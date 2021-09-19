Выборы в бундестаг: почему многие немцы не знают, за кого голосовать
Выборы в бундестаг пройдут уже 26 сентября, однако многие избиратели еще не решили, за какую партию отдать свой голос. В числе причин такой неуверенности - уход Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ.
Предвыборная агитация во Франкфурте-на-Майне
Хотя до выборов в бундестаг 26 сентября осталось всего несколько дней, многие немецкие избиратели до сих пор не решили, какой партии они отдадут свой голос. Об этом, в частности, говорят результаты опроса, проведенного Институтом социологических исследований в Алленсбахе по заказу газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung: около 40 процентов респондентов, планирующих прийти на избирательные участки, еще не определились.
Профессора политологии Мангеймского университета Томаса Гшвенда (Thomas Gschwend), впрочем, это не удивляет. Он объясняет большое количество неопределившихся новой ситуацией, ведь канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) покидает свой пост.
"Действующий канцлер не участвует в выборах, за пост канцлера борются не две, а три партии, и каким будет коалиционное правительство, совершенно не ясно. Поэтому я могу понять, что в этот раз избирателям сложнее определиться", - отмечает эксперт.
Ни одна из партий не предлагает новых решений старых проблем
По мнению историка Кати Хойер (Katja Hoyer), ситуацию, к тому же, осложняет и недостаточно убедительная избирательная кампания.
Олаф Шольц на встрече с избирателями
Во время канцлерства Меркель многие ключевые вопросы - к примеру, касающиеся качества жизни, социальной мобильности или доступности социальной помощи - остались нерешенными. К тому же, миграционный кризис 2015 года усилил напряжение в обществе, указывает она. "Основная проблема заключается в том, что ни одна из партий не предлагает творческих или новых решений старых проблем", - подчеркивает Хойер.
Коалицию в ФРГ будут формировать три партии?
Нынешние выборы отличаются от предыдущих не только тем, что Меркель не выдвинула на них свою кандидатуру.
Несмотря на множество участвующих в выборах партий и частично пропорциональную избирательную систему в ФРГ, в предвыборной гонке практически всегда участвовали только два основных кандидата на пост канцлера: кандидат консервативного блока ХДС/ХСС соперничал с представителем Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Однако в 2021 году в борьбу вступил еще один серьезный игрок - партия "Союз-90"/"зеленые". В мае эта политическая сила даже вырвалась в лидеры рейтинга, имея поддержку 26 процентов избирателей.
Анналена Бербок
Похоже, что, в отличие от предыдущих выборов, на этот раз голоса избирателей распределятся среди партий более равномерно. Вполне вероятно, что в результате ни одна коалиция из двух партий не будет иметь в бундестаге большинства, будет необходим третий партнер.
Политолог Гшвенд также считает, что опросы отображают неуверенность избирателей. "То, как с весны менялся рейтинг партий, напоминает американские горки. Каждая из трех партий в какой-то момент становилась лидером. Это необычно", - отмечает он.
Станет ли Армин Лашет преемником Меркель?
Эксперты объясняют нерешительность немцев и отсутствием уверенности в том, какую позицию по тому или иному вопросу в действительности занимает каждый из кандидатов. В конце концов, ХДС/ХСС и СДПГ на протяжении последних восьми лет формировали правящую коалицию и, таким образом, работали в тандеме.
Армин Лашет
По словам Томаса Гшвенда, ХДС совершил большую ошибку, предположив, что его кандидат на пост канцлера Армин Лашет (Armin Laschet) будет автоматически восприниматься в качестве преемника Меркель. Хотя политические установки Лашета в значительной степени совпадают с курсом Меркель, по своим личным качествам оба политика сильно различаются.
"Нужно понимать, что группа избирателей, поддержавших ХДС, возможно, является лишь частью сторонников Ангелы Меркель. Меркель получила намного больше голосов, особенно от женщин", - поясняет Гшвенд.
Недовольство избирателей играет на руку Олафу Шольцу
Шольц был министром труда в первом из четырех коалиционных правительств Меркель и министром финансов в последнем ее кабинете. Кроме того, с 2018 года он занимает должность вице-канцлера ФРГ.
"Думаю, что Олаф Шольц сможет извлечь выгоду из недовольства избирателей", - отмечает историк Катя Хойер. Позиционируя себя в качестве преемника нынешней власти, из всех кандидатов он выглядит наименее резким, поясняет она. "Возможно, его кандидатура не вызывает восторга, но по крайней мере его курс не будет радикально отличаться от статус-кво, который кажется стабильным, если не идеальным", - резюмирует Катя Хойер.
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Больше не "девочка" Гельмута Коля
Будучи канцлером, Гельмут Коль (Helmut Kohl) покровительствовал Ангеле Меркель (Angela Merkel) и по-отечески называл ее "моя девочка". В 2001 году, когда была сделана эта фотография, Меркель уже вышла из его тени. В это время она возглавляла Христианско-демократический союз (ХДС), находившийся тогда в оппозиции. Однако звездный час Меркель пробил только в 2005 году.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Победа на выборах с минимальным перевесом
Выборы в бундестаг в 2005 году: блок ХДС/ХСС с минимальным перевесом победил социал-демократов во главе с канцлером Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder). При этом ХДС во главе с кандидатом в канцлеры Меркель получил наихудший результат с 1949 года - не самые лучшие предпосылки для нового главы правительства. Однако Меркель быстро пришла в себя.
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Новый канцлер
Герхард Шрёдер 22 ноября 2005 года в бундестаге поздравляет Ангелу Меркель: христианские демократы и социал-демократы сформировали так назывваемую "большую коалицию". Ангела Меркель стала самым молодым канцлером ФРГ, а также первой женщиной, первой восточной немкой, и первым ученым-физиком во главе правительства Германии.
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Гостеприимная хозяйка
Меркель быстро становится признанным политиком. В 2007 году на саммите G8 она принимает глав государств и правительств семи ведущих промышленных стран мира и России в немецком курортном городке Хайлигендамме на побережье Балтийского моря, шутит с президентом США Джорджем Бушем и президентом РФ Владимиром Путиным. Геополитическая ситуация в мире тогда была совсем другой, чем сейчас.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Номер один в Евросоюзе
Европа осенью 2008 года: Ангеле Меркель остается лишь улыбаться, глядя на двух главных мачо европейской политики: президента Франции Николя Саркози и премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Когда разразился мировой финансовый кризис, именно Меркель стала номером один среди политиков Евросоюза.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Помощник или приказчик?
Долги ряда стран ЕС стремительно растут, единая европейская валюта под угрозой. Меркель соглашается на оказание помощи пострадавшим от долгового кризиса странам ЕС, требует в ответ сокращения госрасходов и экономии средств. Греческие газеты пытаются провести параллель, сравнивая ситуацию 2008 года с временами оккупации страны гитлеровской Германией во время Второй мировой войны.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Не оратор
Меркель не отличается большим ораторским мастерством, чувствует себя неуютно в большой толпе людей. Часто она производит впечатление холодного человека, не всегда удачно объясняет свои политические решения. С другой стороны, многим немцам нравится ее скромная, трезвая и прагматичная манера поведения и руководства правительством. Иначе она не смогла бы возглавлять четыре правительства подряд.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
"Мамочка"
Со временем немцы начинают называть Меркель "мамочкой". Не "матерью", а "мамочкой нации". Это звучит немного иронично, но в то же время с любовью и старомодно, ведь современные дети не называют "мамочкой" свою маму. Но мамочка заботится обо всех, благодаря ей никому не нужно чего-то бояться. Обратная сторона медали: под руководством "мамочки" дети навсегда остаются детьми. Не всем это нравится.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
"Мы справимся"
Наверное, ни одно высказывание Меркель не вызвало в немецком обществе так много противоречивых реакций, как фраза: "Мы справимся". Когда в 2015 году канцлер приняла решение открыть границы ФРГ для беженцев, для одних она стала почти святой, другие обрушились на нее с резкой критикой. Полярными оценки миграционной политики Меркель остаются по сей день.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
"Человек года"
Журнал Time в 2015 году назвал Меркель "человеком года". Среди заслуг Меркель издание выделяет борьбу с дефолтом Греции, действия в условиях миграционного кризиса и после терактов в Париже. По мнению редакции, "Меркель привлекла внимание к иной шкале ценностей - человечности, щедрости, терпимости - чтобы показать, как возможности Германии могут быть использованы в созидательных целях".
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Женщины у руля
Меркель стала первой женщиной на посту канцлера ФРГ. Но и некоторым другим немецким женщинам благодаря ее поддержке удалось сделать стремительную политическую карьеру. Например, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ставшей министром обороны, Урсуле фон дер Ляйен, возглавившей Еврокомиссию, или Юлии Клёкнер, занявшей пост министра сельского хозяйства.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Интересы государства
Меркель не любит говорить о том, что она думает о политике или личных качествах "проблемных" глав государств и правительств других стран. В отношении с ними она всегда руководствуется интересами государства.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Не страдает тщеславием
Меркель знает, сколько стоит литр молока в супермаркете. За годы своего правления она не утратила связи с реальностью. На этом фото она в 2014 году посещает берлинский супермаркет вместе с главой китайского правительства Ли Кэцяном. Однако фотографы не раз заставали и ее одну в магазинах за обычными покупками.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Меркель на досуге
О личной жизни Меркель почти ничего не известно, она не любит об этом рассказывать. Например, известно, что она и ее муж Йоахим Зауэр, тоже физик по профессии, почти каждый год проводили пасхальные праздники на итальянском острове Искья. В нынешнем году из-за пандемии коронавируса от этого пришлось отказаться.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Пандемия коронавируса
Пандемия коронавируса многое изменила в Германии, не только привычки канцлера проводить отпуск. Ее манера безэмоционально и прагматично принимать решения в борьбе с пандемией не раз подвергалась критике, но в то же время положительно сказалась на рейтинге Меркель.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Последний год у власти
Два года назад Меркель объявила о том, что не собирается участвовать в следующих выборах в бундестаг в сентябре 2021 года. До этого срока она планирует возглавлять правительство ФРГ. Если ничего не произойдет, то Меркель пробудет у власти 16 лет, на два года меньше, чем Гельмут Коль.
Автор: Кристоф Хассельбах
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Меркель - канцлер в эпоху кризисов. Документальный фильм DW