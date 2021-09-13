Кандидаты в канцлеры ФРГ Шольц и Бербок: из конкурентов - в партнеры?
Такого в Германии еще не было. Два кандидата в канцлеры ФРГ - Олаф Шольц и Анналена Бербок - будут бороться за место в бундестаге в одном и том же избирательном округе в Потсдаме.
Анналена Бербок и Олаф Шольц на одном из предвыборных мероприятий в Потсдаме
В преддверии выборов в бундестаг, намеченных на 26 сентября, особое внимание немецких СМИ приковано к происходящему в Потсдаме - бывшей резиденции прусских королей, а ныне столице федеральной земли Бранденбург, которая со всех сторон окружает Берлин.
Ведь вполне возможно, что совсем скоро именно Потсдам станет резиденцией следующего канцлера страны. Здесь за мандат депутата бундестага будут бороться сразу два кандидата в канцлеры ФРГ - представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц (Olaf Scholz) и сопредседатель оппозиционной партии "Союз-90/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Berbock). Это уникальный случай: за всю историю ФРГ два кандидата в канцлеры еще никогда не баллотировались в бундестаг в одном и том же избирательном округе.
Как формируется бундестаг
С 2002 года парламент ФРГ - бундестаг - насчитывает не менее 598 депутатов. Формируется он по смешанной системе - половина мест (299) отводится кандидатам, которые были избраны в 299 одномандатных округах простым большинством голосов, то есть по мажоритарной системе.
Олаф Шольц
Вторая половина мандатов распределяется между кандидатами, прошедшими в бундестаг по партийным спискам в зависимости от того, сколько голосов получила та или иная партия. Для выборов в бундестаг партии составляют из своих кандидатов земельные партийные списки: у каждого из 16 земельных партийных отделений он свой.
В соответствии с размером земель их партийные списки включаются в федеральный, возглавляемый партийным кандидатом в канцлеры. Крайне важно: канцлера ФРГ в конце концов избирают именно депутаты бундестага, а не рядовые избиратели прямым голосованием.
Позиции Шольца и Бербок во многом совпадают
Чем ближе дата парламентских выборов в Германии, тем активнее обсуждаются возможные варианты правительственной коалиции. Чтобы сформировать правительство большинства, свои силы в бундестаге должны будут объединить как минимум две партии.
5 сентября на сцене кинотеатра в Потсдаме прошла подиумная дискуссия с участием Олафа Шольца и Анналены Бербок. Говоря о возможности формирования коалиции между социал-демократами и "зелеными" после парламентских выборов, кандидаты в канцлеры от обеих партий подчеркнули, что во многих ключевых вопросах их позиции совпадают. К примеру, оба готовы повысить минимальную зарплату до 12 евро в час, увеличить размер детских пособий и снизить возрастной ценз для участия в выборах с 18 до 16 лет.
Поскольку оба политика баллотируются в одном и том же избирательном округе, их пути пересекались чаще, чем у большинства других кандидатов на пост канцлера. На предвыборных мероприятиях Шольц и Бербок называют друг друга по имени и обращаются друг к другу на "ты", что немецкие политики делают далеко не всегда. Бербок, впрочем, признает, что между партиями все же сохраняются противоречия в вопросе защиты климата. "Мы должны перейти на возобновляемые источники энергии не к 2045, а к 2030 году", - заявила сопредседатель "зеленых".
Сформируют ли СДПГ и "зеленые" коалицию?
Предвыборная агитация в Потсдаме
Согласно результатам последних опросов, ни одна коалиция из двух партий не будет иметь в бундестаге большинства. В данный момент лидером рейтинга является СДПГ: эту политическую силу поддерживают около 25 процентов немецких избирателей.
63-летняя жительница Потсдама, пришедшая на предвыборное мероприятие СДПГ, хотела бы видеть на посту канцлера Олафа Шольца. "Он доступный политик и занимается решением актуальных для Бранденбурга проблем. В то же время он достаточно компетентен и опытен, чтобы стать канцлером, - отмечает она. - Вопрос защиты климата тоже важен для меня, но все сразу изменить невозможно".
Другая жительница Потсдама Тина фон Теттау (Tina von Tettau), которую корреспондент DW встретила на мероприятии "зеленых", ранее поддерживала СДПГ, однако несколько лет назад стала голосовать за партию "зеленых" из-за ее политики в области защиты климата.
"Я могу представить себе коалицию "зеленых" и СДПГ - возможно, с третьим партнером для формирования большинства", - отмечает она. Наблюдатели допускают, что при таком раскладе третьим партнером может стать либеральная Свободная демократическая партия (СвДП).
Одержат ли "зеленые" победу в Потсдаме?
Стоит отметить, что ни Шольц, ни Бербок не являются уроженцами Потсдама. Этот факт, к примеру, неоднократно подчеркивала Саския Людвиг (Saskia Ludwig), кандидат в депутаты бундестага от консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), которая родилась в Потсдаме.
Бербок с семьей живет в Потсдаме восемь лет. В свою очередь бывший мэр Гамбурга Шольц переехал сюда лишь в 2017 году после того, как его жена стала министром образования земли Бранденбург, а сам Шольц был назначен министром финансов ФРГ.
Впрочем, похоже, что местных избирателей это не слишком волнует. "Забавно, что в нашем избирательном округе баллотируются два кандидата в канцлеры, - говорит 29-летний Ив Хенслер (Yves Hänsler). - Но для меня важнее всего знать, что если, к примеру, Шольц станет канцлером, то он останется доступным для своих избирателей".
Хотя Потсдам традиционно считается оплотом СДПГ, Бербок надеется, что в этот раз ей повезет. "У "зеленых" есть шанс впервые одержать победу в избирательном округе в одной из восточных федеральных земель. Сделать невероятное возможным - в этом и заключается суть нынешней избирательной кампании - как на уровне федерального правительства, так и округов", - резюмирует кандидат в канцлеры ФРГ от "зеленых".
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