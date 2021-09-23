Поколение Меркель: за кого на выборах в бундестаг будет голосовать молодежь

Йона (Jona), Корнелиус (Cornelius) и Турид (Thurid) - трое из без малого трех миллионов молодых людей, которые 26 сентября смогут впервые принять участие в выборах в бундестаг. Йона уже проголосовал по почте, а Турид и Корнелиус собираются лично прийти на избирательные участки.

Йона, Корнелиус и Турид живут в разных частях Германии, но у них много общего. Молодые люди хорошо информированы и тщательно изучили предвыборные программы своих фаворитов. Один из самых актуальных для них вопросов - защита климата.

К тому же на протяжении всей их сознательной жизни канцлером ФРГ неизменно оставалась Ангела Меркель (Angela Merkel). То, что спустя 16 лет ее место займет другой человек, делает эти выборы особенными, говорит Корнелиус. Когда Меркель впервые возглавила правительство Германии в 2005 году, ему было четыре, а Йоне и Турид - по два года.

"Меркель - талантливый политик"

При этом всем троим Меркель нравится. Молодые люди отмечают, что она была воплощением спокойствия и талантливым политиком. "Даже странно, что она уходит. Интересно, что когда ты думаешь о том, кого бы тебе хотелось видеть новым канцлером, ты сравниваешь всех кандидатов с Меркель", - говорит Турид.

Ангела Меркель

А Йона рассказывает, что в случае, если бы на этих выборах Меркель снова выдвинула свою кандидатуру, он, возможно, даже проголосовал бы за ее партию - Христианско-демократический союз (ХДС). Однако нынешний кандидат в канцлеры от ХДС - Армин Лашет (Armin Laschet) - у него симпатий не вызывает, поэтому Йона проголосовал по почте за партию "Союз-90"/"Зеленые". За "зеленых" планирует отдать свой голос и Корнелиус.

Самые популярные среди молодежи - "зеленые" и СвДП

В своих предпочтениях Йона и Корнелиус далеко не одиноки. По данным опроса, проведенного PR-агентствомFischer-Appelt в сотрудничестве с Институтом рыночных исследований Appinio, 18,7% молодых немцев в возрасте от 16 до 24 лет собираются голосовать за "зеленых": это больше, чем за любую другую политическую силу.

Второе и третье место между собой делят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП): каждую из этих партий готовы поддержать чуть более 16% молодых респондентов. Другие опросы показывают, что в группе избирателей до 30 лет разрыв между "зелеными" и СвДП и остальными партиями еще больше.

Приоритеты молодежи - защита климата и цифровизация

Политолог Анне Гольдман (Anne Goldmann) отмечает, что в своих программах СвДП и "зеленые" действительно делают ставку на молодых избирателей.

Предвыборная агитация "зеленых" в Штутгарте

В числе их приоритетов - две самые актуальные для молодежи темы, а именно: защита климата и цифровизация.

Турид тоже рассматривала возможность голосовать за "зеленых", однако сейчас планирует поддержать СвДП - главным образом, из-за экономической политики либералов. Вместо того, чтобы просто обещать избирателям тратить больше денег на их нужды, в этой партии также думают над тем, как их заработать, отмечает Турид.

"Многим надоел тандем ХДС/ХСС и СДПГ"

СвДП также последовательно выступает против обязательной вакцинации от коронавируса, что стало для девушки немаловажным фактором. "Моя мать ухаживает за пожилыми людьми и не сделала прививку. Ее самый большой страх - потерять из-за этого работу", - рассказывает Турид. Сама Турид привилась от COVID-19, однако понимает и позицию своей матери, которая боится это делать.

"Многим надоел тандем ХДС/ХСС и СДПГ, люди хотят чего-то нового", - добавляет Йона. Турид также согласна с тем, что "зеленые" и СвДП представляют собой хорошую альтернативу правящим партиям. В свою очередь Левую партию и правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) она считает чересчур радикальными.

Среди молодежи есть и сторонники АдГ

В восточной части Германии, однако, правые популисты пользуются популярностью и среди молодежи. На протяжении последних 20 лет в ФРГ регулярно устраиваются так называемые молодежные выборы - неофициальное голосование, в котором предлагается принять участие детям и подросткам младше 18 лет.

Хотя мероприятие носит неформальный характер, его результаты помогают понять, какие партии поддерживают не достигшие совершеннолетия граждане страны. Последние молодежные выборы прошли в Германии в середине сентября: в Тюрингии и Саксонии большинство голосов получила АдГ.

Турид знает об этом не понаслышке: она живет в маленьком городке в соседней федеральной земле Саксония-Анхальт, где каждое воскресенье проходят демонстрации АдГ. "Удивительно, насколько успешно АдГ добивается своего, и никто против этого не протестует", - сокрушается она. Даже среди молодежи есть люди с правыми взглядами, которые передаются детям от их родителей, констатирует Турид.

В целом же стоит отметить, что голоса молодых избирателей не окажут значительного влияния на исход предстоящего голосования. Доля граждан, которые смогут проголосовать на парламентских выборах впервые, не достигает и пяти процентов всех зарегистрированных избирателей. Гораздо больший вес будут иметь голоса людей пенсионного возраста: 21,3 процента немецких избирателей составляют люди старше 69 лет.

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