hans Otto Theater Potsdam, 13 08 2021 Foto:xT.xBartillax/xFuturexImage

Кандидаты в канцлеры ФРГ Шольц и Бербок: из конкурентов - в партнеры? 14.09.2021

Такого в Германии еще не было. Два кандидата в канцлеры ФРГ - Олаф Шольц и Анналена Бербок - будут бороться за место в бундестаге в одном и том же избирательном округе в Потсдаме.

FOTOMONTAGE:Noch vor der Bundestagswahl treffen die Kanzlerkandidaten drei Mal bei Triellen im Fernsehen aufeinander. Am Sonntag, den 29. August, treffen die drei Kanzlerkandidaten im ersten Wahl-Triell aufeinander. Die Diskussionsrunde wird um 20.15 Uhr bei RTL und ntv uebertragen. Die Kanzlerkandidaten zur Bundestagswahl 2021: v.li:Armin LASCHET (CDU),Annalena BAERBOCK, (Buendnis 90/die Gruenen),Olaf SCHOLZ (SPD).

Кандидаты в канцлеры Германии: что (не) делать, чтобы победить? 09.09.2021

Политический советник Франк Штаусс рассказал DW о фатальных ошибках, здравомыслящих немецких избирателях и о том, как завоевать их доверие.

Реклама