Комментарий: Евросоюзу не нужна вторая Ангела Меркель

Ангела Меркель уже много лет является одним из главных политиков в Евросоюзе. Она пережила и преодолела ряд крупных кризисов, а также способствовала тому, чтобы Европа сохраняла единство в свои самые тяжелые часы. В конце концов канцлер ФРГ всегда действовала в пользу ЕС - но часто лишь после того, как максимально долго избегала принятия какого-либо решения. Неслучайно любимым словом немецкой молодежи в 2015 году стал глагол merkeln (то есть "косить под Меркель", "меркелить" или "меркельничать". Это выражение означает уклонение от ответов и откладывание решений на потом. - Ред.).

16 лет Меркель только реагировала

Меркель всегда была надежной защитницей ценностей ЕС, однако часто колебалась и принимала решения лишь тогда, когда это становилось неизбежным.

Многие ее решения были спорными, но в то же время смелыми. В период финансового кризиса в еврозоне и Греции Меркель в конечном итоге бросила вызов как догме возглавляемого ею Христианско-демократического союза (ХДС), который был зациклен на бюджетной дисциплине, так и настроениям населения Германии, чтобы спасти Грецию. До этого она утверждала, что о подобном решении не может быть и речи. Однако изменила свое мнение, когда Евросоюз оказался на пороге финансового краха.

Кристина Бурак

Требования жесткой экономии, предъявляемые Греции и другим странам Южной Европы, сильно пострадавшим от финансового кризиса, были восприняты в них как подтверждение того, что Меркель пытается принудить их следовать "немецкому пути", что не имеет ничего общего с солидарностью в ЕС. Помню разговоры с моей испанской семьей, которая с горечью жаловалась, что немцы продолжают получать выгоду от низких цен в Испании на путевки в отпуск, в то время как испанцы борются с сокращением государственных расходов и высоким уровнем безработицы.

Когда в 2015 году миллион сирийцев искали убежища в Европе, Меркель приняла смелое в политическом плане и правильное с моральной точки зрения решение не закрывать немецкие границы. Но и в этом случае она лишь реагировала на происходящее. Она приняла решение, лишь когда стало ясно, что в ЕС не удастся договориться о распределении беженцев между странами и не способные справиться с наплывом мигрантов страны, такие как Венгрия, отправят десятки тысяч людей в направлении Германии.

Последним стало согласие Меркель на введение так называемых "коронабондов" - эмиссии никогда прежде не выпускавшихся совместных государственных долговых облигаций стран зоны евро. Меркель выступала против этого в течение всех 16 лет власти. Труднее всего понять, что Меркель придерживалась своего "нет" перед лицом беспрецедентной рецессии, вызванной пандемией. Меркель всегда стремится сохранить статус-кво - она консервативна. Она не готова сделать шаг вперед, пока не окажется припертой к стене. Но этого стиля правления уже недостаточно.

Нужен новый лидер, готовый действовать активно и новаторски

Преемник Меркель должен взять на себя активную и дальновидную руководящую роль, чтобы противостоять вызовам, с которыми сталкивается ЕС. И даже если некоторые немцы по историческим причинам чувствуют себя некомфортно, выступая в качестве двигателя европейской политики, есть разница между проявлением власти и лидерством. Неслучайно многие европейцы сегодня видят в Берлине свою "любимую" столицу. ЕС нужен тот, кто может не только играть в команде, но и руководить. Он или она должны уметь активно решать проблемы, а не реагировать на них, потому что проблем достаточно. Перед лицом климатического кризиса политический лидер должен действовать смело в глобальном масштабе.

Жесткая внешнеполитическая позиция России требует такого политика, который может предвидеть потенциальные конфликты и готовиться к ним. Не того, кто бросает своих соседей в беде, преследуя внутренние энергетические интересы и принимая желаемое за действительное.

Глобальные притязания Китая на власть и натянутые трансатлантические отношения требуют от ЕС более сильной и независимой позиции, в том числе путем выполнения договоренностей о повышении оборонных расходов.

Развеять у немцев скептицизм к ЕС

Кроме того, трещины в конструкции ЕС требуют новаторского и творческого мышления, которое резко отличается от подхода Меркель о "достижении консенсуса любой ценой". И последнее, но не менее важное: преемник Меркель должен с большим энтузиазмом продавать успехи Евросоюза, чтобы вернуть доверие и энтузиазм граждан стран ЕС, особенно молодого поколения.

Кстати, к этим скептически настроенным гражданам ЕС относятся и немцы. Опрос, проведенный Европейским советом по международным отношениям в апреле, показал, что 45 процентов немцев либо неоднозначно относятся к членству в ЕС, либо даже оценивают его негативно. Кто следует за Меркель, тот должен начать активно формировать будущее ЕС в своей стране.

Автор: Кристина Бурак, обозреватель DW

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