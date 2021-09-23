Поколение Меркель: за кого на выборах в бундестаг будет голосовать молодежь
Ангела Меркель находилась на посту канцлера ФРГ 16 лет: за это время выросло целое поколение избирателей. За кого отдадут свой голос те, кто примет участие в парламентских выборах впервые?
Корнелиус, Турид и Йона
Йона (Jona), Корнелиус (Cornelius) и Турид (Thurid) - трое из без малого трех миллионов молодых людей, которые 26 сентября смогут впервые принять участие в выборах в бундестаг. Йона уже проголосовал по почте, а Турид и Корнелиус собираются лично прийти на избирательные участки.
Йона, Корнелиус и Турид живут в разных частях Германии, но у них много общего. Молодые люди хорошо информированы и тщательно изучили предвыборные программы своих фаворитов. Один из самых актуальных для них вопросов - защита климата.
К тому же на протяжении всей их сознательной жизни канцлером ФРГ неизменно оставалась Ангела Меркель (Angela Merkel). То, что спустя 16 лет ее место займет другой человек, делает эти выборы особенными, говорит Корнелиус. Когда Меркель впервые возглавила правительство Германии в 2005 году, ему было четыре, а Йоне и Турид - по два года.
"Меркель - талантливый политик"
При этом всем троим Меркель нравится. Молодые люди отмечают, что она была воплощением спокойствия и талантливым политиком. "Даже странно, что она уходит. Интересно, что когда ты думаешь о том, кого бы тебе хотелось видеть новым канцлером, ты сравниваешь всех кандидатов с Меркель", - говорит Турид.
Ангела Меркель
А Йона рассказывает, что в случае, если бы на этих выборах Меркель снова выдвинула свою кандидатуру, он, возможно, даже проголосовал бы за ее партию - Христианско-демократический союз (ХДС). Однако нынешний кандидат в канцлеры от ХДС - Армин Лашет (Armin Laschet) - у него симпатий не вызывает, поэтому Йона проголосовал по почте за партию "Союз-90"/"Зеленые". За "зеленых" планирует отдать свой голос и Корнелиус.
Самые популярные среди молодежи - "зеленые" и СвДП
В своих предпочтениях Йона и Корнелиус далеко не одиноки. По данным опроса, проведенного PR-агентствомFischer-Appelt в сотрудничестве с Институтом рыночных исследований Appinio, 18,7% молодых немцев в возрасте от 16 до 24 лет собираются голосовать за "зеленых": это больше, чем за любую другую политическую силу.
Второе и третье место между собой делят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП): каждую из этих партий готовы поддержать чуть более 16% молодых респондентов. Другие опросы показывают, что в группе избирателей до 30 лет разрыв между "зелеными" и СвДП и остальными партиями еще больше.
Приоритеты молодежи - защита климата и цифровизация
Политолог Анне Гольдман (Anne Goldmann) отмечает, что в своих программах СвДП и "зеленые" действительно делают ставку на молодых избирателей.
Предвыборная агитация "зеленых" в Штутгарте
В числе их приоритетов - две самые актуальные для молодежи темы, а именно: защита климата и цифровизация.
Турид тоже рассматривала возможность голосовать за "зеленых", однако сейчас планирует поддержать СвДП - главным образом, из-за экономической политики либералов. Вместо того, чтобы просто обещать избирателям тратить больше денег на их нужды, в этой партии также думают над тем, как их заработать, отмечает Турид.
"Многим надоел тандем ХДС/ХСС и СДПГ"
СвДП также последовательно выступает против обязательной вакцинации от коронавируса, что стало для девушки немаловажным фактором. "Моя мать ухаживает за пожилыми людьми и не сделала прививку. Ее самый большой страх - потерять из-за этого работу", - рассказывает Турид. Сама Турид привилась от COVID-19, однако понимает и позицию своей матери, которая боится это делать.
"Многим надоел тандем ХДС/ХСС и СДПГ, люди хотят чего-то нового", - добавляет Йона. Турид также согласна с тем, что "зеленые" и СвДП представляют собой хорошую альтернативу правящим партиям. В свою очередь Левую партию и правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) она считает чересчур радикальными.
Среди молодежи есть и сторонники АдГ
В восточной части Германии, однако, правые популисты пользуются популярностью и среди молодежи. На протяжении последних 20 лет в ФРГ регулярно устраиваются так называемые молодежные выборы - неофициальное голосование, в котором предлагается принять участие детям и подросткам младше 18 лет.
Хотя мероприятие носит неформальный характер, его результаты помогают понять, какие партии поддерживают не достигшие совершеннолетия граждане страны. Последние молодежные выборы прошли в Германии в середине сентября: в Тюрингии и Саксонии большинство голосов получила АдГ.
Турид знает об этом не понаслышке: она живет в маленьком городке в соседней федеральной земле Саксония-Анхальт, где каждое воскресенье проходят демонстрации АдГ. "Удивительно, насколько успешно АдГ добивается своего, и никто против этого не протестует", - сокрушается она. Даже среди молодежи есть люди с правыми взглядами, которые передаются детям от их родителей, констатирует Турид.
В целом же стоит отметить, что голоса молодых избирателей не окажут значительного влияния на исход предстоящего голосования. Доля граждан, которые смогут проголосовать на парламентских выборах впервые, не достигает и пяти процентов всех зарегистрированных избирателей. Гораздо больший вес будут иметь голоса людей пенсионного возраста: 21,3 процента немецких избирателей составляют люди старше 69 лет.
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Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Больше не "девочка" Гельмута Коля
Будучи канцлером, Гельмут Коль (Helmut Kohl) покровительствовал Ангеле Меркель (Angela Merkel) и по-отечески называл ее "моя девочка". В 2001 году, когда была сделана эта фотография, Меркель уже вышла из его тени. В это время она возглавляла Христианско-демократический союз (ХДС), находившийся тогда в оппозиции. Однако звездный час Меркель пробил только в 2005 году.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Победа на выборах с минимальным перевесом
Выборы в бундестаг в 2005 году: блок ХДС/ХСС с минимальным перевесом победил социал-демократов во главе с канцлером Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder). При этом ХДС во главе с кандидатом в канцлеры Меркель получил наихудший результат с 1949 года - не самые лучшие предпосылки для нового главы правительства. Однако Меркель быстро пришла в себя.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Новый канцлер
Герхард Шрёдер 22 ноября 2005 года в бундестаге поздравляет Ангелу Меркель: христианские демократы и социал-демократы сформировали так назывваемую "большую коалицию". Ангела Меркель стала самым молодым канцлером ФРГ, а также первой женщиной, первой восточной немкой, и первым ученым-физиком во главе правительства Германии.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Гостеприимная хозяйка
Меркель быстро становится признанным политиком. В 2007 году на саммите G8 она принимает глав государств и правительств семи ведущих промышленных стран мира и России в немецком курортном городке Хайлигендамме на побережье Балтийского моря, шутит с президентом США Джорджем Бушем и президентом РФ Владимиром Путиным. Геополитическая ситуация в мире тогда была совсем другой, чем сейчас.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Номер один в Евросоюзе
Европа осенью 2008 года: Ангеле Меркель остается лишь улыбаться, глядя на двух главных мачо европейской политики: президента Франции Николя Саркози и премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Когда разразился мировой финансовый кризис, именно Меркель стала номером один среди политиков Евросоюза.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Помощник или приказчик?
Долги ряда стран ЕС стремительно растут, единая европейская валюта под угрозой. Меркель соглашается на оказание помощи пострадавшим от долгового кризиса странам ЕС, требует в ответ сокращения госрасходов и экономии средств. Греческие газеты пытаются провести параллель, сравнивая ситуацию 2008 года с временами оккупации страны гитлеровской Германией во время Второй мировой войны.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Не оратор
Меркель не отличается большим ораторским мастерством, чувствует себя неуютно в большой толпе людей. Часто она производит впечатление холодного человека, не всегда удачно объясняет свои политические решения. С другой стороны, многим немцам нравится ее скромная, трезвая и прагматичная манера поведения и руководства правительством. Иначе она не смогла бы возглавлять четыре правительства подряд.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
"Мамочка"
Со временем немцы начинают называть Меркель "мамочкой". Не "матерью", а "мамочкой нации". Это звучит немного иронично, но в то же время с любовью и старомодно, ведь современные дети не называют "мамочкой" свою маму. Но мамочка заботится обо всех, благодаря ей никому не нужно чего-то бояться. Обратная сторона медали: под руководством "мамочки" дети навсегда остаются детьми. Не всем это нравится.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
"Мы справимся"
Наверное, ни одно высказывание Меркель не вызвало в немецком обществе так много противоречивых реакций, как фраза: "Мы справимся". Когда в 2015 году канцлер приняла решение открыть границы ФРГ для беженцев, для одних она стала почти святой, другие обрушились на нее с резкой критикой. Полярными оценки миграционной политики Меркель остаются по сей день.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
"Человек года"
Журнал Time в 2015 году назвал Меркель "человеком года". Среди заслуг Меркель издание выделяет борьбу с дефолтом Греции, действия в условиях миграционного кризиса и после терактов в Париже. По мнению редакции, "Меркель привлекла внимание к иной шкале ценностей - человечности, щедрости, терпимости - чтобы показать, как возможности Германии могут быть использованы в созидательных целях".
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Женщины у руля
Меркель стала первой женщиной на посту канцлера ФРГ. Но и некоторым другим немецким женщинам благодаря ее поддержке удалось сделать стремительную политическую карьеру. Например, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ставшей министром обороны, Урсуле фон дер Ляйен, возглавившей Еврокомиссию, или Юлии Клёкнер, занявшей пост министра сельского хозяйства.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Интересы государства
Меркель не любит говорить о том, что она думает о политике или личных качествах "проблемных" глав государств и правительств других стран. В отношении с ними она всегда руководствуется интересами государства.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Не страдает тщеславием
Меркель знает, сколько стоит литр молока в супермаркете. За годы своего правления она не утратила связи с реальностью. На этом фото она в 2014 году посещает берлинский супермаркет вместе с главой китайского правительства Ли Кэцяном. Однако фотографы не раз заставали и ее одну в магазинах за обычными покупками.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Меркель на досуге
О личной жизни Меркель почти ничего не известно, она не любит об этом рассказывать. Например, известно, что она и ее муж Йоахим Зауэр, тоже физик по профессии, почти каждый год проводили пасхальные праздники на итальянском острове Искья. В нынешнем году из-за пандемии коронавируса от этого пришлось отказаться.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Пандемия коронавируса
Пандемия коронавируса многое изменила в Германии, не только привычки канцлера проводить отпуск. Ее манера безэмоционально и прагматично принимать решения в борьбе с пандемией не раз подвергалась критике, но в то же время положительно сказалась на рейтинге Меркель.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Последний год у власти
Два года назад Меркель объявила о том, что не собирается участвовать в следующих выборах в бундестаг в сентябре 2021 года. До этого срока она планирует возглавлять правительство ФРГ. Если ничего не произойдет, то Меркель пробудет у власти 16 лет, на два года меньше, чем Гельмут Коль.