Кандидаты в канцлеры Германии: что (не) делать, чтобы победить?

Франк Штаусс (Frank Stauss) организовывал в качестве политического советника разные предвыборные кампании - в частности, бывшего мэра Берлина Клауса Воверайта (Klaus Wowereit), федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), премьер-министра федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Дрейер (Malu Dreyer) и нынешнего кандидата в канцлеры Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz). В 2013 году была опубликована его нашумевшая книга "Избирательная кампания в адской поездке - инсайдерский отчет" (Höllenritt Wahlkampf- Ein Insider-Bericht). За несколько недель до нынешних выборов в бундестаг (26 сентября 2021 года) Франк Штаусс ответил на вопросы DW.
DW: Господин Штаусс, известный немецкий юморист Лорио (Loriot) как-то сказал: "Лучшее место для политика - предвыборный плакат. На нем он приемлем, бесшумен и легко снимаем". Насколько тихой может быть избирательная кампания?
Франк Штаусс: Именно предвыборные плакаты являются культурным достоянием Германии, у них действительно давние традиции. Для многих это на самом деле сигнал: ух ты, скоро выборы. С другой стороны, избирательная кампания, естественно, имеет свою тематическую направленность и, если хотите, в той или иной степени - свою глубину. У избирателей появляется возможность узнать больше, чем когда-либо раньше. Но нынешняя предвыборная кампания у немецких избирателей особого восторга пока не вызвала. Многие лозунги кажутся бессмысленными, однако более острой и актуальной становится персонализация политики.
Немецкий политтехнолог Франк Штаусс
Процесс персонализации с годами набирает обороты, это связано с нашим фрагментированным медийным ландшафтом, при котором мы больше не достигаем людей напрямую, как в прошлом. Многие люди отключаются от политического и социального дискурсов в СМИ просто потому, что сегодня у них гораздо больше возможностей выбора источников той или иной информации, или для того, чтобы отвлечься от нее на другие темы. В результате политические знания и информированность людей в обществе фактически уменьшаются, а не увеличиваются.
"Потеря контроля из-за возможности выбора источников информации"
- Облегчает ли такая ситуация работу политического советника, следуя принципу: главное, чтобы мой кандидат хорошо выглядел и привлекал к себе внимание, если большая часть общества все равно не интересуется содержанием его предвыборной программы?
- Конечно, на кандидате лежит большая ответственность. Мы также в настоящее время отчетливо видим и понимаем, что означает, когда кандидаты просто не работают, то есть, когда они не соответствуют требованиям избирателей. В этом смысле шансов на успех как минимум столько же, сколько и опасностей их потерять. Руководители избирательных кампаний часто работают в очень враждебной среде, пытаясь установить некоторый контроль над ней. Но опасность потери контроля всегда существует, потому что у избирателей намного больше информационных каналов, чем их было раньше. У избирательного штаба может быть замечательно выстроенная предвыборная кампания, как вдруг появляется некий Rezo (известный и популярный ютубер, критикующий политиков на своем канале - прим. Ред.), который разносит все в пух и прах.
Rezo - популярный ютубер, критикующий политиков
- Три кандидата в канцлеры Германии - Анналена Бербок (Annalena Baerbock), Армин Лашет (Armin Laschet) и Олаф Шольц (Olaf Scholz) - все они по-разному обременены политическим ошибками или опрометчивыми действиями. Насколько при этом важна культура исправления ошибок, то есть прозрачность в работе над своими ошибками?
- Это чрезвычайно важно, потому что на кандидатов направлено пристальное общественное внимание. Сейчас у нас сложилась ситуация, когда действующий канцлер не баллотируется. Люди должны перестроиться и осознать: мне нужно внимательнее взглянуть на этих троих кандидатов, из которых нужно выбрать одного. И, по всей видимости, двое на данный момент не набирают нужного количества голосов. Олаф Шольц тоже совершал ошибки и, бывало, неудачно высказывался на публике, но он так долго занимал руководящую должность и был у всех на виду, что действительно стал для многих избирателей признанным брендом. Ему теперь многие больше доверяют, чем двум остальным кандидатам.
"В избирательной кампании не бывает исторического момента"
- Даже если финансовые скандалы, такие как Cum-Ex или Wirecard, слишком запутаны и сложны, чтобы непосредственно ими обременить Олафа Шольца, но он ведь реализовал в правительстве и реформу немецкой социальной системы и рынка труда - Agenda 2010, и в случае успеха на выборах намерен в роли канцлера свернуть эту политику. Правдоподобна ли такая позиция?
- Избиратели так не думают. Они понимают, что мир меняется, и что ответы на вопросы сегодня отличаются от ответов десяти- или двадцатилетней давности. В избирательной кампании никогда не бывает исторического момента. Избиратели всегда смотрят вперед: кому можно доверить руководство страной в следующие четыре года?
- Вы, как руководитель избирательных кампаний, вмешиваетесь в ход событий, когда дела идут плохо, а рейтинг кандидата падает? Когда, например, он в неподходящий момент смеется перед телекамерой или приукрашивает свою политическую карьеру?
- Важно заранее вмешаться, скажем, в вопросе подготовки публичного резюме кандидата. Это все можно и нужно было проверить заранее. Ведь уже задолго было понятно, что кто-то из двух сопредседателей партии "Союз-90/"Зеленые" - Анналена Бербок или Роберт Хабек (Robert Habeck) - будет участвовать в борьбе за должность канцлера. Это была просто неудача, ошибка (неточности в официальной биографии Анналены Бербок - прим. Ред.), которую можно было заранее избежать.
Кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет смеется на встрече с людьми, пострадавшими от наводнения
Даже будучи консультантом, вы не можете избежать неуместного смеха Лашета (во время вступления федерального президента Штайнмайера на месте разрушительного наводнения - прим. Ред.). Задача сопровождающей команды консультантов, конечно же, состоит в том, чтобы быть внимательными и следить за тем, где в данный момент находится ваш кандидат и какой имидж он создает? Были и постановочные снимки кандидата Армина Лашета перед большой горой мусора в зоне бедствия (в пострадавших от наводнения местах - прим. Ред.), и тем не менее это была глупость или просто нонсенс.
- Как вы пытаетесь переломить негативные тенденции?
- Сначала это необходимо принять как данность. Это самое главное. Надо идти только вперед, на счету каждый новый день. И в таких случаях придется серьезно поговорить со своим кандидатом и убедить его в том, что мы не можем продолжать предвыборную кампанию, как раньше. Необходимо все обдумать и взвесить каждый новый шаг, каждое новое высказывание.
"Люди выбирают не команду"
- Армина Лашета критиковали за то, что в самом начале избирательной кампании он не назвал свою команду, но потом, когда его рейтинг стал падать, он ее вдруг представил. С другой стороны, на его фоне Олаф Шольц, кажется, выигрывает тем, что никто из его соратников по СДПГ не появляется рядом с ним. Какую роль на самом деле играет команда кандидата?
- Если говорить на чистоту, то эффект от того, что кандидат представляет свою команду, равен нулю, то есть этот трюк не срабатывает в пользу кандидата. Люди не голосуют за команду, особенно когда речь идет о кандидате в канцлеры. Они принимают решение только на основании "номера один", то есть ориентируясь исключительно на качества этого кандидата.
Кандидат в канцлеры Анналена Бербок и второй сопредседатель партии "Союз-90/"Зеленые" Роберт Хабек
- Последние годы и десятилетия прошли под влиянием глобальных проблем, которые требовали достижения консенсуса между партиями правительственной коалиции: финансовый кризис, пандемия, серьезные изменения климата. Как вырабатывается однозначные решения, для которых необходимы согласованные действия всех сторон?
- Конечно, легче не стало. С другой стороны, для меня это очень обнадеживающий сигнал о политическом настроении в обществе и стабильности демократии в Германии. Исследовательская группа "Выборы" (Forschungsgruppe Wahlen) по заказу ZDF провела опрос, хорошо ли работала Ангела Меркель? 83 процента опрошенных ответили утвердительно. Это означает, что существует базовый демократический консенсус, в который не вписывается только АдГ (право-популистская партия "Альтернатива для Германии" - прим. Ред.). Аналогичные утвердительные результаты получены и на вопрос о том, вызваны ли изменения климата деятельностью человека? У нас в Германии очень здравомыслящее население.
"Сейчас не время для энтузиазма"
- Но консенсус порождает и ощущение, что не имеет особого значения, какую из демократических партий я выберу: политика будет во многом идентичной, независимо от состава правящей коалиции. Это во многом зависит от культуры политических дебатов: если есть консенсус, то и не о чем спорить.
- Ситуация, когда выборы действительно становятся движущей силой, в Германии крайне редка. Это тоже не является частью нашей политической культуры. Люди очень трезво подходят к принятию своих решений на выборах, и надо заметить, что в конечном итоге преимущество имеют и трезвомыслящие кандидаты. Сейчас не время для энтузиазма. У нас на данный момент нет личностей, которые могли бы вызвать такой эмоциональный всплеск в обществе.
- Ваша работа - продать избирателям человека и идеи, которые он представляет. Насколько вы, как продавец, должны быть убеждены в том, что предлагаете нужного человека с правильными идеями, то есть, чтобы форма соответствовала содержанию?
- У вас не должно быть отвращения к тому, что вы делаете. Не всегда нужно соглашаться на все сто процентов, это как при голосовании - важно взвешивать все "за" и "против". Речь идет о поддержке человека, который, как мне кажется, хорошо справится со своей работой. Это ощущение просто необходимо, если вы руководите предвыборной кампанией своего кандидата.
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Федеральная география Германии
География власти
Германия - государство федеративное. Состоит из шестнадцати субъектов федерации - земель. Принципы федеративного устройства отражаются не только в структурах законодательной, исполнительной и судебной властей, но и в распределение центральных учреждений. Далеко не все органы власти и организации федерального уровня находятся в Берлине или Бонне - нынешней и бывшей немецких столицах.
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Федеральная география Германии
Федеральный президент
Знакомство с немецкой федеральной географией начнем в Берлине. Здесь находится дворец Бельвю - резиденция главы государства. В Германии президент исполняет, прежде всего, представительские функции. В политической системе он имеет особый статус своего рода арбитра и не относится ни к одной из трех классических ветвей власти.
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Федеральная география Германии
Федеральный город Бонн
После воссоединения Германии в 1990 году бывшая столица ФРГ - Бонн - получила особый статус федерального города. В Бонне находятся главные офисы шести из полутора десятка федеральных министерств, а также многих федеральных ведомств. Здесь, на берегу Рейна, расположена вторая резиденция главы государства - вилла Хаммершмидта. В 1950-1994 годах она была основной резиденцией президентов ФРГ.
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Федеральная география Германии
Бундестаг
Федеральные органы законодательной власти Германии находятся в Берлине. Парламент состоит из двух палат. Зал пленарных заседаний бундестага расположен в здании Рейхстага. Депутаты принимают федеральные законы; утверждают ежегодный бюджет; избирают канцлера, могут выразить ему конструктивный вотум недоверия, избрав нового; осуществляют контроль над правительством, армией и спецслужбами.
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Федеральная география Германии
Бундесрат
В бундесрате заседают представители земельных правительств. Он фактически выполняет функции второй палаты парламента, хотя является самостоятельным конституционным органом. Обязательному утверждению здесь подлежат законопроекты, затрагивающие конституционные интересы субъектов федерации, общие сферы ответственности земель и федеральных властей, а также законы, связанные с членством Германии в ЕС.
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Федеральная география Германии
Федеральное правительство
Центр федеральной исполнительной власти в Германии - ведомство канцлера в Берлине. Здесь находятся офис канцлера, проходят заседания кабинета министров, работает аппарат правительства. Федеральные министерства распределены между Берлином и Бонном. В Берлине, в частности, находятся главные офисы МИД, МВД и министерства финансов, в Бонне - министерств обороны, здравоохранения, образования и науки.
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Федеральная география Германии
Федеральный конституционный суд
Главным центром судебной власти в Германии считается Карлсруэ. Здесь находятся Федеральный конституционный суд и Федеральная судебная палата, а также Федеральная прокуратура, в ведении которой находится, в частности, расследование наиболее серьезных преступлений, затрагивающих внутреннюю и внешнюю безопасность страны. Свои конституционные суды также есть во всех федеральных землях.
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Федеральная география Германии
Федеральные суды
Помимо Карлсруэ (Баден-Вюртемберг) федеральные суды расположены еще в четырех немецких городах. На этой фотографии - здание Федерального административного суда в Лейпциге (Саксония). Федеральный суд по трудовым спорам находится в Эрфурте (Тюрингия). Федеральный финансовый суд и Федеральный патентный суд - в Мюнхене (Бавария), Федеральный социальный суд - в Касселе (Гессен).
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Федеральная география Германии
Федеральный банк
Штаб-квартира независимого от правительства Немецкого федерального банка - бундесбанка - находится во Франкфурте-на-Майне. Здесь же хранятся золотые запасы страны. Бундесбанк является центром кредитно-денежной системы Германии. Он располагает региональными управлениями и филиалами, в которых можно сдать скопившуюся мелочь, обменять старые немецкие марки или испорченные евро-банкноты.
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Федеральная география Германии
Культура есть, министерства нет
Авторы конституции извлекли уроки из прошлого и передали вопросы культуры и просвещения в ведение земель, чтобы исключить возможность их превращения в орудия массовой пропаганды. В Германии нет федерального министерства культуры - есть лишь должность уполномоченного по вопросам культуры и СМИ. Из бюджета финансируются важные фестивали и другие значимые проекты в самых разных областях искусства.
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Федеральная география Германии
Федеральное агентство по труду
Помимо полутора десятка министерств в ФРГ насчитывается около сотни федеральных ведомств, агентств, институтов и прочих учреждений, подчиненных министерствам или независимых. Некоторые постоянно находятся на слуху, другие звестны лишь специалистам. В число самых известных входит, например, Федеральное агентство по труду в Нюрнберге, которое каждый месяц публикует сведения о безработице.
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Федеральная география Германии
Федеральное статистическое ведомство
Большой интерес в Германии часто вызывают данные, которые собирают в этом здании в Висбадене (Гессен) - Федеральном статистическом ведомстве, структурно подчиненном МВД. В задачи этой организации входит подготовка почти четырехсот видов официальных статистических отчетов. Глава ведомства также традиционно занимает должность председателя Федеральной избирательной комиссии.
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Федеральная география Германии
Ведомство автодорожного транспорта
Одно из самых нелюбимых немцами федеральных учреждений расположено во Фленсбурге (Шлезвиг-Гольштейн). Здесь в Ведомстве автодорожного транспорта находится картотека со сведениями о баллах за нарушения ПДД, которых водители в Германии боятся больше денежных штрафов. Набрал восемь "пунктов" - лишился прав. Например, в один-два балла обходятся проезд на красный или существенное превышение скорости.
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Федеральная география Германии
Федеральное ведомство по уголовным делам
Охрана общественного порядка находится в Германии в ведении федеральных земель, то есть за работу полиции отвечают земельные министерства внутренних дел. Однако особо важные расследования осуществляет и координирует Федеральное ведомство по уголовным делам со штаб-квартирой в Висбадене (Гессен).
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Федеральная география Германии
Федеральная полиция
Другой общегерманской полицейской структурой является Федеральная полиция, но такое название она получила в 2005 году, а до этого называлась Федеральной пограничной охраной. Помимо пограничного контроля, она отвечает за безопасность на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, охрану немецких дипмиссий за рубежом и т.д. Штаб-квартира находится в Потсдаме. На фотографии - служащие спецназа GSG 9.
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Федеральная география Германии
Ведомство по охране конституции
От полиции - к спецслужбам, работу которых контролирует бундестаг, вернее - специальный парламентский комитет. Его заседания проходят в секретном режиме. Одна из этих структур - Федеральное ведомство по охране конституции в Кельне, подчиненное МВД. Главная задача службы, аналогичной контрразведке, - наблюдение за организациями, угрожающими свободному и демократическому правопорядку в Германии.
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Федеральная география Германии
Федеральная разведывательная служба
Федеральная разведывательная служба (BND) - внешняя разведка. Подчинена ведомству федерального канцлера. Раньше штаб-квартира располагалась в Пуллахе около Мюнхена, но в 2018 году переехала в новый комплекс, построенный в Берлине. В столице Германии теперь работает около четырех тысяч немецких разведчиков. Некоторые подразделения и около полутора тысяч сотрудников остались в Баварии.
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Федеральная география Германии
Служба военной контрразведки
Чтобы завершить тему немецких спецслужб, вернемся в Кельн, где в малоприметной казарме имени Конрада Аденауэра на южной окраине города расположена штаб-квартира военной контрразведки (MAD). В штате - около 1100 военных и гражданских сотрудников. У MAD восемь региональных подразделений - в частности, в Киле, Кобленце, Ганновере и Мюнхене.
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Федеральная география Германии
Служба технической помощи
Такие синие автомобили и спецтехнику можно увидеть в Германии на местах катастроф, во время наводнений, в других чрезвычайных ситуациях, а также во время массовых мероприятий. Служба технической помощи (THW) - особая общественно-правовая структура при МВД. В штате - всего 800 сотрудников, но в работе участвует около 80 тысяч добровольцев по всей Германии. Штаб-квартира находится в Бонне.
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Федеральная география Германии
Управлением воздушным движением
После Берлина и Бонна по числу федеральных учреждений на третьем месте находится Кельн - немногим более десятка. Но сейчас заглянем в несколько других городов. Например, Федеральное ведомство по надзору за управлением воздушным движением расположено в гессенском Лангене - прямо около Франкфуртского аэропорта. Здесь же находится штаб-квартира диспетчерской службы Deutsche Flugsicherung.
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Федеральная география Германии
Восточная Германия
В восточногерманских землях, если не считать Берлина, расположено лишь немного центральных офисов федеральных учреждений. Помимо Потсдама, они есть в Ростоке: Федеральное ведомство мореходства и гидрографии, в Кведлинбурге: Федеральный институт по исследованию культурных растений, а также в Дессау: Федеральное ведомство по охране окружающей среды, здание которого изображено на этой фотографии.
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Федеральная география Германии
Институт Пауля Эрлиха
Помимо НИИ в Кведлинбурге, в Германии есть еще несколько научных учреждений, имеющих статус федеральных ведомств. Одно из таких учреждений - Институт Пауля Эрлиха в гессенском Лангене, названный в честь знаменитого немецкого врача-иммунолога и нобелевского лауреата. Здесь занимаются исследованиями и разработками вакцин и сывороток.
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Федеральная география Германии
Институт Роберта Коха
Не менее важные функции в области здравоохранения возложены и на другой медицинский НИИ - берлинский Институт Роберта Коха, носящий имя нобелевского лауреата, открывшего бациллу сибирской язвы, холерный вибрион и туберкулезную палочку. Специалисты этого учреждения занимаются изучением инфекционных заболеваний и непереносимых болезней - для эффективной защиты населения и профилактики.
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Федеральная география Германии
Федеральное патентное ведомство
Чтобы проиллюстрировать информацию о следующем пункте на карте федеральной географии, мы выбрали фотографию автора одного широко распространенного изобретения - Мелитты Бенц, придумавшей бумажный фильтр для кофе. Изобретения в Германии регистрирует Федеральное ведомство по патентам и товарным знакам в Мюнхене, где также находится Европейское патентное ведомство.
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Федеральная география Германии
Монополия на винный спирт
В качестве примера ведомств, как говорят, широко известных в узких кругах, мы выбрали Федеральное управление по надзору за монополией на винный спирт, введенной в 1922 году, - в первую очередь для того, чтобы препятствовать отравлениям некачественной продукцией. Офис находится в Оффенбахе. На фото - один из складов, где до проверки и уплаты акцизов хранится высокопроцентный алкоголь.
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Федеральная география Германии
Общественно-правовое вещание
Принципы федеративного устройства также воплощены в структуре общественно-правового телерадиовещания. В Германии есть Первый канал (Das Erste), но нет центрального или государственного телевидения. Первый канал (ARD) - совместная программа девяти независимых друг от друга региональных общественно-правовых компаний, крупнейшей из которых является телерадиокомпания WDR в Кельне.
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Федеральная география Германии
Второе немецкое телевидение
В систему общественно-правового вещания также входит Второе немецкое телевидение (ZDF) в Майнце, созданное в 1961 году федеральными землями. Финансирование ARD и ZDF осуществляется в основном за счет специального сбора - 17,50 евро ежемесячно с квартиры или домашнего хозяйства. Общий бюджет распределяется в зависимости от числа сотрудников и филиалов. В целом это около 8 млрд евро в год.
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Федеральная география Германии
Общественно-правовые радиостанции
За счет сбора на общественно-правовое вещание также финансируется ряд тематических телеканалов (Phoenix, Arte, 3Sat, Kika), многочисленных радиостанций - региональных и земельных, а также двух федеральных информационных радиостанций - Deutschlandfunk и Deutschlandfunk Kultur, осуществляющих вещание из Кельна и Берлина.
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Федеральная география Германии
Deutsche Welle
Немецкая иновещательная медиакомпания Deutsche Welle также входит в систему ARD, но финансируется не за счет сбора, а из федерального бюджета Германии. На фотографии - главный офис DW в Бонне.
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Федеральная география Германии
Немецкая метеорологическая служба
В заключение - о погоде. Предсказывают немецкую погоду в Оффенбахе (Гессен). Здесь расположен главный офис федеральной метеорологической службы - Deutscher Wetterdienst. В этой организации по всей Германии работает около штатных 2300 сотрудников, на прогнозы которых вполне можно положиться.
Автор: Максим Нелюбин