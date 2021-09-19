Выборы в бундестаг: почему многие немцы не знают, за кого голосовать

Хотя до выборов в бундестаг 26 сентября осталось всего несколько дней, многие немецкие избиратели до сих пор не решили, какой партии они отдадут свой голос. Об этом, в частности, говорят результаты опроса, проведенного Институтом социологических исследований в Алленсбахе по заказу газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung: около 40 процентов респондентов, планирующих прийти на избирательные участки, еще не определились.

Профессора политологии Мангеймского университета Томаса Гшвенда (Thomas Gschwend), впрочем, это не удивляет. Он объясняет большое количество неопределившихся новой ситуацией, ведь канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) покидает свой пост.

"Действующий канцлер не участвует в выборах, за пост канцлера борются не две, а три партии, и каким будет коалиционное правительство, совершенно не ясно. Поэтому я могу понять, что в этот раз избирателям сложнее определиться", - отмечает эксперт.

Ни одна из партий не предлагает новых решений старых проблем

По мнению историка Кати Хойер (Katja Hoyer), ситуацию, к тому же, осложняет и недостаточно убедительная избирательная кампания.

Олаф Шольц на встрече с избирателями

Во время канцлерства Меркель многие ключевые вопросы - к примеру, касающиеся качества жизни, социальной мобильности или доступности социальной помощи - остались нерешенными. К тому же, миграционный кризис 2015 года усилил напряжение в обществе, указывает она. "Основная проблема заключается в том, что ни одна из партий не предлагает творческих или новых решений старых проблем", - подчеркивает Хойер.

Коалицию в ФРГ будут формировать три партии?

Нынешние выборы отличаются от предыдущих не только тем, что Меркель не выдвинула на них свою кандидатуру.

Несмотря на множество участвующих в выборах партий и частично пропорциональную избирательную систему в ФРГ, в предвыборной гонке практически всегда участвовали только два основных кандидата на пост канцлера: кандидат консервативного блока ХДС/ХСС соперничал с представителем Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Однако в 2021 году в борьбу вступил еще один серьезный игрок - партия "Союз-90"/"зеленые". В мае эта политическая сила даже вырвалась в лидеры рейтинга, имея поддержку 26 процентов избирателей.

Анналена Бербок

Похоже, что, в отличие от предыдущих выборов, на этот раз голоса избирателей распределятся среди партий более равномерно. Вполне вероятно, что в результате ни одна коалиция из двух партий не будет иметь в бундестаге большинства, будет необходим третий партнер.

Политолог Гшвенд также считает, что опросы отображают неуверенность избирателей. "То, как с весны менялся рейтинг партий, напоминает американские горки. Каждая из трех партий в какой-то момент становилась лидером. Это необычно", - отмечает он.

Станет ли Армин Лашет преемником Меркель?

Эксперты объясняют нерешительность немцев и отсутствием уверенности в том, какую позицию по тому или иному вопросу в действительности занимает каждый из кандидатов. В конце концов, ХДС/ХСС и СДПГ на протяжении последних восьми лет формировали правящую коалицию и, таким образом, работали в тандеме.

Армин Лашет

По словам Томаса Гшвенда, ХДС совершил большую ошибку, предположив, что его кандидат на пост канцлера Армин Лашет (Armin Laschet) будет автоматически восприниматься в качестве преемника Меркель. Хотя политические установки Лашета в значительной степени совпадают с курсом Меркель, по своим личным качествам оба политика сильно различаются.

"Нужно понимать, что группа избирателей, поддержавших ХДС, возможно, является лишь частью сторонников Ангелы Меркель. Меркель получила намного больше голосов, особенно от женщин", - поясняет Гшвенд.

Недовольство избирателей играет на руку Олафу Шольцу

Первоначально предполагалось, что привлечь на свою сторону этих - возможно, менее консервативных - избирателей сможет кандидат "зеленых". Однако на фоне скандалов вокруг выдвиженки от партии "Союз-90"/"зеленые" Анналены Бербок (Annalena Baerbock), такая ее роль вполне может достаться представителю СДПГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz).

Шольц был министром труда в первом из четырех коалиционных правительств Меркель и министром финансов в последнем ее кабинете. Кроме того, с 2018 года он занимает должность вице-канцлера ФРГ.

"Думаю, что Олаф Шольц сможет извлечь выгоду из недовольства избирателей", - отмечает историк Катя Хойер. Позиционируя себя в качестве преемника нынешней власти, из всех кандидатов он выглядит наименее резким, поясняет она. "Возможно, его кандидатура не вызывает восторга, но по крайней мере его курс не будет радикально отличаться от статус-кво, который кажется стабильным, если не идеальным", - резюмирует Катя Хойер.

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