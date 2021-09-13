За кого будут голосовать немцы на выборах в бундестаг ФРГ 26 сентября?

Около 60 миллионов граждан Германии 26 сентября могут воспользоваться своим избирательным правом и проголосовать на выборах в бундестаг. На политические предпочтения немцев большое влияние оказывает возраст избирателей.

Люди старшего поколения склонны поддержать давно и прочно утвердившиеся на политической арене партии: идущие в парламент единым блоком Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС), а также Социально-демократическую партию Германии (СДПГ) или либералов из Свободной демократической партии (СвДП). Для своих избирателей эти партии символизируют стабильность и процветание. На протяжении всей истории Федеративной Республики Германия ею всегда управляли канцлеры только от ХДС или СДПГ.

Нико Зигель

Нико Зигель (Nico Siegel), исполнительный директор берлинского Института исследования общественного мнения Infratest dimap, поясняет DW: "Среди пожилых избирателей чаще, чем среди молодых, существуют устоявшиеся в течение долгих лет связи с партиями. Двадцать и более лет назад ХДС, ХСС и СДПГ были сильнейшими партиями: в середине 1970-х годов вместе они порой набирали на выборах до 90 процентов голосов".

Тем не менее политические предпочтения могут меняться и в этой возрастной группе, говорит Зигель: "Перед предстоящими выборами в бундестаг симпатии избирателей колеблются между ХДС/ХСС и СДПГ. Пожилой электорат часто ценит опыт, компетентность, уверенность и спокойную харизму, и поэтому голосует за партии центра. За три недели до выборов максимальной поддержкой избирателей пользуется кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) ".

Молодежь часто выбирает "зеленых"

Партия "Союз-90"/"Зеленые" тоже давно заняла свое место на политической сцене, но за нее, как правило, голосуют более молодые избиратели. К примеру, на последних выборах в Европарламент в 2019 году "зеленые" набрали рекордные 34% среди избирателей моложе 24 лет, но их общий результат составил всего 20,5%.

Молодые немцы придают очень большое значение защите климата. По результатам недавнего исследования, проведенного немецкой экологической группой NABU, чем старше становятся люди, тем меньше готовы они учитывать при голосовании за политические партии озабоченность нового поколения экологическими вопросами.

В возрастной группе 30-39 лет этот показатель составляет более 40%, среди 40-49-летних он снижается до 36%, среди 50-64-летних - до 30%. А в группе избирателей старше 65 лет интересы молодежи в области защиты окружающей среды готовы учитывать при принятии решения на выборах всего 27,9%.

Старшее поколение чаще голосует активнее

В последние годы привлекательность традиционных немецких политических сил - консерваторов из ХДС/ХСС и социал-демократов - у избирателей снизилась. Сегодня едва ли можно представить, что каждая из них наберет на выборах в бундестаг 30% и больше. Но еще в 2013 году блок ХДС/ХСС получал более 42% голосов. Зато уже на следующих выборах, в 2017 году, результат консерваторов упал до 33%.

Что касается активности избирателей, то с возрастом она увеличивается. На всех федеральных выборах с 1953 по 2009 годы самая высокая явка наблюдалась в возрастной группе старше 60 лет. На парламентских выборах 2013 года на избирательные участки пришли почти 80% таких граждан ФРГ - этот показатель превысил общую явку в 73%. В 2017 году самыми активными избирателями были лица в возрасте от 60 до 69 лет - 81%.

Сельские жители более консервативны

Существенно отличаются и политические взгляды немецких избирателей в зависимости от типа населенного пункта, где они проживают. К примеру, решение о переходе на возобновляемые источники энергии и более активное использование энергии солнца и ветра, в основном, поддерживают жители больших городов. А вот те, кто живет в сельской местности, напротив, с недоверием относятся к реализации этого решения и появлению неподалеку от их домов многочисленных ветряков.

Исследование Кембриджского университета, в ходе которого изучались различия в электоральных предпочтениях жителей городов и сельской местности во всех странах ЕС, выявило, что чем меньше населенный пункт, тем более консервативны его обитатели. Они более скептически относятся к вопросам миграции, а также к последствиям глобализации и изменениям климата.

При этом социологи установили, что у жителей сельских регионов явка выше, чем у горожан. В маленьких городах и поселках по-прежнему сильны позиции блока ХДС/ХСС, но местные избиратели нередко отдают голоса и популистским партиям. А среди жителей больших городов с большим числом молодых избирателей, нередко с высшим образованием, высокой поддержкой пользуются "зеленые".

Предугадать выбор немецких избирателей все сложнее

В течение последних лет поведение немецких избирателей на выборах становится все менее предсказуемым, что постоянно приводит к сюрпризам. К примеру, кандидат от блока ХДС/ХСС Армин Лашет (Armin Laschet) еще в июне пользовался сравнительно высокой популярностью у избирателей, в том числе, у молодых. Опросы Института рыночных исследований Appinio указывали на то, что свои голоса ему отдали бы 26% респондентов в возрасте от 16 до 24 лет.

Тогда у Лашета был реальный шанс возглавить новое правительство после ухода Ангелы Меркель (Angela Merkel). Но на финише избирательной кампании вперед вырвалась СДПГ, и сейчас симпатии избирателей на стороне ее кандидата в канцлеры Олафа Шольца. Так что предугадать реальный исход голосования становится все сложнее.

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