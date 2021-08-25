 Как Кличко советовал партии Меркель избежать нокаута на выборах | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 04.09.2021

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Германия

Как Кличко советовал партии Меркель избежать нокаута на выборах

Мэр Киева и бывший боксер Виталий Кличко выступил в Германии в новой роли - гостя избирательной кампании правящей партии ХДС. Ее лидеру нужен один совет - как победить, проигрывая.

Кличко и Лашет в Ганновере

Виталий Кличко и Армин Лашет в Ганновере

В отношениях Германии и Украины состоялась премьера. Впервые украинский политик выступил на избирательном мероприятии правящей партии на выборах в бундестаг. Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко в субботу, 4 сентября, был в Ганновере гостем молодежной организации правящего консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), которая в этот день принимала главу партии и кандидата в канцлеры Армина Лашета (Armin Laschet). За три недели до выборов 26 сентября партия Лашета утратила многолетнее лидерство и рискует проиграть - в опросах консерваторы отстают от социал-демократов на два-пять процентных пунктов.

Почему Кличко пригласили агитировать за Лашета

Участие иностранных политиков в избирательных мероприятиях - редкость в Германии, тем более, украинских. Кличко долго жил в Гамбурге, у него хорошие связи с ХДС, и он не раз бывал на съездах партии уходящего канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel).

Виталий Кличко на мероприятии в Ганновере в поддержку кандидата в канцлеры Лашета

Виталий Кличко на мероприятии в Ганновере в поддержку кандидата в канцлеры Лашета

Но, очевидно, на этот раз его пригласили в первую очередь как бывшего известного боксера, призванного помочь кандидату в канцлеры набрать очки среди молодежи. Еще недавно, весной, немецкие СМИ называли новоиспеченного главу ХДС "Армин Бальбоа", сравнивая его с героем культового фильма "Рокки". Лашет тогда выстоял в жесткой внутрипартийной борьбе против сильных конкурентов. Позднее он пытался обыграть этот имидж, посетив молодежную секцию по боксу, и побоксировал перед камерой, надев боксерские перчатки.

Те, кто ожидал увидеть нечто похожее в Ганновере, ошиблись - никакого ринга не было. На трибуне, установленной в парке у болотистого водоема, Кличко и Лашет выступили перед несколькими десятками молодых партийцев ХДС отдельно, и друг с другом перед камерами почти не общались. Лашет, обращаясь к сидящему в зале экс-чемпиону мира, пошутил, что не рискнул боксировать против "дорогого Виталия".

О чем говорил и о чем промолчал Кличко

Стоя в белоснежной рубашке в лучах теплого сентябрьского солнца, мэр Киева произнес на ломаном, но четком и понятном немецком языке короткую речь, а затем ответил на вопросы ведущей. Он был в хорошем настроении, выглядел уверенно и много улыбался. Начиная свое выступление, Кличко окинул взглядом присутствующих и спросил, есть ли Лашет, но ответом ему было лишь кряканье уток в пруду - глава ХДС задерживался.

Команда будущего Армина Лашета

"Команда будущего" Армина Лашета

Кличко говорил, что "жизнь - это борьба", что нужно "бороться за свою мечту" и "никогда не сдаваться", чем вызвал аплодисменты. Мэр Киева много внимания уделил Украине и ее желанию стать членом Евросоюза. Он говорил, что его страна уже семь лет противостоит "российской агрессии", что "молодые украинцы с оружием в руках" защищают не только свою мечту о европейском будущем, но и "мир и стабильность в Европе" - фразы, которые часто повторяют во время визитов за рубеж украинские президенты.

Находясь на избирательном мероприятии, Кличко держал себя нейтрально, ни разу не призвал голосовать за ХДС и не стал напрямую хвалить Лашета. Он лишь вспомнил, как в Германии тренер советовал ему собрать команду "самых лучших": от врача и менеджера до адвоката. Это упоминание было, пожалуй, единственным реверансом в сторону Лашета, который за день до этого представил свою "команду будущего".  

Кроссовки с флагами в подарок 

Когда ведущая прямо спросила его, что он думает о возможном приходе к власти в Германии левых - сценарии, который ХДС изо всех сил призывает избирателей предотвратить, - Кличко ответил уклончиво, назвав вопрос "философским". Отвечая на, пожалуй, главный вопрос мероприятия, - что бы он как бывший боксер посоветовал ХДС в финале избирательной кампании, - мэр Киева сказал, что любит поговорки (чем вызвал волну смеха среди присутствующих) и дал такой совет: "Лучшая защита - это нападение". 

Сам Лашет всего этого не слышал: кандидат в канцлеры появился на трибуне позднее и отвечал на вопросы юных партийцев вместе с членами своей "команды будущего". Об Украине Лашет не упомянул ни разу. Под конец Кличко, которому подарили белые кроссовки с флагами Украины и ФРГ, снова позвали на трибуну, но он лишь постоял рядом с немецкими политиками.

Уходя, Лашет, которому тоже подарили кроссовки, но только с немецким флагом, на ступеньках обменялся с украинским гостем несколькими фразами. О чем они говорили, не было слышно. Попрощавшись, политики разошлись в разные стороны. 

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