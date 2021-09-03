Кандидаты в канцлеры Германии: что (не) делать, чтобы победить?

Франк Штаусс (Frank Stauss) организовывал в качестве политического советника разные предвыборные кампании - в частности, бывшего мэра Берлина Клауса Воверайта (Klaus Wowereit), федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), премьер-министра федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Дрейер (Malu Dreyer) и нынешнего кандидата в канцлеры Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz). В 2013 году была опубликована его нашумевшая книга "Избирательная кампания в адской поездке - инсайдерский отчет" (Höllenritt Wahlkampf- Ein Insider-Bericht). За несколько недель до нынешних выборов в бундестаг (26 сентября 2021 года) Франк Штаусс ответил на вопросы DW.

DW: Господин Штаусс, известный немецкий юморист Лорио (Loriot) как-то сказал: "Лучшее место для политика - предвыборный плакат. На нем он приемлем, бесшумен и легко снимаем". Насколько тихой может быть избирательная кампания?

Франк Штаусс: Именно предвыборные плакаты являются культурным достоянием Германии, у них действительно давние традиции. Для многих это на самом деле сигнал: ух ты, скоро выборы. С другой стороны, избирательная кампания, естественно, имеет свою тематическую направленность и, если хотите, в той или иной степени - свою глубину. У избирателей появляется возможность узнать больше, чем когда-либо раньше. Но нынешняя предвыборная кампания у немецких избирателей особого восторга пока не вызвала. Многие лозунги кажутся бессмысленными, однако более острой и актуальной становится персонализация политики.

Немецкий политтехнолог Франк Штаусс

Процесс персонализации с годами набирает обороты, это связано с нашим фрагментированным медийным ландшафтом, при котором мы больше не достигаем людей напрямую, как в прошлом. Многие люди отключаются от политического и социального дискурсов в СМИ просто потому, что сегодня у них гораздо больше возможностей выбора источников той или иной информации, или для того, чтобы отвлечься от нее на другие темы. В результате политические знания и информированность людей в обществе фактически уменьшаются, а не увеличиваются.

"Потеря контроля из-за возможности выбора источников информации"

- Облегчает ли такая ситуация работу политического советника, следуя принципу: главное, чтобы мой кандидат хорошо выглядел и привлекал к себе внимание, если большая часть общества все равно не интересуется содержанием его предвыборной программы?

- Конечно, на кандидате лежит большая ответственность. Мы также в настоящее время отчетливо видим и понимаем, что означает, когда кандидаты просто не работают, то есть, когда они не соответствуют требованиям избирателей. В этом смысле шансов на успех как минимум столько же, сколько и опасностей их потерять. Руководители избирательных кампаний часто работают в очень враждебной среде, пытаясь установить некоторый контроль над ней. Но опасность потери контроля всегда существует, потому что у избирателей намного больше информационных каналов, чем их было раньше. У избирательного штаба может быть замечательно выстроенная предвыборная кампания, как вдруг появляется некий Rezo (известный и популярный ютубер, критикующий политиков на своем канале - прим. Ред.), который разносит все в пух и прах.

Rezo - популярный ютубер, критикующий политиков

- Три кандидата в канцлеры Германии - Анналена Бербок (Annalena Baerbock), Армин Лашет (Armin Laschet) и Олаф Шольц (Olaf Scholz) - все они по-разному обременены политическим ошибками или опрометчивыми действиями. Насколько при этом важна культура исправления ошибок, то есть прозрачность в работе над своими ошибками?

- Это чрезвычайно важно, потому что на кандидатов направлено пристальное общественное внимание. Сейчас у нас сложилась ситуация, когда действующий канцлер не баллотируется. Люди должны перестроиться и осознать: мне нужно внимательнее взглянуть на этих троих кандидатов, из которых нужно выбрать одного. И, по всей видимости, двое на данный момент не набирают нужного количества голосов. Олаф Шольц тоже совершал ошибки и, бывало, неудачно высказывался на публике, но он так долго занимал руководящую должность и был у всех на виду, что действительно стал для многих избирателей признанным брендом. Ему теперь многие больше доверяют, чем двум остальным кандидатам.

"В избирательной кампании не бывает исторического момента"

- Даже если финансовые скандалы, такие как Cum-Ex или Wirecard, слишком запутаны и сложны, чтобы непосредственно ими обременить Олафа Шольца, но он ведь реализовал в правительстве и реформу немецкой социальной системы и рынка труда - Agenda 2010, и в случае успеха на выборах намерен в роли канцлера свернуть эту политику. Правдоподобна ли такая позиция?

- Избиратели так не думают. Они понимают, что мир меняется, и что ответы на вопросы сегодня отличаются от ответов десяти- или двадцатилетней давности. В избирательной кампании никогда не бывает исторического момента. Избиратели всегда смотрят вперед: кому можно доверить руководство страной в следующие четыре года?

- Вы, как руководитель избирательных кампаний, вмешиваетесь в ход событий, когда дела идут плохо, а рейтинг кандидата падает? Когда, например, он в неподходящий момент смеется перед телекамерой или приукрашивает свою политическую карьеру?

- Важно заранее вмешаться, скажем, в вопросе подготовки публичного резюме кандидата. Это все можно и нужно было проверить заранее. Ведь уже задолго было понятно, что кто-то из двух сопредседателей партии "Союз-90/"Зеленые" - Анналена Бербок или Роберт Хабек (Robert Habeck) - будет участвовать в борьбе за должность канцлера. Это была просто неудача, ошибка (неточности в официальной биографии Анналены Бербок - прим. Ред.), которую можно было заранее избежать.

Кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет смеется на встрече с людьми, пострадавшими от наводнения

Даже будучи консультантом, вы не можете избежать неуместного смеха Лашета (во время вступления федерального президента Штайнмайера на месте разрушительного наводнения - прим. Ред.). Задача сопровождающей команды консультантов, конечно же, состоит в том, чтобы быть внимательными и следить за тем, где в данный момент находится ваш кандидат и какой имидж он создает? Были и постановочные снимки кандидата Армина Лашета перед большой горой мусора в зоне бедствия (в пострадавших от наводнения местах - прим. Ред.), и тем не менее это была глупость или просто нонсенс.

- Как вы пытаетесь переломить негативные тенденции?

- Сначала это необходимо принять как данность. Это самое главное. Надо идти только вперед, на счету каждый новый день. И в таких случаях придется серьезно поговорить со своим кандидатом и убедить его в том, что мы не можем продолжать предвыборную кампанию, как раньше. Необходимо все обдумать и взвесить каждый новый шаг, каждое новое высказывание.

"Люди выбирают не команду"

- Армина Лашета критиковали за то, что в самом начале избирательной кампании он не назвал свою команду, но потом, когда его рейтинг стал падать, он ее вдруг представил. С другой стороны, на его фоне Олаф Шольц, кажется, выигрывает тем, что никто из его соратников по СДПГ не появляется рядом с ним. Какую роль на самом деле играет команда кандидата?

- Если говорить на чистоту, то эффект от того, что кандидат представляет свою команду, равен нулю, то есть этот трюк не срабатывает в пользу кандидата. Люди не голосуют за команду, особенно когда речь идет о кандидате в канцлеры. Они принимают решение только на основании "номера один", то есть ориентируясь исключительно на качества этого кандидата.

Кандидат в канцлеры Анналена Бербок и второй сопредседатель партии "Союз-90/"Зеленые" Роберт Хабек

- Последние годы и десятилетия прошли под влиянием глобальных проблем, которые требовали достижения консенсуса между партиями правительственной коалиции: финансовый кризис, пандемия, серьезные изменения климата. Как вырабатывается однозначные решения, для которых необходимы согласованные действия всех сторон?

- Конечно, легче не стало. С другой стороны, для меня это очень обнадеживающий сигнал о политическом настроении в обществе и стабильности демократии в Германии. Исследовательская группа "Выборы" (Forschungsgruppe Wahlen) по заказу ZDF провела опрос, хорошо ли работала Ангела Меркель? 83 процента опрошенных ответили утвердительно. Это означает, что существует базовый демократический консенсус, в который не вписывается только АдГ (право-популистская партия "Альтернатива для Германии" - прим. Ред.). Аналогичные утвердительные результаты получены и на вопрос о том, вызваны ли изменения климата деятельностью человека? У нас в Германии очень здравомыслящее население.

"Сейчас не время для энтузиазма"

- Но консенсус порождает и ощущение, что не имеет особого значения, какую из демократических партий я выберу: политика будет во многом идентичной, независимо от состава правящей коалиции. Это во многом зависит от культуры политических дебатов: если есть консенсус, то и не о чем спорить.

- Ситуация, когда выборы действительно становятся движущей силой, в Германии крайне редка. Это тоже не является частью нашей политической культуры. Люди очень трезво подходят к принятию своих решений на выборах, и надо заметить, что в конечном итоге преимущество имеют и трезвомыслящие кандидаты. Сейчас не время для энтузиазма. У нас на данный момент нет личностей, которые могли бы вызвать такой эмоциональный всплеск в обществе.

- Ваша работа - продать избирателям человека и идеи, которые он представляет. Насколько вы, как продавец, должны быть убеждены в том, что предлагаете нужного человека с правильными идеями, то есть, чтобы форма соответствовала содержанию?

- У вас не должно быть отвращения к тому, что вы делаете. Не всегда нужно соглашаться на все сто процентов, это как при голосовании - важно взвешивать все "за" и "против". Речь идет о поддержке человека, который, как мне кажется, хорошо справится со своей работой. Это ощущение просто необходимо, если вы руководите предвыборной кампанией своего кандидата.

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