Численность нового бундестага ФРГ может превысить 900 человек

Новый состав бундестага ФРГ может стать рекордным по численности - в него могут войти более 900 депутатов, заявил в интервью агентству dpa в субботу, 25 сентября, эксперт Фонда Бертельсмана Роберт Феркамп (Robert Vehrkamp).

Проанализировав данные последнего перед выборами 26 сентября опроса Politbarometer общественно-правового телеканала ZDF, Феркамп назвал вероятными три сценария, согласно которым в новый бундестаг могут войти 672, 810 либо 912 народных избранников. Эти сценарии отличаются друг от друга разными показателями, полученными по итогам выборов по одномандатным округам (так называемые "первые голоса") и партийным спискам ("вторые голоса").

Более двух третей немцев считают нынешний бундестаг слишком многочисленным

По данным опроса Politbarometer за 23 сентября, лидерами предвыборного рейтинга остаются социал-демократы (25 процентов). За ними следуют консервативный блок ХДС/ХСС (23 процента), "зеленые" (16,5 процента), либеральная СвДП (11 процентов), правопопулистская АдГ (10 процентов) и Левая партия (6 процентов).

Сейчас в бундестаге работают 709 депутатов. Опрос института YouGov, проведенный по заказу dpa, показал, что 71 процент граждан ФРГ считает это число слишком большим. 11 процентов респондентов заявили, что оно достаточное, еще 3 процента - что его следует увелисить.

Численность депутатов бундестага варьируется в зависимости от итогов выборов

Согласно законодательству Германии, в состав бундестага входят 598 депутатов: 299 по одномандатным округам и столько же - по партийным спискам. Увеличение этого числа возможно, если мелкие партии получат больше прямых мандатов в округах, чем им положено по партийным спискам. Если одна из партий по итогам выборов в бундестаг не получит больше прямых мандатов, чем ей полагалось бы по результатам подсчета вторых голосов, то эти мандаты у нее не отнимают, а добавляют к общему числу полученных ею мест в парламенте. Такие мандаты получили название дополнительных.

Остальным партиям предоставляют так называемые "уравнивающие мандаты", которые призваны сохранить пропорциональное распределение мест по итогам подсчета вторых голосов. В результате бундестаг насчитывает не 598 депутатов, а гораздо больше.

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